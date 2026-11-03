Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Scaloni dio a conocer la lista de Argentina (Foto: Reuters/Rodrigo Valle)

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La selección argentina oficializó la lista de citados para afrontar los cruces del 13 y 17 de noviembre ante Uruguay en la cancha de Boca Juniors y Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente. En esta nueva nómina de Lionel Scaloni hay dos grandes novedades, algunas bajas por lesión y ausencias que ya venían dándose desde la final del Mundial.

Uno de los que no estará presente en los partidos será Lautaro Martínez. El Inter de Italia comunicó que el Toro padeció una “distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo” a mediados de octubre y estaría entre cuatro y seis semanas afuera. Lo mismo para los casos del Cuti Romero y Nico González, ambos en proceso de recuperación en sus respectivos equipos. El Dibu Martínez, quien sufrió una fractura de maxilar después de un choque con un rival durante la visita del Chelsea al Everton por la Premier League, fue convocado de todos modos por el cuerpo técnico. “El plan es ir a la doble fecha. Voy a atajar, no sé en qué partido. Depende el contacto. Hablé con Martín (Tocalli, entrenador de arqueros) y Scaloni, mi idea es ir”, había dicho el arquero en una entrevista con los hermanos Gastón y Esteban Edul.

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El regreso de Gonzalo Montiel y las apariciones de los jóvenes defensores Aaron Anselmino (Chelsea) y Mariano Troilo (Parma) son las grandes novedades en la nómina. El lateral derecho de River Plate, de 29 años, reaparecerá entre los convocados tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial 2026: no había sido parte de la delegación que disputó amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, partido que marcó la despedida de Lionel Messi.

Aaron Anselmino celebra un gol con la camiseta de Boca Juniors. El defensor de Chelsea fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (EFE/ Luciano González)

Anselmino es un marcador central de 21 años que surgió de Boca Juniors, pero rápidamente fue adquirido por Chelsea tras apenas 18 presentaciones en el Xeneize. Tuvo un buen paso por Borussia Dortmund de Alemania y contabilizó una breve cesión por el Racing Estrasburgo de Francia, aunque en ambos casos las lesiones afectaron su rendimiento. El detalle es que sufrió una lesión en un amistoso de los Blues contra el Johor de Malasia a inicios de agosto y apenas reapareció en el banco de suplentes de los de Xabi Alonso en el triunfo contra Luton Town por la Copa de Inglaterra, pero no ingresó. “Todavía no está disponible. Ha tenido algunos problemas, algunas lesiones, y tardará algunas semanas en estar completamente recuperado. Debemos ser prudentes con él, ya que ha tenido varios problemas, así que aún no está listo”, dijo Alonso el pasado 30 de octubre antes de un choque contra Manchester United. Por su lado, Troilo aún no debutó con la Albiceleste pero viene jugando nueve partidos seguidos como titular en el Parma de la Serie A de Italia.

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En cuanto a los convocados del fútbol doméstico, se destacan, además de Montiel, la presencia del arquero Santiago Beltrán y Thiago Almada, ambos de River Plate, mientras que los jugadores de Boca Juniors esta vez no estarán convocados por los importantes compromisos que tendrá el conjunto que dirige Rodolfo Arruabarrena. Entre las ausencias de peso, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso no figuran en la lista de la nueva ventana FIFA, mientras que los jóvenes Nico Paz, Agustín Giay, Matías Soulé, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Santiago Castro van ganando terreno.

Rodrigo De Paul durante el partido de la Selección ante Benín, el día que Lionel Messi jugó su último partido con Argentina (REUTERS/Rodrigo Valle)

El clásico rioplatense lo emparejará a una Celeste en plena reconstrucción. Ya sin Marcelo Bielsa, la Federación eligió afrontar la parte final de 2026 con un interinato comandado por Diego Forlán. En su primera prelista en el cargo, Cachavacha tomó la decisión de encarar una renovación de apellidos con la destacada ausencia de Fernando Muslera, quien tuvo un mal Mundial, pero viene de ser el héroe de Estudiantes de La Plata para clasificar a la final de la Copa Libertadores. Su agenda implicó tres amistosos con una derrota 3-1 frente a Japón y sendas victorias sobre Corea del Sur (4-1) e India (6-1).

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De cara al segundo partido, los costarricenses también afrontan una nueva etapa. Fernando Batista fue echado como director técnico (dirigió seis partidos) después de perder 4-3 contra Curazao (ganaba 3-0 y se lo dieron vuelta) y 2-0 ante Haití por la Concacaf Nations League.

Esos resultados estuvieron marcados por la ausencia de Keylor Navas. De hecho, la primera medida de Bryan Ruiz tras asumir como reemplazante de Batista fue convocar de emergencia al ex arquero del Real Madrid (actualmente en Pumas de México). Navas disputó los 90 minutos, fue el capitán del equipo y tuvo la valla invicta en los siguientes dos partidos de la anterior fecha FIFA con triunfos sobre Nicaragua (3-0) y Haití (2-0).

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De esta manera, Uruguay y Costa Rica serán parte del inicio de este camino para la selección argentina, luego de la despedida de Lionel Messi en octubre pasado durante el encuentro contra Benín disputado en el estadio Monumental. La goleada 3-0 fue una anécdota en una emotiva noche compartida por más de 80.000 personas en Núñez. Días atrás, la Albiceleste había vapuleado 7-0 a Burkina Faso, que trajo una delegación compuesta en su mayoría por jugadores Sub 23.

Lionel Scaloni dio la lista de convocados para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica, en noviembre (Fotobaires)

LA LISTA COMPLETA

Arqueros:

Emiliano Martínez (Chelsea FC)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate)

Defensores:

Gonzalo Montiel (River Plate)

Román Vega (FC Zenit)

Aarón Anselmino (Chelsea FC)

Leonardo Balerdi (AS Roma)

Mariano Troilo (Parma)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Agustín Giay (Palmeiras)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Mediocampistas:

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea FC)

Alexis Mac Allister (Liverpool FC)

Enzo Fernández (Manchester City)

Matías Soulé (AS Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Delanteros:

Gianluca Prestianni (Benfica)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Santiago Castro (AS Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Nicolás Paz (Como 1907)

Thiago Almada (River Plate)

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)