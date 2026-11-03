Qué dijeron Colapinto y Gasly tras las infracciones que les costaron los puntos a Alpine en México

Colapinto y Gasly se refirieron a la sanción que les dieron en el GP de México (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Franco Colapinto perdió los puntos que había conseguido este domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 tras recibir una penalización de diez segundos por infringir una bandera amarilla, una sanción que lo relegó del octavo al 15° puesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pasadas varias horas de la determinación que tomaron las autoridades de la FIA, los pilotos de la escudería francesa se refirieron a lo acontecido.

“Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde muy disputada. Fue una carrera muy intensa; lo positivo es que logramos ejecutarla muy bien, mostrar un buen ritmo y competir entre los diez primeros, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en São Paulo”, fueron las palabras del piloto argentino que cortó una racha de cuatro abandonos en sus últimas cinco carreras, publicadas en un comunicado oficial de Alpine. La decisión de los comisarios modificó el resultado de una competencia marcada por resalidas, coches de seguridad y una bandera roja. Colapinto fue citado para declarar porque no redujo la velocidad en un sector donde había una pieza desprendida de otro monoplaza. La infracción al Artículo B1.8.4a de los Reglamentos de F1 también le sumó un punto en su superlicencia, con un total de 5 puntos acumulados en 12 meses.

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Ya enfocado en lo que ocurrirá en territorio paulista el próximo fin de semana, el pilarense expresó: “Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, ya que el trazado es uno de los mejores de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las gradas para apoyarnos, y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera. El circuito es realmente histórico y ofrece oportunidades que debemos aprovechar. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México a este fin de semana y cerrar esta serie de tres carreras consecutivas con un buen resultado”.

A Colapinto se le escaparon 6 puntos por su infracción durante la bandera amarilla (EFE/José Méndez)

En la misma sintonía, Gasly manifestó: “Nuestro fin de semana en Ciudad de México presentó desafíos y, a fin de cuentas, se saldó con un resultado decepcionante para el equipo, debido a problemas de potencia y a una infracción bajo bandera amarilla. Simplemente no fue nuestro día. De cara al futuro, ahora estoy totalmente centrado en la última carrera de esta serie de tres Grandes Premios consecutivos, en São Paulo. Interlagos es un lugar especial para mí: allí logré mi primer podio en la Fórmula 1 en 2019 y, por supuesto, también viví un momento increíble en 2024″.

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El francés completó: “Las últimas carreras no han sido fáciles para nosotros como equipo, pero este circuito ha demostrado una y otra vez que cualquier cosa puede pasar. Es un trazado emblemático y, al ser una vuelta tan corta, los márgenes son realmente estrechos. Si a esto le sumamos el ambiente fantástico que crean los aficionados brasileños, será un fin de semana emocionante para todos. Tal como estaba previsto, no participaré en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes para que Gabriele (Mini) pueda ponerse al volante; tengo muchas ganas de recuperar el ritmo cuando tome el relevo por la tarde. Seguiremos esforzándonos como equipo para maximizar nuestro rendimiento, con el objetivo de regresar de São Paulo con más puntos en nuestro casillero”.

Quien también tomó la palabra fue Gabriele Minì, piloto joven de la escudería que volvió a ponerse al volante en las prácticas del fin de semana pasado en México: “Es fantástico regresar, esta vez en el coche de Pierre. Viví una primera experiencia increíble al pilotar en una sesión oficial de Fórmula 1, y será estupendo poder seguir avanzando a partir de ahí esta semana. Mi objetivo es completar buenas vueltas en un circuito muy distinto, el de Interlagos, y aportar datos e información valiosos que nos ayuden a progresar, al mismo tiempo que sigo mejorando por mi parte. Gracias de nuevo a todo el equipo por esta oportunidad; tengo muchas ganas de volver a salir a pista en São Paulo”.

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Alpine volverá a intentar sumar puntos el próximo fin de semana en Brasil (Reuters/Jerome Miron)

Colapinto partió desde el undécimo lugar y avanzó cuatro posiciones en la largada. Luego sostuvo el ritmo con neumáticos medios y, más tarde, con blandos, antes de realizar su única detención en boxes. Tras esa parada, el bonaerense superó a su compañero de Alpine, quien había ingresado antes a los pits y circulaba con menor ritmo. El francés no opuso resistencia cuando Colapinto lo adelantó por la recta principal.

El argentino ya había asumido la responsabilidad por la maniobra bajo bandera amarilla: “Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla”. Y añadió: “Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche”.

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