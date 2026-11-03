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“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

Una particular elección de los concursantes desató la queja inmediata de la jurado invitada, quien interrumpió el clima distendido de la noche para imponer una estricta regla de cocina

La rigurosa observación de Dolly Irigoyen para algunos participantes de Masterchef
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La presencia de Dolli Irigoyen como reemplazo de Germán Martitegui abrió una noche particular en MasterChef Celebrity. Mientras varios participantes llegaron al estudio con los brazos al descubierto, la cocinera frenó las bromas antes de que comenzara la prueba y dejó una advertencia sobre la vestimenta para cocinar.

La rigurosa observación de Dolly Irigoyen para algunos participantes de Masterchef
Migliore llevó puesta una musculosa a las cocinas de MasterChef y recibió una advertencia de Irigoyen

La emisión del lunes, que puso en juego un único lugar de salvación de cara a la gala de eliminación, contó con Irigoyen como jurado invitada. La chef se incorporó al estrado junto a Damián Betular y Maru Botana, a quienes presentó con humor como “sus pollos”, por haber sido alumnos suyos. El grupo de concursantes de la noche estuvo integrado, entre otros, por Diego Ramos, Mike Amigorena, Pablo Migliore, Sebastián Presta, la China Ansa y Hernán “Mala Fama” Coronel.

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La musculosa, en el centro del primer cruce con Dolli

La rigurosa observación de Dolly Irigoyen para algunos participantes de Masterchef
La jurado invitada cuestionó a los concursantes que llegaron con musculosa al estudio de MasterChef Celebrity: Amigorena, Migliore y Ramos

Antes de conocer la consigna, una de las conductoras reparó en que varios de los hombres habían llegado con musculosa. El comentario derivó en una secuencia de chicanas entre los participantes, que buscaron justificar el look y sumaron a Maru Botana a la discusión porque también llevaba los hombros descubiertos.

La diferencia, según remarcaron desde el estudio, estaba en el rol que cada uno iba a ocupar durante la grabación. “Pero Maru no va a cocinar”, señalaron ante la intervención de uno de los concursantes. “Es jueza”, agregaron, mientras Botana seguía la conversación desde su lugar en el jurado.

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Irigoyen fue directa cuando tomó la palabra. “Horrible. No necesitás venir a lucir tus músculos acá. No necesitás. Esto no es un gimnasio, no es una demostración. Vengan a cocinar como cocineros”, dijo ante las risas y los aplausos del resto.

La rigurosa observación de Dolly Irigoyen para algunos participantes de Masterchef
“Esto no es un gimnasio”: Dolli Irigoyen fulminó a los famosos de MasterChef por sus musculosas

La escena tuvo una continuación cuando Sebastián Presta destacó que había elegido una camisa de mangas largas. “Yo vine como corresponde, como viene un cocinero tapado hasta abajo”, dijo. La jurado aprobó la elección con un “muy bien”, aunque el intercambio mantuvo el tono distendido: otro participante lo definió como “mal compañero”, entre risas.

El debate por la ropa volvió a aparecer cuando mencionaron a la China Ansa, quien también había asistido sin mangas. “No, pero no cuenta porque soy mujer”, planteó la conductora. Desde el grupo hubo respuestas cruzadas: mientras algunos coincidieron en que no debía aplicarse el mismo criterio, otros cuestionaron esa excepción.

La rigurosa observación de Dolly Irigoyen para algunos participantes de Masterchef
Entre bromas y aplausos, Dolli Irigoyen pidió que los famosos fueran “a cocinar como cocineros”

La secuencia también incluyó una referencia a Hernán “Mala Fama” Coronel, que llevaba ropa negra, y a su pelo recogido para cocinar. En una conversación que mezcló las indicaciones de higiene con la competencia de vestuario que se había instalado entre las mesadas.

Detrás del intercambio hubo un motivo concreto. Más tarde, Pablo Migliore se presentó con una camisa luego de haber llegado con musculosa, y Dolli Irigoyen explicó que “la musculosa no se usa por un tema de seguridad, lo mismo con las sandalias”. La aclaración trasladó el chiste inicial a una recomendación vinculada con el trabajo en cocina, donde las prendas que cubren el cuerpo ayudan a reducir riesgos durante la manipulación de hornallas, aceite y utensilios.

Tras el cruce inicial, la competencia avanzó con una carrera que definía el orden de salida de los participantes. El desafío final consistió en preparar un plato libre con camarones que remitiera a una playa de Brasil. La propuesta exigía rapidez, ya que el orden obtenido en la instancia previa determinaba cuánto tiempo debía esperar cada famoso antes de empezar a cocinar.

Brochetas de camarones rebozados y fritos en una bandeja oscura junto a dos cuencos de cerámica con arroz y ensalada
Un plato compuesto por brochetas de camarones fritos y cuencos con guarnición conforma la propuesta culinaria de Julieta Nair Calvo (Masterchef Celebrity Telefe)

En la degustación hubo platos con arroz, camarones fritos, ensaladas, wraps, banana y preparaciones inspiradas en recetas brasileñas. La China Ansa presentó camarones apanados con arroz y recibió una devolución positiva de Irigoyen: “Está muy sabroso, los camarones están en su punto, es un buen plato”.

La jornada terminó con Elizabeth “La Negra” Vernaci como autora del mejor plato de la noche. Su preparación le permitió evitar la gala de eliminación, mientras el resto de los concursantes quedó con delantal negro.

Plato ovalado con camarones apanados, banana frita, arroz cubierto de farofa, ensalada fresca, un gajo de lima y gráficos de televisión
La preparación de Vernaci que ganó la competencia de la noche del lunes en MasterChef

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MasterChef CelebrityDolli IrigoyenPablo MiglioreMike AmigorenaDiego Ramos

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