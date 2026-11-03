Sociedad

Uno de cada ocho adolescentes que apostó tiene deudas: la preocupación por el avance del juego online

La analista María Migliore advirtió sobre el crecimiento de las apuestas entre menores de edad, alertó por el peso del mercado ilegal y reclamó medidas para limitar la publicidad y el acceso a las plataformas

La analista María Migliore advirtió sobre el impacto del juego online en los menores y reclamó medidas para frenar la exposición de las plataformas
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En las pantallas que acompañan los partidos, en los bonos que ofrecen una apuesta inicial y en las camisetas que usan los chicos, las casas de juego online encontraron una presencia cotidiana. Esa exposición convive con una prohibición formal para los menores de 18 años, aunque el acceso desde un celular continúa siendo posible.

El crecimiento de las apuestas online entre adolescentes volvió a poner en debate los controles, la publicidad y el rol de clubes, medios e influencers. “Les están haciendo mal y hay que prohibirlas”, planteó la analista María Migliore en Infobae A las Nueve, al cuestionar la visibilidad que el sector ganó entre los más jóvenes.

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Un cartero se juega 23 euros en una casa de apuestas online y aparecen 380.000 euros en su cuenta por error. (Canva)
El 26% de los estudiantes de nivel secundario apostó dinero durante el último año, según relevó una encuesta de Sedronar (Canva)

El 26% de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año

Migliore llevó la discusión a las aulas y a los teléfonos que circulan entre los estudiantes. Con datos que atribuyó a una encuesta de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), señaló que el 26% de los alumnos de secundaria apostó dinero en el último año.

El 20% de ese grupo lo hizo por internet, más del 60% participó en juegos de casino, el 36% eligió apuestas deportivas y el 26% jugó a las cartas. Para Migliore, las cifras describen una facilidad de acceso que excede los controles declarados: “Tienen un casino en el celular al alcance de la mano”.

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La llegada no siempre empieza con una cuenta propia. Según explicó Migliore, adolescentes de entre 12 y 17 años ingresan mediante perfiles de terceros, cajeros, operadores o sitios que no cuentan con autorización, mientras las promociones y los bonos de bienvenida multiplican los incentivos.

La analista sostuvo que el 24% de los jóvenes apostó alguna vez en esa franja de edad y que los anuncios aparecen de forma persistente en redes sociales, aplicaciones y transmisiones deportivas. Ese circuito, advirtió, queda a la vista mucho antes de que opere cualquier filtro: “Es un problema social gravísimo que no para de crecer”.

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Los juegos de casino y las apuestas deportivas concentran el mayor interés entre los alumnos que juegan por internet (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las deudas y las consultas por ansiedad muestran el impacto en los jóvenes

La preocupación no se limita a la cantidad de chicos que juega. Migliore afirmó que uno de cada ocho adolescentes que apostó alguna vez tiene deudas y relacionó ese dato con casos de ansiedad y juego compulsivo. Su planteo apuntó a evitar que el problema se interprete solo como una decisión individual, en un escenario donde la oferta comercial busca usuarios de forma constante.

“La prevención no puede ser únicamente decirles a los chicos que no jueguen”, sostuvo, al reclamar medidas que contemplen las condiciones que facilitan la entrada al sistema de apuestas.

Ocho de cada diez operaciones se concentrarían en sitios sin habilitación

El peso del mercado ilegal aparece como uno de los principales obstáculos para el control. Migliore estimó que “el 80% del mercado está en ilegales”, una proporción que, según indicó, impide verificar edades y dificulta seguir el dinero que circula por esas plataformas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los adolescentes de entre 12 y 17 años acceden a los juegos de azar a través de perfiles de terceros, intermediarios y sitios no autorizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que los sitios regulados exigen validaciones de identidad, incluidos chequeos biométricos vinculados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), aunque alertó que esas exigencias pueden desplazar a algunos usuarios hacia páginas que operan desde otros países. La respuesta, dijo Migliore, debe alcanzar ambos frentes: “No es solamente sacar lo ilegal”.

Cada provincia define sus controles mientras el Congreso debate una ley nacional

El juego es una competencia provincial y cada jurisdicción establece las reglas para los operadores habilitados. En paralelo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone limitar la publicidad, los patrocinios y las apuestas online, además de reforzar las barreras de acceso a las casas de juego y a las plataformas que conectan a usuarios con sitios de apuestas.

La exfuncionaria diferenció ese texto de una iniciativa del Gobierno, enfocada, según su descripción, en perseguir el juego ilegal sin establecer una regulación integral. Sobre el estado parlamentario de la propuesta aprobada en la Cámara baja, fue tajante: “Ese proyecto está dormido en diputados”.

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