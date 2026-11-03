Sociedad

Impulsan la reinserción laboral de personas en situación de calle: la ONG que busca construir un puente entre los paradores y el empleo formal

La iniciativa combina capacitación, vinculación con empresas y acompañamiento durante 180 días para facilitar el acceso al trabajo formal

El Proyecto Matías alojó y capacitó a 20 participantes, de los cuales 16 conservaban su empleo dos años después de la experiencia
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En Ciudad de Buenos Aires, perder la vivienda suele empujar a las personas hacia una red de paradores, asistencia alimentaria y subsidios que atienden la urgencia, pero que no siempre resuelven cómo sostener una salida. En ese punto se inscribe el trabajo de Ícona, una organización que propone la inserción laboral de personas en situación de calle con capacitación, vínculo con empresas y acompañamiento posterior.

Para María Oneto, presidenta de Ícona, el empleo formal debe ser parte central de cualquier política destinada a quienes viven o pasaron por la calle. La asistencia habitacional, sanitaria y alimentaria resulta necesaria, sostuvo, aunque requiere una instancia que permita recuperar autonomía. “A ese recién caído con un parador no lo recuperás, lo recuperás si rápidamente lo insertás laboralmente”, señaló en Infobae Al Mediodía.

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El Proyecto Matías reunió a 20 hombres durante 60 días

La primera prueba se desarrolló en 2024 bajo el nombre de Proyecto Matías. Ícona seleccionó a 20 hombres en situación de calle y los alojó durante 60 días en una casa donada, donde recibieron capacitación, convivencia acompañada, atención profesional y apoyo de voluntarios.

La experiencia buscó restituir hábitos cotidianos antes de la búsqueda laboral. “Los subimos a la vereda de la clase media”, dijo Oneto al describir esa propuesta de integración social.

El objetivo del programa no se redujo a conseguir una vacante: la organización quiso comprobar si quienes habían perdido su vivienda podían incorporarse a un empleo y conservarlo.

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De acuerdo con Oneto, la primera experiencia mostró que una oportunidad concreta, junto con un período breve de preparación, puede abrir ese camino. “Hay gente en situación de calle que con un corto tiempo de capacitación y una oportunidad laboral concreta puede trabajar”, afirmó.

La ONG Ícona impulsa la inserción en el mercado laboral formal para personas que perdieron su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires (captura de video)
La ONG Ícona impulsa la inserción en el mercado laboral formal para personas que perdieron su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires (captura de video)

Dos años después, 16 de los 20 participantes de aquella primera etapa continuaban empleados, según indicó la organización. Ese resultado alentó la ampliación del modelo en 2025, aunque Oneto advirtió que la obtención de un puesto no cierra el proceso para quienes llevan tiempo fuera del mercado laboral. “Lo difícil, cuando vos has estado en la calle, es el sostenimiento”, explicó.

Acompañamiento de 180 días

El esquema de intervención se extiende durante 180 días. Los primeros 30 se destinan a seleccionar a las personas que están en condiciones de iniciar el recorrido; los 60 siguientes, a la capacitación y a la búsqueda de empleo. La última etapa, de 90 días, acompaña a quienes ya ingresaron a un puesto y deben adaptarse a horarios, responsabilidades y vínculos de trabajo.

La capacitación incluye puntualidad, comunicación con superiores, cumplimiento de tareas y derechos laborales. La presidenta de la ONG explicó que algunos participantes deben incorporar procedimientos aparentemente elementales, como avisar una ausencia a la persona responsable, después de períodos marcados por la interrupción de rutinas.

La formación técnica, en cambio, queda en manos de las compañías una vez que se concreta el ingreso. “Estos muchachos aprenden rapidísimo”, sostuvo.

En 2025, Ícona sumó una Agencia Integradora de Empleo, una modalidad que no ofrece alojamiento, comida ni duchas, ya disponibles en dispositivos de asistencia del Gobierno porteño. La propuesta apunta a conectar esos recursos con empleadores de manera directa, sobre todo en los primeros momentos posteriores a la pérdida de vivienda. “Lo que falta es este último puente de oportunidad”, afirmó Oneto.

Limpieza, logística y gastronomía concentran las vacantes consultadas

Antes de definir los contenidos de la formación, la organización contactó a empresas para conocer qué puestos estaban disponibles. Las consultas alcanzaron a compañías de limpieza, logística y gastronomía, sectores con demanda de personal y alta rotación en la ciudad.

Según Oneto, los empleadores no ubicaron el saber técnico como el principal obstáculo para la contratación, sino la dificultad de sostener una rutina de empleo luego de la calle.

La iniciativa busca que su protocolo sea considerado para las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, Oneto cuestionó las cifras informadas por el Ministerio de Desarrollo Humano porteño, que, según relató, comunicó ante la Legislatura una red de 130 empresas con vacantes y 1.580 reinserciones laborales durante el año. La ONG pidió información para conocer el detalle de esos casos. “Yo quiero ver las altas de ARCA”, planteó.

Oneto estimó que entre 5.000 y 6.000 personas atraviesan una situación de calle en Buenos Aires, de acuerdo con distintos censos que incluyen tanto a quienes duermen a la intemperie como a quienes recurren a dispositivos de asistencia.

También cuestionó el alcance de los subsidios habitacionales, que ubicó entre $120.000 y $180.000, frente al costo de la alimentación individual. “Una persona de la Ciudad de Buenos Aires para comer necesita $245.000”, afirmó.

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