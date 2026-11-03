Quién es Cecilia Dieleke, la nadadora argentina de 17 años que hizo historia al ganar dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La nadadora fue tercera en los 100m espalda de los Juegos Olímpicos de la Juventud

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Cecilia Dieleke estampó su nombre en la historia grande de la natación argentina tras volver a lograr una segunda medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La joven nadadora ganó el bronce en los 100 metros espalda después del oro que consiguió en los 200 metros espalda el pasado domingo.

La deportista oriunda de San Martín, que había logrado el tercer mejor tiempo en la clasificación, completó la final en 1:00.83 y terminó detrás de la rumana Daria-Mariuca Silisteanu (oro) y la surcoreana Seungwon Kim (plata). La definición tuvo una diferencia de apenas 85 centésimas entre las tres nadadoras del podio.

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Como lo supo ser Delfina Pignatiello hace ocho años en Buenos Aires 2018, o en la actualidad con el enorme presente de Agostina Hein, el deporte argentino tiene otra joya para cuidar y seguir desarrollando de cara al futuro.

Dieleke ganó la medalla de oro con una marca de 2:10.05, lo que estableció un nuevo récord argentino y sudamericano para la prueba. La nadadora de 17 años logró lo que fue la primera presea de la delegación argentina en la cuarta edición del certamen, que se disputa por primera vez en la historia olímpica en África. Cecilia dominó la final de 200 metros de principio a fin y aventajó por más de cinco segundos a la griega Eirini Zervou, medalla de plata con 2:15.52. La israelí Ofir Simcha completó el podio con 2:17.44.

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El registro de Dieleke redujo en 31 centésimas la marca de 2:10.36 que otra de las grandes nadadoras jóvenes de Argentina como Malena Santillán conservaba desde el 11 de agosto de 2025. También superó su mejor tiempo personal, de 2:11.08, conseguido el 8 de mayo.

La victoria convirtió a Dieleke en la primera nadadora argentina que consigue una medalla de oro en una competencia olímpica y en la primera campeona de la natación nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los 200 metros espalda fueron la primera de las cuatro pruebas que afrontará en Dakar.

“Estoy muy bien, muy feliz. Esto es lo que venía a buscar. Es un sueño cumplido”, expresó la deportista tras ganar la dorada. Luego agradeció el acompañamiento recibido: “Muchas gracias a los argentinos por el apoyo. Dedico esta victoria a mi entrenador, que me banca todos los días; a mi familia también, que es por ellos por los que estoy en el deporte; a mis amigos, que son quienes me apoyan cuando estoy mal y cuando estoy bien”, dijo en charla con el canal oficial de Olympics.

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La nadadora se quedó con la final de 200 metros espalda de los Juegos Olímpicos de la Juventud

La nadadora también se refirió a su objetivo de competir en los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán en 2028: “Sueño con ir a Los Ángeles. Espero que se dé. Y si no se da, será en el 2032”. La próxima cita olímpica se celebrará en esa ciudad de Estados Unidos.

Con 17 años recién cumplidos, Dieleke llegó a Dakar después de convertirse en la atleta argentina con más medallas en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Compitió en siete pruebas, subió al podio en todas y obtuvo tres oros, tres platas y un bronce. Dieleke nació el 8 de octubre de 2009 y comenzó a nadar a los seis años, cuando sus padres la anotaron en la colonia de vacaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. En ese momento practicaba gimnasia artística, pero los entrenadores del club detectaron sus condiciones en el agua y la convocaron a los planteles competitivos.

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A los nueve años participó en su primer Campeonato Nacional. Cuatro años después ingresó al seleccionado argentino de categorías formativas. La especialidad de espalda le permitió obtener el título nacional de mayores en los 200 metros cuando tenía 14 años. En 2025 viajó a Rumania para competir en el Campeonato Mundial Junior de Otopeni, donde terminó sexta en los 200 metros espalda frente a rivales de mayor edad.

Ese mismo año integró los relevos argentinos en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay. Allí consiguió cuatro medallas de plata y dos de bronce. Además, en abril de este año, la nadadora bonaerense disputó los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá y ganó tres títulos: en 50 metros libre, 100 metros espalda y la posta 4x100 combinada. También sumó dos preseas plateadas y fijó el récord argentino absoluto de los 100 metros espalda con 1:00.42.

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La competencia de septiembre en el Centro Acuático Provincial de Rosario consolidó su lugar dentro de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos organizados por la Organización Deportiva Suramericana (Odesur). La representante de SAGV participó en siete pruebas y alcanzó el podio en cada una.

Cecilia Dieleke, figura de la natación en Dakar 2026 (OIS/IOC/Handout via REUTERS)

En los 50 metros espalda marcó 28.38 segundos, un tiempo que constituyó récord argentino juvenil y la mejor marca del torneo continental. Esa prueba terminó con un empate en el primer puesto junto a la brasileña Giovana De Medeiros. La actuación incluyó el triunfo del relevo femenino 4x100 combinado, con la participación de Dieleke. También fue subcampeona en los relevos 4x100 libre y 4x100 combinado mixto, además de los 200 metros espalda, donde quedó detrás de Santillán con 2:11.09.

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Más allá de haber logrado dos podios en dos competencias, Ceci ahora tiene otro par de competencias para soñar con unos Juegos Olímpicos de la Juventud perfectos: este miércoles 4 de noviembre competirá en los 50 metros libre y el jueves 5 hará lo propio en la clasificación de 50 metros espalda.