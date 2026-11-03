Boqueteros de San Isidro: condenaron a los uruguayos que excavaron el túnel para robar un banco

Así es por dentro el túnel de San Isidro que cavaron para intentar robar un banco (Alejandro Beltrame)

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Los uruguayos Alan Lorenzo Rodríguez y César Cazenave Peña, investigados como parte de la “mano de obra” que excavó un túnel para robar el Banco Macro de San Isidro, fueron condenados a tres años y medio de prisión por tentativa de robo agravado en poblado y en banda.

La decisión fue tomada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, en el marco de un juicio abreviado acordado entre las defensas y los representantes de la Municipalidad de San Isidro y del Banco Macro. Para la Justicia, ambos formaron parte de la estructura que ejecutó la excavación destinada a ingresar al sector de cajas de seguridad, asalto que no fue concretado.

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Rodríguez, de 36 años, y Cazenave Peña, de 49, recibieron la misma pena. La magistrada también ordenó formar un incidente de extrañamiento, un trámite que podría habilitar su expulsión a Uruguay después de cumplir la mitad de la condena, siempre que no afronten otras causas o pedidos de captura.

Alan Rodríguez, uno de los condenados

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Carolina Asprella y Patricio Ferrari, el plan craneado por los uruguayos comenzó al menos el 1 de noviembre de 2023. El grupo pretendía entrar en la sucursal ubicada en Chacabuco 444 mediante una galería subterránea y apoderarse de dinero, joyas, obras de arte y otros bienes depositados en las cajas de seguridad.

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La excavación partía de un taller mecánico abandonado situado en Chacabuco al 500, donde funcionaba una fachada comercial y se ocultaba el acceso a la obra. Los investigadores determinaron que el túnel tenía cerca de 150 metros de extensión y contaba con una instalación eléctrica, ventilación, materiales de construcción y herramientas para extraer tierra.

La última imagen de los boqueteros antes de que se descubriera el plan (Captura de video)

Dentro del recorrido había colchones, comida y una cocina precaria. Esos elementos indicaban que los responsables permanecían en el lugar durante extensas jornadas. Entre las pruebas recolectadas en el galpón había planos, instrucciones para utilizar teléfonos celulares y elementos que permitieron vincular a Alan Lorenzo Rodríguez con las tareas de excavación.

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El descubrimiento del túnel

El intento de robo se frustró el 6 de agosto de 2024, cuando una varilla de hierro atravesó la superficie de la calle cerca del banco. Un empleado de un comercio vecino detectó el elemento y alertó sobre la situación. La intervención posterior permitió descubrir la obra, que se encontraba a una cuadra de su objetivo.

Otra imagen del túnel

La investigación también atribuyó a César Cazenave Peña una participación en la planificación y la logística del intento de asalto. Antes de esta resolución, otros tres acusados —Alejandro Israel Rosendo López, Nicolás Ignacio Carpani Romero y Carlos Andrés Cazenave Peña— habían recibido condenas en juicios abreviados vinculados con el mismo expediente.

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La investigación de los fiscales Ferrari y Asprella continuó sobre los supuestos responsables de organizar y financiar la operación. En este contexto, la semana pasada fue detenido Eduardo Ripa, señalado como presunto líder de la banda, además de su hijo Christian Ripa y del uruguayo Alejandro Quiroga de los Santos. El ciudadano italiano Giampaolo Fadda permanece prófugo.

Los investigadores sostienen que la organización habría dispuesto alquileres, identidades falsas y contactos para reclutar a quienes realizarían los trabajos y ejecutarían los robos. También se analizan indicios sobre un posible plan para asaltar otra sucursal del Banco Macro, esta vez en Chivilcoy.

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