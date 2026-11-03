Fuga y tiros en Ituzaingó: robaron un auto, le dispararon a la Policía mientras escapaban y fueron detenidos

El episodio en Ituzaingó

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Tres hombres fueron detenidos este lunes en Ituzaingó tras una persecución que siguió al robo de un auto y un tiroteo con la Policía Bonaerense. Dos efectivos resultaron heridos, aunque permanecían fuera de peligro, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho comenzó luego de una denuncia al 911 por el asalto a una conductora en la zona de 26 de Abril y Balbastro. De acuerdo con la información policial, varias personas que se movilizaban en un Peugeot 206 negro interceptaron a la víctima y le sustrajeron un Chery gris bajo amenazas con armas de fuego.

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Tras la alerta, la Policía activó un operativo cerrojo para ubicar a los sospechosos. El vehículo en el que se desplazaban tenía una patente que, según el parte, correspondía a otro rodado con pedido de secuestro por un robo denunciado el 2 de noviembre en Villa Tesei, partido de Hurlingham.

La persecución llegó a la colectora ascendente del Acceso Oeste, a la altura de la esquina con Alejandro García. Siempre según la versión policial, tres hombres descendieron del auto y efectuaron disparos contra los uniformados antes de cruzar la traza de la autopista a pie, señalaron las fuentes a este medio.

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Los agentes respondieron a la agresión y lograron detener a los tres hombres en el sector opuesto de la autopista. Dos de los aprehendidos tenían heridas de arma de fuego, mientras que el tercero no presentaba lesiones, indicó el informe.

Dos policías sufrieron heridas y permanecen fuera de peligro

Durante el procedimiento, un sargento del Comando de Patrullas de Ituzaingó sufrió una herida de arma de fuego en la mano derecha. Otro efectivo recibió un roce en la nariz. Ambos fueron asistidos y se encontraban fuera de peligro.

En poder de los detenidos, la Policía informó el secuestro de dos pistolas, municiones, un chaleco antibalas y 11 teléfonos celulares. Una de las armas, una Bersa Thunder Mini calibre .40, tenía pedido de secuestro por una causa de robo investigada por la comisaría 1.ª de Vicente López, según el parte.

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La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Ituzaingó. Por último, las fuentes detallaron que la Policía Federal Argentina fue convocada para realizar las pericias en el lugar y sobre las armas secuestradas.