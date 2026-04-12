Crimen y Justicia

“La Marcia”, la líder narco prófuga que recaudó millones mientras percibía planes sociales

Marcia Daniela Giovanetone, de 37 años, comandó una red criminal familiar que operaba en Luján y General Rodríguez. Desde 2015 a 2022 fue beneficiaria de diferentes programas sociales

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Fotografía de identificación de una mujer con cabello oscuro y expresión neutral, tomada de un sistema de comunicaciones policiales con marcas de agua
La Marcia, identificada como la líder de una banda narco prófuga de Luján, es buscada intensamente por las autoridades tras ganar millones con sus operaciones ilícitas.

Marcia Daniela Giovanetone tiene 37 años y está prófuga, señalada como líder de una organización narco que opera en Luján y General Rodríguez. De acuerdo a la investigación, recaudó millones en una década. Con ese dinero adquirió, según la Justicia Federal, tres inmuebles valuados en USD 280.000 y seis vehículos, algunos de alta gama, por USD150 mil.

Sin embargo, desde 2015 a 2022, al menos, gozó de diferentes planes sociales: recibió un beneficio del Banco Nación en 2015 no especificado, desde 2016 al 2022 recibió el Plan Progresar y la Asignación Universal por Hijo, hasta 2022. Ese mismo año, percibió el refuerzo de ingresos y ese mismo año fue beneficiaria del Programa Hogar (Garrafa).

“La Marcia”, como la conocen en el barrio Ameghino, en la ciudad de la Virgen, no tuvo techo desde 2016, cuando cayó por primera vez por venta de drogas, un negocio al que arrastró a toda su familia, según determinó una investigación de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas Morón, que sigue su carrera delictiva.

"La Marcia" junto a Salas, su pareja
"La Marcia" junto a Salas, su pareja

Es célebre, no solo por sus antecedentes, sino también por su personalidad temeraria: en historial se incluyen amenazas a vecinos y a policías. También, abuso de armas. La investigan, además, por lavado de activos, ni ella ni su entorno registran actividad comercial en los registros de ARCA. Fue apresada en varias oportunidades, pero nada la detuvo.

La base del clan está en la calle Darwin, en una casa en la que la supuesta narcotraficante vivía con su pareja, Carlos Alberto “El Rubio” Salas, y que fue objeto de continuos allanamientos.

Primer plano del rostro de un hombre joven con cabello rubio claro y corto, ojos oscuros y piel clara, mirando fijo a cámara
"Tomy", el hijo de "La Marcia"

Esa vivienda se conecta con el principal bunker de la banda, donde vendían cocaína fraccionada en dosis de bajo monto, por un agujero en una pared. Los consumidores que lo visitaban son de bajos recursos.

Con el tiempo, la red narco se extendió con la incorporación de más vendedores y de personas que transportaban la droga a otros puntos de venta en barrios vecinos y ciudades aledañas. Todo un imperio.

Retrato policial de un hombre calvo, de mediana edad, con rostro serio, mirando al frente. La imagen tiene un tinte azulado y marcas de agua de sistema policial
Diego Salas, pareja de La Marcia

Los bunkers contaban, tanto en sus perímetros como en su interior, con sistemas de cámaras de circuito cerrado, que eran monitoreados remotamente por Giovanetone mediante televisores, tablets y celulares.

“La Marcia” también es escurridiza. Se fugó el 30 de marzo, cuando la Policía de la Ciudad atrapó a su mano derecha, Horacio Eduardo Arroyo, en Villa Soldati.

Un hombre joven de piel clara, cabello oscuro corto y barba incipiente, mirando directamente a la cámara. Una marca de agua diagonal cruza su rostro
Horacio Arroyo, detenido por la Policía de la Ciudad

Sucede que mientras la jefa, permanece prófuga, los miembros de su familia fueron cayendo de a uno. Salas fue capturado el 8 de marzo pasado, luego de protagonizar una pelea vecinal a los tiros. Fue arrestado tras un allanamiento por abuso de arma de fuego y tenencia de droga con fines de comercialización.

Tras 12 allanamientos realizados por efectivos de la Policía bonaerense la semana pasada, fue detenido Tomás “Tomy” Hernández, el hijo mayor de “La Marcia”. Lo señalan como administrador de puntos de venta.

Retrato de una mujer con cabello oscuro y flequillo, mirando al frente, con un tono azulado y un texto superpuesto de "Sistema Federal de Comunicaciones Policiales"
Macarena Peralta, miembro de la banda de "La Marcia"

También cayeron Diego Salas y Macarena Peralta, encargados de la distribución de la cocaína y de la recaudación del dinero. Facundo Santillán, el encargado de proveer vehículos para el traslado de los líderes y recaudadores, también fue apresado.

Todos los detenidos, incluidos vendedores, fueron puestos a disposición del juez federal de Mercedes Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto.

Los antecedentes de “La Marcia”

Giovanetone fue detenida en varias ocasiones dentro de los últimos tres años. El 30 de agosto de 2023, en un allanamiento ordenado por la UFI Temática de Estupefacientes departamental, se incautaron 1,292 kilos de cocaína fraccionada y compacta.

"La Marcia", sindicada como jefa narco de Luján
"La Marcia", sindicada como jefa narco de Luján

Luego, en febrero de 2024, volvió a ser aprehendida con cocaína y marihuana en su poder. Los operativos continuaron en abril y julio de 2025, con nuevas detenciones y decomisos.

“La Marcia” fue beneficiada con prisión domiciliaria en su casa, desde donde comandaba el negocio familiar con comodidad hasta que decidió huir para no correr el mismo destino que su familia. Todavía la buscan.

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