Femicidio de Nancy Godoy: el abogado de la familia dice que la maestra sufrió “un hecho sádico”, que fue torturada y murió desangrada

Nancy Godoy tenía 52 años

Guardar

Gustavo Briend, abogado de la familia de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años asesinada en la provincia de Corrientes, aseguró que la víctima “fue torturada” y que “murió desangrada”. Además, calificó el femicidio de la docente como ”un hecho sádico", aunque aclaró que esperan los resultados complementarios de la autopsia para saber más detalles del crimen.

“Yo creo que esas heridas fueron hechas en distinto espacio temporal. Y creo, porque hay indicios sobre eso y eso nos va a decir los estudios complementarios, que ella estuvo retenida o cautiva varias horas o varios días. Yo creo en esa posibilidad; lo denota el contenido de las heridas, así que creo que esas heridas fueron hechas en distinto tiempo”, aseguró el letrado en diálogo con Radio Dos de Corrientes.

PUBLICIDAD

La hipótesis vertida por el letrado estremece. Según dijo, a Nancy “la cortaron a una hora, después la cortaron de nuevo en otro tiempo”. En ese sentido, dijo: “Entonces, ahí es donde yo hablo del sufrimiento, de la tortura; murió desangrada, lo dice el informe médico”.

La autopsia al cuerpo de Nancy

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense, determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo —entre ellas, la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—. Algunas de esas lesiones fueron provocadas cuando todavía estaba con vida.

PUBLICIDAD

Además, presentaba heridas defensivas y mutilaciones, entre ellas la amputación de la mano izquierda, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

El informe forense precisó que las lesiones encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se estableció cuántas ni de qué tipo.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscará establecer marcadores biológicos y material genético que permita vincular a los posibles autores con el crimen, indicaron las mismas fuentes.

PUBLICIDAD

Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.

La familia de Godoy fue la primera en conocer los resultados de la autopsia, antes de su difusión pública. Para ello, los familiares fueron citados a las 18.30 en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, ubicada en Belgrano al 100, en Esquina.

PUBLICIDAD

Cerca de ese horario se vio llegar a los tres hijos de la docente —Sebastián, Adán y José—, junto a su nuera Alejandra y Briend. Su marido, Martín, no asistió debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo del cuerpo.

La ubicación marca el lugar en medio de la vegetación donde fue hallado el cuerpo de Nancy Godoy

Durante el encuentro, los especialistas les explicaron los preliminares de la autopsia y detallaron las lesiones que presentaba el cuerpo de la docente, así como los estudios complementarios que todavía se encuentran en curso.

Los imputados

La causa está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, quienes sostienen como principal hipótesis que la docente fue víctima de un femicidio.

PUBLICIDAD

En el expediente hay cinco personas detenidas. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio. Por su parte,Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

Briend afirmó hoy en la radio correntina que Zarza, “es uno de los principales acusados” y destacó su rol porque “era encargado de los peones, tomaba las decisiones, era jefe de este grupo organizado, para trabajar”.

PUBLICIDAD

“Dentro de esta acción primitiva hay una organización, para el crimen y para eliminar los rastros del delito”, sostuvo el abogado. Aseguró que “sabían lo que hacían, los cortes en todas las partes de cuerpo. Hay cortes que demuestran que buscaron hacer sufrir a una persona”.

“Fue un acto de salvajismo, el cuerpo empezó a hablar y estamos trabajando en la búsqueda de la zona primaria, para saber dónde se cometió el crimen”, dijo Briend.

Habló el forense a cargo de las pericias por el femicidio

El decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, el médico José Luis Gálvez, reconoció que la complejidad del femicidio de Nancy Godoy.

PUBLICIDAD

“Cuesta recordar algo parecido a esto”, dijo cuando le preguntaron si había visto algún antecedente similar durante su trayectoria como médico forense.

El profesional evitó profundizar en los hallazgos que lo sorprendieron, por respeto al dolor de la familia de la víctima y a la reserva de la investigación. Sin embargo, dejó en claro que se trata de un caso de gran magnitud que exige el despliegue de todos los recursos disponibles.

José Luis Gálvez, decano del Instituto Médico Forense de Corrientes (Foto/Captura X)

“Tenemos toda la decisión de poner en juego los mecanismos analíticos propios y los que sean necesarios de gestionar a nivel nacional”, sostuvo en diálogo con Radio Sudamericana. Y añadió: “Hasta acá venimos muy bien y creemos que podemos llegar a dar un muy buen aporte para el esclarecimiento de la causa”.

PUBLICIDAD

Una de las novedades que confirmó Gálvez es que el IMF ya tomó muestras genéticas a los cinco detenidos por el crimen, con el objetivo de cotejarlas con las evidencias que puedan surgir de los estudios.

El procedimiento se realizó el jueves anterior al hallazgo del cuerpo, cuando un equipo técnico se trasladó a Esquina con la unidad pericial móvil del Poder Judicial. También se obtuvieron muestras de familiares directos de Godoy para contar con patrones genéticos de referencia que permitieran identificar sus restos.