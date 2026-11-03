Crimen y Justicia

“A los Milei hay que fusilarlos”: allanaron a un hombre investigado por amenazar al Presidente, a su hermana y a un intendente

El sospechoso tiene 58 años y vive en Lomas de Zamora. Entre los elementos incautados, la Policía Federal Argentina secuestró el libro "Mi Lucha" de Adolf Hitler

Una computadora de torre, una portátil, tres teléfonos móviles, un disco rígido y un libro frente a un cartel de la Policía Federal Argentina
El sospechoso fue notificado
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La Policía Federal Argentina (PFA) allanó en Lomas de Zamora la vivienda de un hombre de 58 años investigado por amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el intendente Federico Otermín. Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos que serán incorporados a la causa y un ejemplar de Mi lucha, el libro de Adolf Hitler.

La investigación está bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional y se inició en septiembre a partir de publicaciones realizadas en la red social X. De acuerdo con la información oficial, las expresiones atribuidas al acusado incluían referencias violentas contra los hermanos Milei y el jefe comunal, además de alusiones intimidatorias dirigidas a la hija menor de edad de Otermín.

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Entre los mensajes bajo análisis está la frase: “A los hermanos Milei hay que fusilarlos”. También publicó: “Esto va a terminar mal y con muertos muchos”. Los investigadores también detectaron otras publicaciones hostiles, con menciones a un posible uso de armas de fuego contra autoridades municipales y figuras públicas.

Javier Milei, presidente de Argentina, recientemente en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. (EFE/Lenin Nolly)
Javier Milei, presidente de Argentina, recientemente en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. (EFE/Lenin Nolly)

En este contexto, el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la PFA realizó tareas de análisis de fuentes abiertas y verificaciones sobre registros digitales para establecer la identidad del presunto autor de las publicaciones.

Según se informó, la causa contó con la colaboración del agregado jurídico del FBI en la Argentina. A partir de ese trabajo, los agentes identificaron a un ciudadano argentino de 58 años y confirmaron que residía en el partido de Lomas de Zamora.

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La causa quedó a cargo del Área de Litigación de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Lomas de Zamora, encabezado por el fiscal Felipe Di Lello.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, ordenó el allanamiento del domicilio del investigado. El hombre fue notificado durante el operativo.

Los agentes incautaron además tres teléfonos celulares, una computadora, una notebook y un disco rígido, elementos que serán peritados en el marco de la investigación por las amenazas difundidas en redes sociales.

Una computadora de torre, una portátil, tres teléfonos móviles, un disco rígido y un libro frente a un cartel de la Policía Federal Argentina
Los dispositivos incautados

El caso tiene antecedentes recientes. En enero de 2026, la Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres en Mendoza, acusados de difundir amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei y mensajes antisemitas en redes sociales. Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron armas, municiones y también objetos vinculados con simbología nazi.

En esa oportunidad, la investigación había comenzado tras la detección de publicaciones con amenazas contra Milei y expresiones antisemitas. Los perfiles fueron vinculados con dos hombres de 37 y 43 años, domiciliados en Guaymallén y Godoy Cruz, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal de Mendoza.

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