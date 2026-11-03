Cuba

Una joven cubana denuncia que la arrastraron, la amenazaron y le cortaron el cabello durante un asalto

El testimonio difundido en redes sociales señala que los atacantes también sustrajeron su teléfono, un cargador portátil y otras pertenencias cuando caminaba cerca de su vivienda, hace más de tres meses

Una joven cubana relata en un salón de belleza los hechos ocurridos durante un asalto y agresión física. Junto a su estilista, la víctima describe el incidente ocurrido en la vía pública mientras se intercalan fotografías de su aspecto previo al suceso. Video cortesía ciudadana.

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Una joven cubana relató en un video difundido en redes sociales que fue asaltada, amenazada de muerte y despojada de su cabello, su teléfono y otras pertenencias mientras caminaba por una calle cercana a su vivienda. Según su testimonio, los agresores la arrastraron por el pelo hacia un pasillo y le advirtieron que la matarían si pedía ayuda.

El caso ocurrió hace “tres meses y pico”, según la víctima, quien no precisó la fecha exacta ni el municipio. La agresión tuvo lugar cerca de las 20:00, cuando todavía había luz natural por el horario de verano, según explicó durante la grabación.

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Me cogieron de momento por el pelo y me halaron para un pasillo y me dijeron: ‘Si gritas, te matamos’”, contó la joven. “Yo no grité y ahí me cortaron el pelo, me robaron el teléfono, el power bank (batería), todo lo que llevaba encima”.

El video muestra el testimonio de la víctima antes de un cambio de corte, luego de que dejara crecer su cabello durante varios meses tras el asalto.

Dibujo de un hombre con pasamontañas que corta la coleta a una mujer en el suelo de una calle con la bandera cubana al fondo.
Un individuo encapuchado inmoviliza a una mujer en una calle cubana para cortarle el cabello con unas tijeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los agresores llevaban el rostro cubierto

La mujer explicó que los atacantes usaban prendas para ocultar sus caras.

El robo de objetos personales formó parte del ataque, pero el corte forzado de cabello quedó en el centro de su relato. La joven señaló que perdió una melena que había cuidado durante años y que no había podido cortarse desde entonces.

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La escena expone una modalidad de agresión que combina el despojo de bienes con una violencia física y psicológica contra la víctima. El cabello no aparece como un objeto de uso inmediato, como un teléfono o dinero, sino como parte de un ataque que dejó una marca visible y prolongó el impacto del hecho durante meses.

En el video, la mujer que la entrevista alertó a quienes tienen el cabello largo sobre los riesgos que, según planteó, enfrentan al caminar por las calles. También recomendó evitar salidas nocturnas. La víctima, sin embargo, aclaró que el episodio ocurrió a una hora en la que aún había movimiento y visibilidad en la zona.

La inseguridad gana espacio entre las preocupaciones cotidianas en Cuba

El relato se conoce en un contexto de aumento de denuncias ciudadanas por robos, asaltos y hechos violentos en Cuba, en medio de la falta de estadísticas oficiales periódicas y detalladas sobre la evolución del delito.

Hombre encapuchado que corre con un teléfono móvil y mujer tendida en el suelo con mechones de pelo, junto a unas tijeras y una bandera de Cuba.
Un hombre encapuchado huye con un teléfono móvil tras cortarle el pelo a una mujer en una calle donde cuelga la bandera de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Registros de organizaciones independientes permiten dimensionar parte del problema, aunque no sustituyen un registro estatal completo. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2.833 delitos durante 2025, un incremento del 115% frente al año anterior. De ese total, 1.536 correspondieron a robos.

Los datos dependen de denuncias públicas, reportes de medios independientes, publicaciones en redes sociales y otras fuentes abiertas. Por ese motivo, no reflejan todos los delitos ocurridos en el país. También muestran una realidad marcada por el subregistro: muchas víctimas desisten de denunciar por desconfianza, temor o la percepción de que sus pertenencias no serán recuperadas.

En Matanzas, por ejemplo, el OCAC contabilizó 155 robos en el primer semestre de 2026, una cifra superior a los 143 casos que había documentado en esa provincia durante todo 2025. Los reportes incluyen sustracciones en viviendas, robos de vehículos eléctricos, ataques a conductores y arrebatos de teléfonos.

Otro monitoreo, elaborado por Cubalex, organización independiente de defensa legal, registró 314 hechos de violencia e inseguridad en agosto de 2026, entre ellos 52 homicidios. La organización incluyó en ese recuento robos, asaltos con armas blancas y armas de fuego, así como tiroteos en zonas residenciales.

La ausencia de datos oficiales limita la dimensión real del problema

Las autoridades cubanas han reconocido en distintos momentos un incremento de la actividad delictiva y la presencia de armas de fuego en manos de civiles. Aun así, no existe una publicación sistemática y accesible de cifras sobre robos violentos, asaltos, homicidios o delitos cometidos con armas.

Infografía con el mapa de Cuba, cifras numéricas, iconos de gráficos de barras, un candado y textos sobre denuncias y delitos no oficiales.
Los registros del observatorio OCAC contabilizan 2.833 delitos en Cuba durante 2025, en un escenario de subregistro por la falta de estadísticas oficiales sistemáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa falta de información pública impide establecer con precisión la magnitud del fenómeno, su distribución territorial, el perfil de las víctimas y el nivel de esclarecimiento de los casos. También dificulta conocer cuántas denuncias derivan en investigaciones, arrestos, juicios o condenas.

El Código Penal cubano castiga la tenencia, portación y tráfico ilegal de armas, pero los testimonios ciudadanos y los registros independientes dan cuenta de asaltos cometidos con cuchillos, machetes y armas de fuego. En paralelo, las denuncias sobre robos en viviendas, sustracción de motocicletas y triciclos eléctricos, ataques a custodios y violencia en espacios públicos se multiplicaron en redes sociales.

En ese escenario, algunas familias optaron por medidas domésticas de protección. En otro video viral, una mujer instaló ollas, palos y otros objetos detrás de la puerta de su casa para crear una alarma improvisada ante posibles intrusos. La imagen resumió una preocupación extendida: la sensación de que proteger bienes básicos depende cada vez más de recursos individuales y redes vecinales.

La joven asaltada describió una situación similar desde la experiencia de quien fue sorprendida a pocos metros de su casa. No identificó a los agresores ni ofreció más detalles sobre el lugar. Su testimonio quedó resumido en una frase que da cuenta de la violencia del episodio: “Me cogieron de momento por el pelo”.

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