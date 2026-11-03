Economía

Cómo cambiarán los peajes en Argentina desde el 1° de enero próximo

Las estaciones están migrando sus modos de pago a sistemas automáticos. Ya no habrá cobro manual, pero existen varios métodos digitales y el sistema TelePASE que es de cobertura nacional

Una autopista de varios carriles con automóviles y camiones que se aproximan a una estación de peaje en una zona rural
La estaciones de peaje están en plena transformación, a partir del 1 de enero de 2027, ya no habrá cobro en efectivo sino electrónico o TelePASE.
Guardar

A menos de dos meses de cumplir el plazo máximo previsto para que el sistema entre en vigencia con carácter de obligatorio, gran parte de las estaciones de peaje argentinas están en proceso de adaptación de sus sistemas de cobro automatizado en todo el país.

De acuerdo al decreto (733/2025), de octubre del año pasado, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas, tanto bajo la modalidad de vías canalizadas con barrera pero sin cabina, como las vías free flow, que son aquellas que no tienen ni cabina ni barrera física sino solo con un portal de cobro que no requiere disminución de la velocidad.

PUBLICIDAD

Cuando se modificó el cronograma anterior, que había establecido que para fines de 2025 al menos la mitad de las cabinas debían estar automatizadas pero que no se pudo cumplir por varias razones entre ellas las nuevas concesiones, se dejó abierta bajo la potestad de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que se pudiera modificar el nuevo plazo cuando las características de cada tramo o estación de peaje lo justifiquen.

Sin embargo, a menos de 60 días de la fecha definitiva de la transformación, fuentes de Vialidad confirmaron que “todo sigue igual, la fecha definitiva para que todas las estaciones de peaje tengan cabinas automatizadas o free flow sigue siendo el 31 de diciembre de 2026”.

PUBLICIDAD

Estación de peaje con varias cabinas, carteles de Telepase y pago electrónico, luces verdes y un automóvil blanco a la izquierda
Varias rutas nacionales ya adoptaron el modo de pago TelePASE o de pago electrónico, dejando las cabinas sin personas físicas para el cobro.

La transcisión al mundo digital

Como parte del proceso de transformación del sistema de cobro, desde hace varios meses empezaron a instrumentarse en muchas estaciones de peaje los dispositivos digitales que permiten pagar electrónicamente, tanto con tarjeta de débito y crédito como por código QR a través de sistema NFC de los teléfonos móviles.

Ante la cercanía de la fecha límite, y la necesaria adecuación de las estaciones sin cabina y solo con barrera en la mayoría de los casos, hay concesionarias que por estos días dejan liberado el paso sin cobrar peaje en algunos momentos, y otras que hacen el cobro manual porque aún no está funcionando el sistema TelePASE. Eso ocurrió el pasado fin de semana en dos estaciones de peaje de las cercanías a la capital cordobesa.

“En una estación el sistema no reconoció la oblea de TelePASE y el único modo de pasar fue pagando el peaje en efectivo, en una estación sobre la autopista que une Córdoba con Rosario. La explicación que dio el personal de la cabina fue que era un peaje provincial y no estaba sincronizado al sistema nacional”, comentó un usuario a Infobae.

La respuesta desde Vialidad Nacional es que “se trata de algo que tiene que solucionar la concesionaria de cada peaje. Las autopistas de CABA y Buenos Aires - Mar del Plata también son concesionarias provinciales y el TelePASE funciona correctamente”.

“La red TelePASE debe tener cobertura en todas las concesionarias del país, sean estas privadas o estatales”, aseguraron ante la consulta de Infobae.

La autopista Illia cobrará peaje sin cabinas, a través del dispositivo TelePASE
El sistema Free Flow no tiene cabinas, por lo tanto solo se puede circular si se cuenta con una oblea TelePASE

Sistema Telepase

En todos los casos, el dispositivo TelePASE (stiker adhesivo que se pega en el parabrisas de los vehículos) se mantiene como la herramienta principal para la operación de los distintos sistemas de cobro.

El sistema funciona por medio de cámaras láser y sensores de alta precisión situados en pórticos bajo los cuales pasan los vehículos, que tienen la capacidad de leer las patentes y detectar los dispositivos TelePASE en los vehículos en circulación. Esas cámaras de reconocimiento automático de matrículas procesan las imágenes en tiempo real y cruzan la información con la base de datos de TelePASE para procesar el cobro al usuario.

Aquellos usuarios que no tengan el dispositivo TelePASE y sean detectados pasando por los peajes Free flow, donde no hay barrera ni cabina para un pago manual o digital con tarjeta de Débito, Crédito o NFC, serán pasibles de una infracción de tránsito que puede alcanzar los $150.000. La adhesión al sistema puede realizarse en forma digital a través de la página oficial del gobierno de CABA o mediante aplicaciones de pago electrónico.

Temas Relacionados

peajespeajes automáticospeajes free flownuevos peajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno envió al Congreso una reforma financiera que habilita nuevos instrumentos y relaja reglas para el mercado de capitales

El proyecto, que había sido adelantado por Javier Milei en julio pasado, desregula al mercado, amplía las garantías para acceder al crédito y permite instrumentos financieros digitales

El Gobierno envió al Congreso una reforma financiera que habilita nuevos instrumentos y relaja reglas para el mercado de capitales

El dólar subió por segundo día y volvió a marcar un récord nominal

La divisa mayorista avanzó a $1.551, con un monto operado inferior a los USD 500 en el mercado de contado. Al público en subió a $1.570 para la venta en el Banco Nación

El dólar subió por segundo día y volvió a marcar un récord nominal

Alivio sin euforia: Caputo buscó acercarse a la industria, pero la preocupación por la actividad dominó los pasillos

En la 32° Conferencia Industrial de la UIA hubo señales que no pasaron inadvertidas. Una charla en el VIP, reclamos pendientes y una interpretación política sobre el nuevo tono del Gobierno

Alivio sin euforia: Caputo buscó acercarse a la industria, pero la preocupación por la actividad dominó los pasillos

Una entrevista de trabajo falsa, meses de preparación y el rol de Corea del Norte: Binance reveló cómo fue hackeada

La investigación preliminar de la empresa sobre el robo de USD 6.300 millones de criptoactivos de la semana pasada indicó que hubo acciones de "ingeniería social" para engañar a sus empleados y acceder a los sistemas de la plataforma

Una entrevista de trabajo falsa, meses de preparación y el rol de Corea del Norte: Binance reveló cómo fue hackeada

La advertencia de la UIA al Gobierno: la estabilización no alcanza y las empresas no pueden esperar las reformas

En su discurso de cierre de la 32° Conferencia Industrial, el presidente de la entidad, Martín Rappallini reconoció los avances macroeconómicos, pero reclamó medidas urgentes para sostener la producción y el empleo

La advertencia de la UIA al Gobierno: la estabilización no alcanza y las empresas no pueden esperar las reformas

DEPORTES

Las razones detrás de las ausencias de Lo Celso, De Paul, Cuti Romero y Lautaro Martínez en la lista de la Selección

Las razones detrás de las ausencias de Lo Celso, De Paul, Cuti Romero y Lautaro Martínez en la lista de la Selección

El movimiento de Haas que anticipa quién sería el reemplazante de Esteban Ocon para las próximas carreras de la Fórmula 1

La sentencia de Alexis Mac Allister cuando le preguntaron sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial ante España

Con Atlético Madrid-Bayern Múnich y Manchester United-Roma se abre la cuarta fecha de la Champions: la agenda completa

Masters 1000 de París: Tomás Etcheverry eliminó a Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión cuando estaba cerca del triunfo

TELESHOW

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

Martín Rechimuzzi reveló cómo fue el discurso que dio en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El desconsolado llanto de Lucas Bertero al relatar el calvario que vive tras ser estafado por 20 millones de pesos: “Tengo que empezar de cero”

Carla Pereyra, la esposa del Cholo Simeone, recorrió Jujuy con sus hijas: “Sentí a Dios muy cerca”

INFOBAE AMÉRICA

“Fue una experiencia terrible”: Dustin Hoffman relató la presión que sufrió durante la filmación de ‘El graduado’

“Fue una experiencia terrible”: Dustin Hoffman relató la presión que sufrió durante la filmación de ‘El graduado’

Transmisores de radio sobre más de 1.700 individuos: así es el proyecto que busca salvar a las mariposas monarca

Un hallazgo sobre bacterias y hormonas podría transformar la forma de proteger a los corales

Secuestraron a dos hermanos, uno reapareció tres años después: el oscuro misterio detrás de ‘Nocturne’, la nueva serie de Apple TV

La pérdida gestacional que marcó a Mia Dio, la candidata que representará a Cuba en Miss Universo 2026