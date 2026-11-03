Crimen y Justicia

Atacó a puñaladas a una mujer en Corrientes y quedó detenido

La víctima, de 27 años, recibió asistencia médica luego de una pelea ocurrida el domingo cerca del barrio Chacra 41 de la localidad de Paso de la Patria

Un policía de espaldas sostiene por el hombro a un hombre frente a una pared junto a un cartel de la comisaría de Paso de la Patria
Una mujer de 27 años recibió atención médica en Paso de la Patria tras sufrir heridas con un arma blanca. (El Litoral)
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Una mujer de 27 años resultó herida tras un ataque con arma blanca, ocurrido durante la tarde del domingo, en Paso de la Patria, Corrientes. La Policía detuvo a un hombre mayor de edad, señalado como presunto autor de la agresión, y secuestró un cuchillo que habría sido utilizado en el episodio.

El hecho tuvo lugar en las cercanías del barrio Chacra 41, donde se produjo una pelea cuyas circunstancias todavía son investigadas. La mujer recibió atención médica en el hospital local por lesiones consideradas de importancia, según la información oficial disponible.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Litoral, efectivos de la Comisaría Distrito Primera de Paso de la Patria realizaban tareas preventivas cuando recibieron la notificación sobre un altercado que había dejado personas lesionadas. El aviso ubicaba el incidente en las inmediaciones del barrio Chacra 41, uno de los sectores de la localidad turística correntina.

Tras conocer la situación, los uniformados se dirigieron inicialmente al hospital local para verificar si se habían registrado ingresos vinculados con el episodio. Allí, confirmaron que una mujer de 27 años estaba bajo atención médica debido a las heridas que sufrió durante el enfrentamiento.

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La información aportada no precisó el diagnóstico ni la evolución clínica de la víctima. Sin embargo, indicó que las lesiones fueron de consideración, por lo que la investigación busca establecer cómo se produjo la agresión y qué intervención tuvo cada una de las personas involucradas.

En el mismo centro de salud, los efectivos constataron la presencia de un hombre mayor de edad que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con lo consignado en las actuaciones iniciales, se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Al arribar al sitio donde se había desarrollado la pelea, las patrullas encontraron que habitantes de la zona habían intervenido para contener al supuesto agresor. El hombre permanecía reducido por los vecinos, una situación que permitió a los policías concretar el procedimiento sin que se informaran nuevos incidentes en el lugar.

La Policía detuvo a un hombre mayor de edad señalado como presunto autor de la agresión. (Foto: El Litoral)
La Policía detuvo a un hombre mayor de edad señalado como presunto autor de la agresión. (Foto: El Litoral)

Según las primeras averiguaciones, la disputa entre la mujer herida y el detenido se originó por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Durante el arresto, los policías incautaron de manera preventiva un cuchillo que estaba en poder del hombre reducido. El elemento fue trasladado junto con el sospechoso a la dependencia policial para quedar a disposición de la investigación.

El arma blanca será uno de los principales objetos de análisis para los investigadores. Ahora, las pericias deberán determinar si se trata del instrumento utilizado durante la agresión denunciada.

El hombre quedó alojado en la comisaría correspondiente mientras avanzan las actuaciones. Su situación procesal dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente y de las decisiones que adopte la autoridad judicial a partir de los elementos reunidos.

La causa permanece en etapa inicial y la información disponible se limita a los datos relevados durante el procedimiento policial. Las autoridades no comunicaron, hasta el momento, una calificación legal específica para el hecho ni eventuales nuevas detenciones.

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