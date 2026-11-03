Romina Richi sorprendió a Mario Pergolini con su talento para el taekwondo: “Creí que iba a hacer un papelón”

En pleno estudio, Romina Richi habló sobre sus conocimiento en el arte marcial taekwondo y partió una tabla ante la presencia de Mario Pergolini y su equipo (Otro día perdido - El Trece)

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Romina Richi visitó Otro día perdido (El Trece) conducido por Mario Pergolini, y terminó convirtiendo una charla sobre su carrera en una demostración que dejó al estudio entre gritos, aplausos y risas. La actriz y directora, que atraviesa un presente con varios proyectos artísticos y también comparte trabajos en familia junto a su hija Margarita Páez, habló sobre algunas experiencias de su trayectoria. Sin embargo, el momento que más llamó la atención llegó cuando recordó una disciplina que había practicado desde joven y aceptó poner a prueba sus habilidades frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando Pergolini le preguntó si había hecho taekwondo durante su adolescencia. “Sí...”, respondió Richi. El conductor quiso saber hasta qué nivel había llegado, aunque rápidamente se encontró con una explicación mucho más compleja de lo que esperaba, cuando intentó reconstruir la escala de colores de los cinturones y enumeró distintas opciones: “Es blanco, amarillo... marrón... no, verde, marrón, rojo...”.

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Richi lo interrumpió para hacer una aclaración técnica. “No, no, no. No hay marrón en taekwondo”, explicó. La respuesta generó nuevas dudas en el conductor, que continuó preguntando si entonces el siguiente color era el rojo o el blanco. “Blanco, punta amarilla...”, detalló. Pergolini intentó intervenir, pero Richi siguió con la explicación: “No, eso es para pasar al otro escalón”. En pleno debate por el orden de los cinturones, la invitada preguntó si querían que ella misma explicara todo el sistema, y Agustín “Rada” Aristarán respondió con entusiasmo: “¡Por favor, sí! Sería buenísimo”.

La actriz logró romper una tabla de mandera con ayuda de su instructor (Captura de video)

“Hay dos escuelas de taekwondo, está la WTF... la mundial y la internacional”, explicó. Pergolini completó la sigla correspondiente a la otra escuela: “La WTF y la ITF”. Richi confirmó la distinción y señaló que había una modalidad en la que se utilizaban las puntas de color. “Claro, y yo hice de las dos”, contó.

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“Yo el examen lo di hasta el verde, pero después entrené para la peli que hice con Fito (Páez), Donde está el portaligas... ahí me entrenaron para llegar a un cinturón negro...”, relató, antes de que mostraran las imágenes del combate en el mencionado filme. Después llegó el desafío más importante de la noche. Sobre el estudio había una tabla de madera que Richi debía romper con una patada, sostenida por su instructor, Pablo Ferreiro. Pergolini quiso comprobar si el objeto era real y preguntó si estaba marcado o preparado de alguna manera. Ferreiro lo negó: “Es una tabla real”.

La producción comenzó a organizar el espacio para que la actriz pudiera realizar la demostración. Richi advirtió que todos debían correrse porque la tabla podía salir despedida. Finalmente, la actriz tomó impulso y ejecutó una patada voladora con giro. El golpe impactó de lleno en la tabla, que se partió en seco mientras Ferreiro la sostenía. El estudio reaccionó con gritos, aplausos y una ovación generalizada. “¡Muy bien!”, dijo Pergolini, sorprendido por la precisión de la patada. “¡Muchas gracias!”, respondió la actriz. El conductor admitió que había quedado impactado y bromeó con el estado de exaltación en el que había quedado: “¡Guarda que es manija ahora!”. Richi sintetizó lo que estaba sintiendo con una frase: “¡Adrenalina full!”.

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El conductor y su equipo quedaron sin palabras ante el talento de la actriz (Captura de video)

Pergolini continuó con los comentarios y aseguró que, si estuviera Guido Kaczka, seguramente pediría una repetición en cámara lenta. Richi también se mostró sorprendida por haber logrado el objetivo. “¡Che, muy bien! Muy bien. Creí que iba a hacer papelón, pero no, muy bien”, reconoció.

Entre risas, aplausos y una demostración que superó las expectativas del estudio, Richi terminó mostrando que su experiencia en taekwondo seguía presente. La actriz no solo recordó los años de entrenamiento y el trabajo que realizó para sus proyectos, sino que también se animó a romper la tabla con una patada voladora frente a Pergolini, Aristarán y Botto.

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