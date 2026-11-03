Lentes con IA y bolsos con cocaína: cómo operaba la banda narco de zona norte y quién la lideraba

Un hombre detenido aparece junto a imágenes de una pistola y un paquete de cocaína con la marca de un delfín vinculados a una banda de narcotráfico.

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Martín Alejandro Chamut (52) logró mantener el dominio sobre la distribución de cocaína a temibles bandas de la zona norte del conurbano, como la de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba en San Martín, por más de dos décadas, según la investigación que desembocó en el operativo de la División Operativa Ejecución de Capturas —en la que participaron más de 300 policías y grupos especiales— para capturarlo.

En ese tiempo, según el expediente en manos del juez federal de Tres de Febrero Juan Manuel Culotta, amplió su poder y extendió su actividad a otros distritos como Tigre, San Isidro, Vicente López, Pilar y Ciudad de Buenos Aires.

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Sucede que Chamut, que se movía en distintos vehículos, sonaba como uno de los “históricos” del narcotráfico y era investigado desde 2019, pero de alguna manera, logró evadir la prisión hasta que fue sorprendido en un control vehicular con unos pocos ladrillos de cocaína. Salió de la cárcel en abril pasado.

Pero continuó su actividad desde la celda. El supuesto líder narco contó con la asistencia de dos hombres considerados su mano derecha: Gustavo Etchart y Facundo Romero.

Desarticularon una banda narco que operaba en el norte del conurbano: secuestraron 11 kilos de cocaína, autos y hay 10 detenidos

Un detalle llamó la atención de los investigadores en el modo de operar del primero de ellos: en las imágenes que pudieron registrar, Etchart lleva dos lentes. “En un momento, se sacaba unos y se ponía los segundos”, señalaron.

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Según las fuentes, eran unos lentes Ray-Ban Meta, gafas con tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Meta. “Creemos que transmitía en vivo al jefe preso con los lentes”, revelaron. El dispositivo fue incautado.

Según la causa, Etchart abastecía Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López y Facundo Romero era el encargado de proveer más de 10 puntos de venta en Villa Corea, varios búnkeres de droga en Villa Hidalgo y Villa Carcova, todos en San Martín.

La sobrina de Etchart, Oriana, además, es acusada de montar con él una S.A. para abrir financieras y otros negocios con el fin de lavar el dinero de la organización. Su hermano, Alex, también vinculado a una banda de entraderas, es uno de los 10 detenidos.

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“Tenían bien armado el circo: los narcos que les compraban droga cambiaban pesos por dólares en la financiera para pagarles”, indicaron fuentes del caso a Infobae. La casa de cambio estuvo en Nordelta y luego se mudó a San Isidro, indicaron. Lavaderos y agencias de autos están dentro de la nómina de locales adjudicados a la organización.

Según las fuentes, distribuían entre 50 y 70 kilos de cocaína de máxima pureza por semana en autos acondicionados que dejaban enfriar en cocheras o casas de seguridad -departamentos, oficinas y viviendas que estaban vacías- por unos 10 días tras las entregas.

Tanto Romero como Etchart tenían copias de las llaves de esos vehículos. Los agentes de la Bonaerense secuestraron 19: Jeep Compass, Peugeot 2008, VW Vento GLI, VW Taos, Ford Ranger, VW Amarok, Toyota Corolla, Peugeot 208, Ford Focus, Fiat 500, Toyota Etios, Fiat Idea, VW Gol Trend, Chevrolet Spark, Peugeot Partner, Corsa Classic y Renault 19.

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Durante la investigación fue clave la utilización de rastreadores en esos vehículos y el uso de drones que permitieron a los detectives tomar imágenes de los movimientos de la red narco que, además, tenía un punto de retiro de cocaína en una vivienda precaria de Villa Ballester. “El barrio es muy lindo, recibían a los compradores en la casilla que está ubicada muy cerca de un polideportivo”.

Chamut, en libertad, comenzó a operar en persona las grandes transacciones y a abastecer los búnkeres de mayor expendio en las villas “9 de Julio”, “Villa el 18 (Mameluco)”, “Villa Sarmiento”, “Villa Pegamil” y “Villa Loyola”. Los investigadores identificaron, además, al proveedor principal de la droga, identificado como Ricardo Pérez, radicado en Pilar y dueño de una agencia en Tres de Febrero.

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“Es plata grande”

Los audios de una banda narco que operaba en la zona norte del conurbano

Los investigadores intervinieron más de 25 abonados y obtuvieron más de 230 horas de escuchas que resultaron claves para la causa. Entre ellas, conversaciones de uno de los integrantes con un vendedor.

En la primera, habla de vender tusi (NN1, denominación que usa el expediente para los interlocutores no identificados) y plantea hacerle pagos (NN2). Este último dice que tiene una financiera y que puede pasarle una cotización:

“Ahora estoy viendo con el tusi, que con eso se puede hacer plata, porque esa se está moviendo más que la blanca. Dejame que me acomode estos días y te voy girando de 100.000 lucas; se me va a hacer más cómodo”, dice NN1.

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“Yo te paso la cotización. Yo tengo una financiera, estoy en todos los mambos. En total, dos mil dólares”, responde NN2.

En otro audio, NN1 reclama que los pagos resolverían el conflicto y menciona “50 paquetes” y “medio lote”:

“Si vos arrancás a pagar, esto se soluciona al toque. Yo pago cuando, viste, cuando hacen estas pelotudeces feas. Yo reniego por 50 paquetes, eso es quilombo, pero por medio lote, ¿me estás jodiendo?”. “Sí, sí, es verdad, te entiendo”, contesta NN2.

Luego, NN2 habla de pagar para que “hagan los laburos” y dice que prefirió poner más plata para que “vayan los pibes”. NN1 responde que se equivocó: “A menos que te mandes una cagada en la calle, no sé, no me interesa tampoco”, dice NN2. “Es que estoy en esa también”, responde NN1.

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“Te voy a decir la posta: a mí me sale más caro pagar para que hagan los laburos ahí entre ustedes y que la laburen ahí en el barrio, y hagan lo que tienen que hacer, que venderla por previa, ¿me entendés? Pero como me tocaste los huevos, preferí poner un poco más de plata y que vayan los pibes y hagan lo que tengan que hacer, ¿me entendés?”, dice NN2. “Sí, amigo, bardié”, reconoce NN1.

En otro tramo, NN2 le habla de las ganancias que podría obtener: “No sé por qué no la viste, no sé por qué no quisiste arriesgar, porque en estos negocios hay que arriesgarse un poco. Te digo la posta: vos en un año estás arriba de un cero kilómetro con el margen que manejo yo”. “Sí, la legal, que sí. Pero bueno, amigo, dejame que me acomode y te voy achicando algo”, responde NN1.

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Por último, NN1 dice que espera encontrar un socio de confianza y sostiene que tiene contactos para vender la mercadería: “Es hasta que enganche un compañero de verdad. Si tengo para hacer plata, tengo contactos para decir: “Me meto acá y yo sé que acá la enchufo”. Y no son tampoco dos mil dólares, ¿me entendés? Es plata grande. Si yo lo hago, te digo: “Vení a buscar y te lo doy todo junto, amigo”. Pero bueno, es tiempo”.