Crimen y Justicia

Boqueteros de San Isidro: condenaron a los uruguayos que excavaron el túnel para robar un banco

Se trata de Alan Lorenzo Rodríguez y César Cazenave Peña, sentenciados a tres años y medio de prisión por tentativa de robo agravado en poblado y en banda. El plan fue descubierto en agosto 2024

Así es por dentro el túnel de San Isidro que cavaron para intentar robar un banco (Alejandro Beltrame)

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Los uruguayos Alan Lorenzo Rodríguez y César Cazenave Peña, investigados como parte de la “mano de obra” que excavó un túnel para robar el Banco Macro de San Isidro, fueron condenados a tres años y medio de prisión por tentativa de robo agravado en poblado y en banda.

La decisión fue tomada por la jueza María Coelho, del Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, en el marco de un juicio abreviado acordado entre las defensas y los representantes de la Municipalidad de San Isidro y del Banco Macro. Para la Justicia, ambos formaron parte de la estructura que ejecutó la excavación destinada a ingresar al sector de cajas de seguridad, asalto que no fue concretado.

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Rodríguez, de 36 años, y Cazenave Peña, de 49, recibieron la misma pena. La magistrada también ordenó formar un incidente de extrañamiento, un trámite que podría habilitar su expulsión a Uruguay después de cumplir la mitad de la condena, siempre que no afronten otras causas o pedidos de captura.

alan rodriguez detencion tunel san isidro
Alan Rodríguez, uno de los condenados

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Carolina Asprella y Patricio Ferrari, el plan craneado por los uruguayos comenzó al menos el 1 de noviembre de 2023. El grupo pretendía entrar en la sucursal ubicada en Chacabuco 444 mediante una galería subterránea y apoderarse de dinero, joyas, obras de arte y otros bienes depositados en las cajas de seguridad.

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La excavación partía de un taller mecánico abandonado situado en Chacabuco al 500, donde funcionaba una fachada comercial y se ocultaba el acceso a la obra. Los investigadores determinaron que el túnel tenía cerca de 150 metros de extensión y contaba con una instalación eléctrica, ventilación, materiales de construcción y herramientas para extraer tierra.

Túnel en San Isidro: la última imagen de los boqueteros antes de que se descubriera el intento de robo
La última imagen de los boqueteros antes de que se descubriera el plan (Captura de video)

Dentro del recorrido había colchones, comida y una cocina precaria. Esos elementos indicaban que los responsables permanecían en el lugar durante extensas jornadas. Entre las pruebas recolectadas en el galpón había planos, instrucciones para utilizar teléfonos celulares y elementos que permitieron vincular a Alan Lorenzo Rodríguez con las tareas de excavación.

El descubrimiento del túnel

El intento de robo se frustró el 6 de agosto de 2024, cuando una varilla de hierro atravesó la superficie de la calle cerca del banco. Un empleado de un comercio vecino detectó el elemento y alertó sobre la situación. La intervención posterior permitió descubrir la obra, que se encontraba a una cuadra de su objetivo.

Así es por dentro el túnel de San Isidro que cavaron para intentar robar un banco
Otra imagen del túnel

La investigación también atribuyó a César Cazenave Peña una participación en la planificación y la logística del intento de asalto. Antes de esta resolución, otros tres acusados —Alejandro Israel Rosendo López, Nicolás Ignacio Carpani Romero y Carlos Andrés Cazenave Peña— habían recibido condenas en juicios abreviados vinculados con el mismo expediente.

La investigación de los fiscales Ferrari y Asprella continuó sobre los supuestos responsables de organizar y financiar la operación. En este contexto, la semana pasada fue detenido Eduardo Ripa, señalado como presunto líder de la banda, además de su hijo Christian Ripa y del uruguayo Alejandro Quiroga de los Santos. El ciudadano italiano Giampaolo Fadda permanece prófugo.

Los investigadores sostienen que la organización habría dispuesto alquileres, identidades falsas y contactos para reclutar a quienes realizarían los trabajos y ejecutarían los robos. También se analizan indicios sobre un posible plan para asaltar otra sucursal del Banco Macro, esta vez en Chivilcoy.

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