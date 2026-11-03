Política

El Gobierno no invitará a los ex presidentes a los actos por la visita del Papa aunque Macri irá al Monumento de los Españoles

El líder del PRO fue convocado por su primo Jorge, jefe de Gobierno de la Ciudad. En el Palacio Libertad estarán gobernadores, legisladores y Villarruel. Desde Roma aclararon que las invitaciones dependen de las autoridades locales

El encuentro de Javier Milei con el Papa León XIV
El papa León XIV y el presidente Javier Milei, en el encuentro que mantuvieron el año pasado en el Vaticano
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El Gobierno de Javier Milei resolvió no invitar a los ex presidentes argentinos a los actos institucionales por la visita del papa León XIV, que llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. La definición deja fuera a los ex jefes de Estado de la recepción prevista en el Palacio Libertad, una de las actividades centrales de la primera jornada del Pontífice en Buenos Aires.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae que las convocatorias para los encuentros organizados por la Casa Rosada no alcanzan a quienes ocuparon antes la Presidencia de la Nación. Sí fueron invitados gobernadores, diputados, senadores nacionales y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes participarán del acto programado para el domingo a las 18.30 en el edificio que funcionó como Centro Cultural Kirchner.

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La decisión despejó las versiones que circularon durante los preparativos sobre una posible presencia de ex mandatarios en la recepción institucional. El esquema elegido por el Gobierno nacional concentra la representación política en funcionarios que ejercen cargos en la actualidad, ante la llegada del sucesor de Francisco.

Habrá, de todos modos, una excepción en la agenda de los ex jefes de Estado. Mauricio Macri participará de la misa que León XIV celebrará el lunes 9 de noviembre, a las 11.30, en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El ex presidente fue invitado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y su nombre figura en la lista de invitados de la Ciudad de Buenos Aires, según confirmaron fuentes oficiales a este medio. Tendrá un lugar en el sector de sillas reservado para las autoridades y los invitados del Ejecutivo porteño.

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Alberto Fernández y Mauricio Macri
Alberto Fernández y Mauricio Macri

La presencia de Macri en la celebración religiosa no modifica la decisión de la administración nacional para los actos institucionales. El ex mandatario, que gobernó entre 2015 y 2019, no fue convocado a la actividad del Palacio Libertad, donde estarán los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de los mandatarios provinciales.

Desde Roma indicaron a Infobae que la determinación sobre las personas invitadas a los encuentros oficiales corresponde a las autoridades locales de cada país. La Santa Sede diferenció así la organización del viaje apostólico de las decisiones vinculadas con la representación política en las ceremonias que preparan los gobiernos anfitriones.

Visita del papa León XIV: armado de escenario cerca del Monumento de los Españoles
En el Monumento de los Españoles se hará la misa donde participará Mauricio Macri, invitado por Jorge Macri

La convocatoria nacional incluye a gobernadores, legisladores y Victoria Villarruel

La visita de León XIV se organiza con la participación de la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Sin embargo, cada instancia tiene atribuciones propias y el armado de las listas para los actos gubernamentales queda bajo responsabilidad de las autoridades argentinas.

La decisión de no cursar invitaciones a ex presidentes abarca a dirigentes de distintas generaciones y espacios políticos. Entre quienes podrían haber formado parte de la convocatoria están Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, Eduardo Duhalde y Adolfo Rodríguez Saá, que ejercieron la Presidencia en diferentes períodos desde el retorno de la democracia.

El caso de Cristina Kirchner tiene una situación particular por su condición judicial. La ex presidenta, que gobernó entre 2007 y 2015, cumple arresto domiciliario en su departamento del barrio porteño de Constitución luego de haber sido condenada en la causa Vialidad.

Por esa razón, una eventual participación de la ex vicepresidenta en una actividad fuera de su domicilio habría requerido una autorización judicial específica. El punto, sin embargo, no llegó a plantearse en términos protocolares porque el Gobierno confirmó que no invitó a ninguno de los expresidentes.

Alberto Fernández, presidente entre 2019 y 2023, tampoco figura entre los convocados por la Casa Rosada. La medida alcanza además a Duhalde, quien ocupó la Presidencia entre 2002 y 2003, y a Rodríguez Saá, cuyo mandato se extendió durante una semana de diciembre de 2001.

La exclusión no distingue entre referentes que mantienen diálogo con la administración de Milei y quienes están enfrentados al oficialismo. En el caso de Macri, la invitación de la Ciudad permitirá su asistencia a una de las principales celebraciones religiosas de la visita, pero no a la recepción institucional del domingo.

El presidente Milei recibirá al Papa en el Aeroparque Jorge Newbery, luego de su llegada desde Uruguay. La agenda inicial incluirá una ofrenda floral en homenaje al general José de San Martín y actividades protocolares en la Casa Rosada, entre ellas una reunión con el jefe de Estado.

Después se realizará la recepción en el Palacio Libertad, donde se espera la presencia de gobernadores de todas las fuerzas políticas, diputados y senadores nacionales. La ceremonia concentrará una parte de la representación institucional prevista para recibir al jefe de la Iglesia católica.

La convocatoria incluye a Villarruel, pese al distanciamiento político que mantiene desde hace meses con Milei. Según pudo confirmar Infobae, la vicepresidenta tiene prevista su participación en el acto del Palacio Libertad, pero no cuenta con otras actividades confirmadas dentro del programa protocolar.

El frío saludo entre Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso
Victoria Villarrel y Javier Milei y una distancia que se acrecentó con el paso del tiempo

En los últimos días circularon versiones sobre un posible contacto breve entre la titular del Senado y León XIV en la Nunciatura Apostólica, sede diplomática de la Santa Sede en la Argentina. Hasta este martes, ese encuentro no formaba parte de las actividades informadas por las áreas de protocolo.

La presencia de Villarruel había sido objeto de gestiones en la Cámara alta. El Senado aprobó una declaración para pedir que se garantizara su participación institucional en el encuentro con el Pontífice, en atención a su condición de presidenta del cuerpo.

El canciller Pablo Quirno confirmó el lunes que la vicepresidenta y los gobernadores recibieron invitaciones para la actividad del Palacio Libertad. Esa definición terminó de ordenar la representación política que acompañará al Papa durante la ceremonia del domingo.

El viaje de León XIV se extenderá durante cuatro jornadas, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será su primera visita a la Argentina desde el comienzo de su pontificado. La misa del lunes, a la que asistirá Mauricio Macri por invitación del Gobierno porteño, formará parte de esa agenda.

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