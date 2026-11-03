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Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

Para ese día tan especial, el conductor de Gelatina eligió un diseño de Matías Carbone, a quien conocía de su adolescencia

lali espósito pedro rosemblat
Pedro Rosemblat le dedicó unas sentidas palabras al diseñador que hizo su traje para casarse con Lali Espósito (Instagram)
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El sábado por la tarde, en una vieja casona del barrio porteño de San Telmo, Lali Espósito y Pedro Rosemblat se dieron el sí en una ceremonia íntima marcada por el hermetismo y la privacidad. Al día siguiente, la pareja compartió las primeras imágenes de la celebración, y los looks elegidos por ambos se convirtieron en uno de los grandes temas de conversación en redes sociales.

La propuesta estética del evento giró en torno a un verano italiano. Acorde a esa atmósfera, Rosemblat apostó por una indumentaria de colores claros: un traje cruzado beige con solapas en pico y ocho botones metálicos dorados dispuestos en doble fila. Debajo, una camisa blanca sin corbata con los primeros botones desabrochados, y en la solapa izquierda, un prendedor pequeño con forma de rosa en tono bronce, que hizo juego con el accesorio que eligió llevar la cantante de “Fanático”. El conjunto se completó con un pantalón del mismo tono beige, de corte recto, y zapatos de cuero marrón oscuro. Todo realizado por Matías Carobone, con quien tiene un pasado en común.

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Días después, el conductor de Gelatina reveló la historia detrás del diseñador que eligió para acompañarlo en esa fecha. Con un texto extenso y cargado de nostalgia, Rosemblat recordó que el vínculo con el creador del traje venía de años atrás, de cuando él mismo era apenas un adolescente recién salido del secundario. “Yo era oficialmente joven, apenas había terminado el colegio y trabajaba en un local de ropa cuyo diseñador era un pibe que tenía 23 años, mucho talento y una onda imposible de imitar. Se llamaba Mati”, escribió, dando la primera pista.

Captura de pantalla de una historia de Instagram con texto negro sobre fondo blanco y la mención al usuario matiascarbone en la parte superior
El mensaje de Pedro para el diseñador que hizo su traje de novio
Hombre con traje cruzado beige, camisa blanca, gafas de sol y un broche en la solapa, de pie frente a una puerta de madera y plantas
Rosemblat compartió uno foto inédita de su casamiento con Lali

Con el correr de los años, los caminos de ambos se separaron y luego volvieron a cruzarse de la manera más significativa. “Pasó el tiempo, yo empecé a trabajar en los medios y él abrió su propia marca. Se llama Carbone”, contó. Hasta que la inminencia de la boda los volvió a juntar: “Cuando supe que el casamiento era inminente y que tenía que verme impecable entré en pánico porque de los 365 días que tiene el año, hay 350 en los que uso remera negra manga corta. Dudé, sufrí, temí”.

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Fue entonces cuando recurrió a ese vínculo antiguo. “Hasta que alguien me iluminó: llamalo a Mati, andá a Carbone. No se trata únicamente del color o de la tela, sino del trato. Me hizo sentir como si yo fuera un piloto de fórmula uno, un modelo de alta costura, el goleador del Calcio. Disfruté, reí, bailé y cada vez que me cruzaba un espejo pensaba ‘fa hermano, mirá lo que es esto. No es un traje, es un Carbone’”, cerró el conductor. En una segunda historia, eligió el humor para completar el relato: “Las medias me las compró mi mamá”.

Captura de una historia de Instagram con fondo blanco y el texto entre paréntesis: Las medias me las compró mi mamá
El conductor de Gelatina contó, con humor, un detalle íntimo (Instagram)

Las fotos oficiales de un festejo en modo incógnito

La cantante de “1Amor” publicó las imágenes al día siguiente del casamiento y escribió: “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor”.

Las imágenes retrataron distintos momentos de la boda, desde la ceremonia hasta la fiesta. En una de las tomas, la pareja posó frente a un ventanal de estructura de hierro: ella con su vestido satinado de breteles finos y espalda descubierta, con un largo velo de encaje, mientras él vestía un traje beige cruzado con una rosa negra en la solapa. Otra postal los mostró abrazados y sonrientes bajo un dosel de tul y encaje que enmarcó la ceremonia, rodeados por setos verdes recortados con prolijidad.

lali espósito pedro rosemblat
Dos de las fotos que publicó Lali Espósuto de su boda con Pedro Rosemblat

El momento de la firma también quedó registrado: con gesto de sorpresa, posaron frente a una pequeña mesa redonda con el libro de actas, mientras él alzaba la mano para festejar. Bajo el mismo dosel, ambos bailaron y la novia sostuvo el ramo.

Dos imágenes de la fiesta, realizada dentro de la casona, circularon con fuerza. En una, la cantante estaba sentada sobre los hombros del conductor y servía espumante sobre una torre de copas; en la otra, desde la misma posición, cortaba una torta de varios pisos. Las paredes antiguas y el mobiliario clásico reforzaron la estética íntima elegida por la pareja.

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