Costa Rica

Consumo de arroz en Costa Rica alcanza su nivel más alto en más de 20 años: cada persona consume más de 50 kilos al año

El país registró un incremento superior a los 17 millones de kilos en el último período arrocero, mientras el consumo por habitante volvió a superar los 50 kilogramos anuales, según datos de CONARROZ.

Un hombre con camisa a cuadros sostiene una cuchara con arroz blanco caliente sobre un plato hondo en una mesa de madera.
Costa Rica alcanzó su mayor consumo de arroz en más de dos décadas, con un registro de 270.594 toneladas métricas durante el período 2024-2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El consumo de arroz en Costa Rica alcanzó su nivel más alto en más de 20 años, tras registrar 270,594 toneladas métricas de arroz pilado durante el período arrocero 2024-2025, según el más reciente Informe Anual Estadístico de la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ).

La cifra representa un incremento de 17,039 toneladas, equivalentes a más de 17 millones de kilogramos, en comparación con el período anterior, cuando el consumo aparente nacional se ubicó en 253,555 toneladas.

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Este comportamiento evidencia una recuperación en la demanda de uno de los alimentos más utilizados en la cocina costarricense, después de la disminución registrada durante el período 2023-2024.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el consumo nacional pasó de 262,062 toneladas en 2022-2023 a 253,555 toneladas en 2023-2024, antes de alcanzar su máximo reciente durante el último período analizado.

La revisión de los informes históricos de CONARROZ muestra que el volumen actual es el más alto registrado al menos desde 2003-2004, cuando el consumo nacional alcanzaba las 214,102 toneladas.

Cada costarricense consume más de 50 kilos al año

Uno de los datos más relevantes corresponde al consumo por habitante, que también registró un aumento durante el último período.

Según CONARROZ, el consumo aparente per cápita pasó de 48.18 kilogramos anuales en 2023-2024 a 50.74 kilogramos en 2024-2025, lo que representa un incremento de 2.56 kilogramos por persona.

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La cifra también supera los 50.27 kilogramos registrados durante el período 2022-2023 y los 45.35 kilogramos reportados en 2021-2022.

En términos nacionales, el crecimiento del consumo fue de aproximadamente 6.7%, mientras que el volumen promedio mensual alcanzó las 22,549 toneladas de arroz.

Juan Carlos Sandoval, gerente general de La Maquila Lama, destacó que estos resultados demuestran la importancia que mantiene este alimento en la dieta de la población.

“Estamos ante un dato muy significativo porque confirma la enorme importancia que continúa teniendo el arroz en la alimentación de los costarricenses”, señaló el representante empresarial.

Sandoval agregó que, pese a los cambios en los hábitos alimenticios y la diversidad de productos disponibles, el arroz continúa ocupando un lugar fundamental en las mesas de los hogares costarricenses.

Arroz crudo, dos chiles poblanos, maíz, media cebolla, dientes de ajo, cilantro, caldo, aceite y gajos de lima sobre una mesa de madera.
El arroz continúa siendo uno de los alimentos esenciales en los hogares costarricenses, donde forma parte de numerosas preparaciones tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abastecimiento depende también de las importaciones

El incremento del consumo plantea desafíos para las empresas encargadas de garantizar el suministro de arroz en el mercado nacional.

Según explicó Sandoval, Costa Rica depende en gran medida de las importaciones para complementar su abastecimiento, por lo que resulta necesario mantener inventarios adecuados y contar con diferentes proveedores.

“Nuestra responsabilidad como empresa es anticiparnos a los riesgos, mantener inventarios adecuados y buscar distintas fuentes de suministro”, afirmó.

El gerente añadió que las empresas deben prepararse ante posibles situaciones climáticas o geopolíticas que puedan afectar el comercio y la disponibilidad del producto.

Plato de curry con garbanzos, brócoli y zanahoria con cuchara de madera, un cuenco con arroz blanco y pan sobre una mesa de madera.
El consumo nacional de arroz aumentó más de 17 millones de kilos respecto al período anterior, lo que representa un crecimiento cercano al 6,7%.(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa realmente el consumo aparente?

CONARROZ aclaró que los resultados corresponden al denominado “consumo aparente”, calculado mediante una metodología basada en los criterios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esto significa que los datos reflejan la disponibilidad estimada de arroz para consumo nacional y no la cantidad exacta que ingiere cada persona.

Por lo tanto, el promedio de 50.74 kilogramos por habitante constituye un indicador estadístico y no una medición individual de los hábitos alimenticios.

Para La Maquila Lama, los resultados también reflejan la necesidad de mantener el arroz disponible en condiciones competitivas.

“El arroz forma parte de nuestra cultura alimentaria y, además, es un producto esencial de la canasta básica”, concluyó Sandoval.

Las cifras confirman la relevancia económica y alimentaria de este producto en Costa Rica, donde su consumo aparente registró un nuevo máximo en más de dos décadas.

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