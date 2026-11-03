Docentes nicaragüenses reportan descuentos en sus salarios bajo el concepto de “aporte”

Las maestras de primaria reciben ingresos más bajos que el personal de secundaria y sufragan de su dinero los materiales escolares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las docentes del sistema público nicaragüense reportan descuentos en sus salarios bajo el concepto de “aporte”, una retención que, según testimonios recogidos por Diario La Prensa y La Sala, Mujeres en la Redacción, comenzó a aplicarse desde junio de 2026 a trabajadores estatales.

Las maestras consultadas describieron que el descuento se suma a otras retenciones legales y sindicales, así como a gastos en materiales escolares, transporte, conectividad e impresiones que deben afrontar para cumplir con sus tareas laborales.

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Los testimonios publicados indican que los descuentos identificados como “aporte” oscilan según el salario de cada docente. Una profesora de Managua, identificada como Ana para proteger su identidad, afirmó que en su colilla de pago apareció una deducción de 2%, sin una explicación detallada sobre su destino.

Las boletas de pago registran descuentos bajo el concepto de “aporte”

Ana relató que conoció por noticias la posibilidad de que se aplicaran retenciones a empleados públicos en favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Tras consultar a la dirección de su escuela, esperó una reunión que, según contó, no llegó a realizarse.

Al revisar su pago, encontró un apartado denominado “aporte”. De acuerdo con su testimonio, durante cinco meses le descontaron 260 córdobas (USD 7.02) mensuales, un total de 1,300 córdobas (USD 35.10).

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“Entre más ganás, más te quitan”, dijo la profesora a Diario La Prensa y La Sala, Mujeres en la Redacción.

El diario informó que tuvo acceso a boletas de pago de docentes de distintos departamentos. En esos documentos se registraban deducciones de 2% y 5%, mientras que otros entrevistados mencionaron descuentos de mayor proporción.

El reportaje señala que estas retenciones no fueron consultadas con los trabajadores entrevistados. También cita el artículo 9 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece restricciones a los descuentos salariales vinculados con la conservación de un empleo.

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Las docentes del sistema público de Nicaragua reportan deducciones salariales no consultadas bajo el concepto de aporte desde junio de 2026. (Foto: Diario La Prensa)

Los ingresos docentes se reducen por varias retenciones y gastos

El salario mensual del sector magisterial ronda entre 8,500 córdobas (USD 229.50) y 10,000 córdobas (USD 270), según la información publicada. Las docentes de primaria y de aulas multigrado se ubican en los niveles de remuneración más bajos, mientras que el personal de secundaria suele recibir montos superiores.

Además del “aporte”, las maestras mencionaron descuentos por seguridad social, sindicato e Impuesto sobre la Renta cuando corresponde. La cuota destinada a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden) es de unos 120 córdobas (USD 3.24), de acuerdo con la nota.

Las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social representan 7% del salario. El impuesto se aplica a quienes superan los 10,000 córdobas (USD 270), según el reportaje, que estima que el conjunto de las retenciones puede superar los 2,000 córdobas (USD 54) mensuales.

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Hasta julio de 2026, el costo de la canasta básica era de 21,474.94 córdobas (USD 579.82), según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo citados por Diario La Prensa. Esa referencia supera los ingresos mensuales mencionados por las docentes.

Las maestras de primaria describen una carga mayor de trabajo y gastos

Verónica, una docente de secundaria de Managua con 12 años de experiencia, sostuvo que las maestras de primaria ganan menos y deben destinar más dinero a materiales y documentos para las clases.

La profesora explicó que el Ministerio de Educación (Mined) entrega algunos insumos, como cartulinas y marcadores, pero que los recursos resultan insuficientes para las actividades requeridas en los centros educativos.

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“Las de primaria gastan más que nosotros”, expresó Verónica ante el diario. Indicó que ese grupo debe impartir todas las materias y elaborar documentos para las supervisiones.

La diferencia salarial también se vincula con la formación académica. El texto señala que las docentes de secundaria tienen licenciatura en Educación, mientras que muchas maestras de primaria cuentan con estudios técnicos realizados en una Escuela Normal.

Verónica relató el caso de una compañera que debía llevar a su hija al trabajo en algunas ocasiones porque no podía afrontar un servicio de cuidado infantil. Según su versión, las dificultades económicas se agravaban por los gastos asociados a la actividad docente.

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La socióloga María Teresa Blandón afirmó que los recortes perjudican a un sector compuesto mayoritariamente por mujeres jefas de hogar. (EFE/Jorge Torres)

Los testimonios relacionan las deducciones con menos alimentos y transporte

El profesor Gabriel Putoy, integrante de la Unidad Sindical Magisterial (USM) y ex preso político que vive fuera de Nicaragua, dijo que ha documentado descuentos de entre 200 córdobas (USD 5.40) y 470 córdobas (USD 12.69) para algunos docentes.

Putoy señaló que esas cantidades tienen consecuencias en presupuestos familiares con ingresos limitados. “Cada peso que te quitan cuenta”, afirmó ante la publicación.

El docente comparó los montos descontados con el costo de alimentos, útiles escolares y transporte. Según sus cálculos, una retención puede equivaler a tortillas, huevos, panes o marcadores que dejan de comprarse durante el mes.

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Verónica afirmó que recibe 12,500 córdobas (USD 337.50) brutos, aunque su ingreso neto queda apenas por encima de los 10,000 córdobas (USD 270) después de las deducciones. También explicó que debe pagar impresiones de materiales vinculados con contenidos que no aparecen en los libros de texto.

El Banco Central de Nicaragua registraba 47,215 trabajadores en el sistema educativo público, según los datos citados en la investigación. A partir de esa cifra, el reportaje proyectó una recaudación anual superior a USD 3 millones si se aplicara el descuento mínimo mencionado sobre un salario promedio de 10,821 córdobas (USD 292.17).

La docencia es un sector integrado mayoritariamente por mujeres

Rosario Murillo afirmó en junio de 2023 que las mujeres representaban 78% de los 60,000 docentes registrados entonces en el país. El reportaje precisa que no existen datos oficiales más recientes con desglose por género.

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La socióloga y feminista María Teresa Blandón dijo a Diario La Prensa que el magisterio ha estado compuesto históricamente, en su mayoría, por mujeres. Añadió que muchas docentes son jefas de hogar o aportan la mayor parte de los ingresos familiares.

“Esa cotización obligada va a afectar” a un porcentaje alto de maestras, sostuvo Blandón. La especialista indicó que algunas trabajadoras necesitan realizar labores adicionales por cuenta propia para cubrir gastos básicos.

La socióloga planteó que una reducción salarial afecta no solo a las docentes, sino también a las personas que dependen de ellas. Según explicó, los ingresos de mujeres con empleo estable suelen destinarse principalmente a las necesidades de sus hogares.

Las profesoras asumen gastos de sus propios recursos en teléfonos inteligentes y paquetes de internet para cumplir con asignaciones laborales. (EFE/Jorge Torres/Archivo)

Las docentes también informan gastos en teléfonos, internet y materiales

Karen, una profesora de Granada, explicó que no tiene computadora propia y debe acudir a un cibercafé para preparar pruebas y otros documentos. Además, afirmó que paga marcadores y otros recursos para el aula.

La docente señaló que en su colegio hay computadoras, aunque dijo que con frecuencia están ocupadas. Por motivos de salud, trabaja únicamente en el turno de la mañana y no puede tomar otra plaza por la tarde.

Ana indicó que compró un teléfono inteligente por 7,000 córdobas (USD 189) para participar en grupos de WhatsApp, recibir orientaciones y enviar fotografías de actividades. También afirmó que destina 400 córdobas (USD 10.80) mensuales al acceso a internet.

Las fuentes consultadas relataron que deben asistir a actividades fuera de las aulas, incluidas marchas, jornadas de limpieza, fumigación, censos y acciones vinculadas con la matrícula escolar. Putoy afirmó que estas tareas en ocasiones se realizan fuera de la jornada laboral o durante fines de semana.

Ana señaló que la asistencia a esas actividades forma parte de la evaluación laboral. Según su testimonio, las direcciones escolares solicitan fotografías como prueba de participación.

Organizaciones y especialistas advierten sobre el impacto laboral

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más informó que ha recibido denuncias de ex trabajadores estatales relacionadas con descuentos salariales. Arlen Pérez, defensora de la organización, afirmó que algunas personas temen reclamar por posibles consecuencias laborales.

Pérez sostuvo que las denuncias también incluyen presiones políticas dentro de las escuelas. Según su declaración, algunos docentes informaron que deben transmitir contenidos favorables al Gobierno para evitar dificultades en sus puestos.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recibió denuncias por presiones políticas y retenciones económicas a empleados estatales. (Foto: Diario La Prensa)

La investigadora estadounidense Pauline Martin, exdirectora de la maestría en Política y Evaluación Educativa de la Universidad Centroamericana, calificó como inusual el escenario descrito por las fuentes consultadas.

Martin consideró que las deducciones y el control sobre las tareas docentes pueden afectar la motivación profesional. También señaló que los sistemas educativos centralizados dejan poco margen para la autonomía y la innovación en las aulas.

Los testimonios reunidos por la investigación coinciden en que la combinación de descuentos, gastos laborales y actividades adicionales reduce el ingreso disponible de las docentes. Para las trabajadoras consultadas, el efecto se refleja en la alimentación, el transporte y la compra de materiales necesarios para enseñar.