Cómo cambiarán los peajes en Argentina desde el 1° de enero próximo

La estaciones de peaje están en plena transformación, a partir del 1 de enero de 2027, ya no habrá cobro en efectivo sino electrónico o TelePASE.

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A menos de dos meses de cumplir el plazo máximo previsto para que el sistema entre en vigencia con carácter de obligatorio, gran parte de las estaciones de peaje argentinas están en proceso de adaptación de sus sistemas de cobro automatizado en todo el país.

De acuerdo al decreto (733/2025), de octubre del año pasado, para el 31 de diciembre de 2026, todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con sistemas de vías automáticas, tanto bajo la modalidad de vías canalizadas con barrera pero sin cabina, como las vías free flow, que son aquellas que no tienen ni cabina ni barrera física sino solo con un portal de cobro que no requiere disminución de la velocidad.

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Cuando se modificó el cronograma anterior, que había establecido que para fines de 2025 al menos la mitad de las cabinas debían estar automatizadas pero que no se pudo cumplir por varias razones entre ellas las nuevas concesiones, se dejó abierta bajo la potestad de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que se pudiera modificar el nuevo plazo cuando las características de cada tramo o estación de peaje lo justifiquen.

Sin embargo, a menos de 60 días de la fecha definitiva de la transformación, fuentes de Vialidad confirmaron que “todo sigue igual, la fecha definitiva para que todas las estaciones de peaje tengan cabinas automatizadas o free flow sigue siendo el 31 de diciembre de 2026”.

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Varias rutas nacionales ya adoptaron el modo de pago TelePASE o de pago electrónico, dejando las cabinas sin personas físicas para el cobro.

La transcisión al mundo digital

Como parte del proceso de transformación del sistema de cobro, desde hace varios meses empezaron a instrumentarse en muchas estaciones de peaje los dispositivos digitales que permiten pagar electrónicamente, tanto con tarjeta de débito y crédito como por código QR a través de sistema NFC de los teléfonos móviles.

Ante la cercanía de la fecha límite, y la necesaria adecuación de las estaciones sin cabina y solo con barrera en la mayoría de los casos, hay concesionarias que por estos días dejan liberado el paso sin cobrar peaje en algunos momentos, y otras que hacen el cobro manual porque aún no está funcionando el sistema TelePASE. Eso ocurrió el pasado fin de semana en dos estaciones de peaje de las cercanías a la capital cordobesa.

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“En una estación el sistema no reconoció la oblea de TelePASE y el único modo de pasar fue pagando el peaje en efectivo, en una estación sobre la autopista que une Córdoba con Rosario. La explicación que dio el personal de la cabina fue que era un peaje provincial y no estaba sincronizado al sistema nacional”, comentó un usuario a Infobae.

La respuesta desde Vialidad Nacional es que “se trata de algo que tiene que solucionar la concesionaria de cada peaje. Las autopistas de CABA y Buenos Aires - Mar del Plata también son concesionarias provinciales y el TelePASE funciona correctamente”.

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“La red TelePASE debe tener cobertura en todas las concesionarias del país, sean estas privadas o estatales”, aseguraron ante la consulta de Infobae.

El sistema Free Flow no tiene cabinas, por lo tanto solo se puede circular si se cuenta con una oblea TelePASE

Sistema Telepase

En todos los casos, el dispositivo TelePASE (stiker adhesivo que se pega en el parabrisas de los vehículos) se mantiene como la herramienta principal para la operación de los distintos sistemas de cobro.

El sistema funciona por medio de cámaras láser y sensores de alta precisión situados en pórticos bajo los cuales pasan los vehículos, que tienen la capacidad de leer las patentes y detectar los dispositivos TelePASE en los vehículos en circulación. Esas cámaras de reconocimiento automático de matrículas procesan las imágenes en tiempo real y cruzan la información con la base de datos de TelePASE para procesar el cobro al usuario.

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Aquellos usuarios que no tengan el dispositivo TelePASE y sean detectados pasando por los peajes Free flow, donde no hay barrera ni cabina para un pago manual o digital con tarjeta de Débito, Crédito o NFC, serán pasibles de una infracción de tránsito que puede alcanzar los $150.000. La adhesión al sistema puede realizarse en forma digital a través de la página oficial del gobierno de CABA o mediante aplicaciones de pago electrónico.