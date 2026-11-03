Deportes

Qué dijeron Colapinto y Gasly tras las infracciones que les costaron los puntos a Alpine en México

Los pilotos de la escudería francesa se refirieron a la quita de unidades en la última carrera celebrada en el DF

Colapinto y Gasly se refirieron a la sanción que les dieron en el GP de México (REUTERS/Jakub Porzycki)
Colapinto y Gasly se refirieron a la sanción que les dieron en el GP de México (REUTERS/Jakub Porzycki)
Guardar

Franco Colapinto perdió los puntos que había conseguido este domingo en el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 tras recibir una penalización de diez segundos por infringir una bandera amarilla, una sanción que lo relegó del octavo al 15° puesto en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Pasadas varias horas de la determinación que tomaron las autoridades de la FIA, los pilotos de la escudería francesa se refirieron a lo acontecido.

“Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde muy disputada. Fue una carrera muy intensa; lo positivo es que logramos ejecutarla muy bien, mostrar un buen ritmo y competir entre los diez primeros, que es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en São Paulo”, fueron las palabras del piloto argentino que cortó una racha de cuatro abandonos en sus últimas cinco carreras, publicadas en un comunicado oficial de Alpine. La decisión de los comisarios modificó el resultado de una competencia marcada por resalidas, coches de seguridad y una bandera roja. Colapinto fue citado para declarar porque no redujo la velocidad en un sector donde había una pieza desprendida de otro monoplaza. La infracción al Artículo B1.8.4a de los Reglamentos de F1 también le sumó un punto en su superlicencia, con un total de 5 puntos acumulados en 12 meses.

PUBLICIDAD

Ya enfocado en lo que ocurrirá en territorio paulista el próximo fin de semana, el pilarense expresó: “Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, ya que el trazado es uno de los mejores de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se unirán a los aficionados brasileños en las gradas para apoyarnos, y quiero asegurarme de que podamos ofrecerles una buena carrera. El circuito es realmente histórico y ofrece oportunidades que debemos aprovechar. Nos gustaría trasladar el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México a este fin de semana y cerrar esta serie de tres carreras consecutivas con un buen resultado”.

A Colapinto se le escaparon 6 puntos por su infracción durante la bandera amarilla (EFE/José Méndez)
A Colapinto se le escaparon 6 puntos por su infracción durante la bandera amarilla (EFE/José Méndez)

En la misma sintonía, Gasly manifestó: “Nuestro fin de semana en Ciudad de México presentó desafíos y, a fin de cuentas, se saldó con un resultado decepcionante para el equipo, debido a problemas de potencia y a una infracción bajo bandera amarilla. Simplemente no fue nuestro día. De cara al futuro, ahora estoy totalmente centrado en la última carrera de esta serie de tres Grandes Premios consecutivos, en São Paulo. Interlagos es un lugar especial para mí: allí logré mi primer podio en la Fórmula 1 en 2019 y, por supuesto, también viví un momento increíble en 2024″.

PUBLICIDAD

El francés completó: “Las últimas carreras no han sido fáciles para nosotros como equipo, pero este circuito ha demostrado una y otra vez que cualquier cosa puede pasar. Es un trazado emblemático y, al ser una vuelta tan corta, los márgenes son realmente estrechos. Si a esto le sumamos el ambiente fantástico que crean los aficionados brasileños, será un fin de semana emocionante para todos. Tal como estaba previsto, no participaré en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes para que Gabriele (Mini) pueda ponerse al volante; tengo muchas ganas de recuperar el ritmo cuando tome el relevo por la tarde. Seguiremos esforzándonos como equipo para maximizar nuestro rendimiento, con el objetivo de regresar de São Paulo con más puntos en nuestro casillero”.

Quien también tomó la palabra fue Gabriele Minì, piloto joven de la escudería que volvió a ponerse al volante en las prácticas del fin de semana pasado en México: “Es fantástico regresar, esta vez en el coche de Pierre. Viví una primera experiencia increíble al pilotar en una sesión oficial de Fórmula 1, y será estupendo poder seguir avanzando a partir de ahí esta semana. Mi objetivo es completar buenas vueltas en un circuito muy distinto, el de Interlagos, y aportar datos e información valiosos que nos ayuden a progresar, al mismo tiempo que sigo mejorando por mi parte. Gracias de nuevo a todo el equipo por esta oportunidad; tengo muchas ganas de volver a salir a pista en São Paulo”.

Alpine volverá a intentar sumar puntos el próximo fin de semana en Brasil (Reuters/Jerome Miron)
Alpine volverá a intentar sumar puntos el próximo fin de semana en Brasil (Reuters/Jerome Miron)

Colapinto partió desde el undécimo lugar y avanzó cuatro posiciones en la largada. Luego sostuvo el ritmo con neumáticos medios y, más tarde, con blandos, antes de realizar su única detención en boxes. Tras esa parada, el bonaerense superó a su compañero de Alpine, quien había ingresado antes a los pits y circulaba con menor ritmo. El francés no opuso resistencia cuando Colapinto lo adelantó por la recta principal.

El argentino ya había asumido la responsabilidad por la maniobra bajo bandera amarilla: “Es un final muy amargo después de que fuera una buena sensación volver a estar en los puntos tras una serie de carreras en las que no he terminado. Pido disculpas a todos en el equipo por lo ocurrido bajo bandera amarilla”. Y añadió: “Aunque es difícil de entender realmente, es mi error en el coche”.

Temas Relacionados

Franco ColapintoPierre GasyAlpineFórmula 1F1Gran Premio de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

El entrenador Lionel Scaloni confirmó la primera nómina de la Albiceleste en esta nueva era sin Lionel Messi

Con la vuelta de Montiel y dos sorpresas, se confirmó la lista de convocados de la selección argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

El tenista, que apoyó las protestas estudiantiles y se mudó a Grecia, evitó hablar de cómo lo trató el Ejecutivo anterior: “Siempre he representado a mi pueblo y no al gobierno”

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

Valtteri Bottas chocó contra las barreras en la vuelta 46 del Gran Premio de México tras una abrupta rotura de la suspensión delantera de su Cadillac

Preocupación en la Fórmula 1 por el “estrepitoso” accidente que será investigado por un equipo: el detalle del piloto antes del choque

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Con el tanto frente al New England, el astro argentino alcanzó los 937 gritos y continúa en la pelea con Cristiano Ronaldo por alcanzar los 1.000 conquistas

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

El ex rugbier del club La Tablada de Córdoba se encontraba trabajando en el país oceánico. Se lleva adelante una colecta para que su padre y su hermana viajen a despedirlo

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

MALDITOS NERDS

Suda51 prepara algo especial para los 20 años de ‘No More Heroes’

Suda51 prepara algo especial para los 20 años de ‘No More Heroes’

Borderlands supera 100 millones y Gearbox ya prepara la quinta entrega

REVIEW | Virtue and a Sledgehammer - Lo único irrompible es el dolor

Marty Stratton habla del futuro de id Software tras el despido de 136 empleados

Nintendo Switch recibe ‘Wild Blue Skies’, un shooter aéreo al estilo ‘Star Fox’

ENTRETENIMIENTO

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"

Justin Baldoni vende su casa en Los Ángeles tras la disputa con Blake Lively: "Ha sido un tiempo increíblemente difícil"

Nicolas Cage asegura estar sin hogar tras el socavón que dañó su casa en Malibú: “Estoy viviendo en hoteles”

Justin Timberlake y Janet Jackson revisitan el escándalo del Super Bowl en una docuserie de Apple TV

Jessica Alba desata críticas por su disfraz de Halloween inspirado en un ataque que conmocionó al deporte

Lenny Kravitz está vivo: desmienten que haya muerto en el accidente de un jet privado en Palm Beach

INFOBAE AMÉRICA

Por qué un anzuelo o una bolsa usada representa un riesgo para la fauna australiana

Por qué un anzuelo o una bolsa usada representa un riesgo para la fauna australiana

Rodrigo Paz llega a España para la Cumbre Iberoamericana y en busca de cooperación e inversiones

Retiran cápsulas de ashwagandha, un suplemento utilizado para aliviar el estrés y favorecer el descanso, por posible contaminación con salmonella

Djokovic celebró la derrota electoral de Vucic en Serbia y pidió dejar atrás el pasado: “Estoy contento”

Docentes nicaragüenses reportan descuentos en sus salarios bajo el concepto de “aporte”