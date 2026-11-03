Video: vendía certificados de ANSES truchos para tramitar la AUH y cayó en una compra pactada con la Policía

Ofrecía certificados de ANSES truchos por Marketplace y cayó en una compra pactada con la Policía

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Una mujer de 44 años es investigada en una causa por presunta falsificación de documentos públicos luego de dos allanamientos realizados en el partido bonaerense de Merlo, donde la Policía secuestró formularios que habrían sido ofrecidos para gestionar la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos de la Policía Bonaerense comenzó la investigación a partir de una denuncia formulada por un empleado de la Oficina Anticorrupción. El denunciante advirtió una publicación en Facebook Marketplace que ofrecía formularios PS 1.47 de ANSES destinados al trámite de la AUH.

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La oferta también incluía recetas y certificados médicos de reposo, que llevaban sellos y firmas atribuidos a una profesional de la salud cuya intervención quedó bajo análisis judicial.

Los sellos que le secuestraron a la sospechosa y su pareja.

Con autorización de las autoridades intervinientes y la colaboración de la Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de Merlo, los investigadores coordinaron una compra de formularios. El encuentro se concretó en la estación ferroviaria de Merlo, correspondiente al recorrido del tren Sarmiento, y fue registrado mediante cámaras corporales ocultas.

“Acá están los dos papeles”, se escucha decir a la sospechosa en el video que encabeza esta nota, durante el encuentro que mantuvo con el policía disfrazado de comprador.

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Los certificados truchos eran para tramitar la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En medio de la charla, la mujer le precisó que esos documentos no podía presentarlos en el municipio de Merlo. “En Libertad, sin problemas... Ituzaingó, Morón...”, le sugirió la vendedora.

La prueba clave para identificar a la sospechosa se obtuvo a través del pago de la operación, que se hizo por transferencia bancaria y permitió establecer la identidad de la titular de la cuenta que recibió el dinero. La imputada fue identificada como Claudia Isabel Ruiz Díaz.

Las consultas realizadas ante organismos competentes determinaron que la documentación comercializada era apócrifa. Además, la médica cuyos datos aparecían en los formularios no tenía vínculo con la investigada ni había participado de la confección, firma o emisión de esos papeles.

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La investigación también incluyó el análisis de movimientos bancarios, billeteras virtuales y un teléfono celular relacionado con el caso. A partir de esas medidas, los investigadores establecieron que Ruiz Díaz presuntamente actuaba junto a su pareja, y que ambos utilizaban distintos puntos para entregar la documentación.

Claudia Isabel Ruiz Díaz, de 44 años.

Las tareas de campo permitieron localizar dos domicilios vinculados a la maniobra, que serían utilizados como residencia habitual y alternativa. Con los elementos reunidos, el juzgado dispuso dos órdenes de allanamiento en el partido de Merlo.

Durante los procedimientos, se notificó a la investigada y se secuestraron 237 formularios de ANSES, tres sellos médicos, un sello atribuido a una directora de escuela, otro de un establecimiento educativo, uno de una institución sanitaria y un teléfono celular.

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Los elementos quedaron a disposición de la Justicia Federal de Morón, que continuará con las medidas previstas en el marco de la causa por presunta falsificación de documentos públicos.

El expediente está bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo de Jorge Ernesto Rodríguez, con intervención de la Secretaría Nº 8, a cargo de Ignacio Calvi.