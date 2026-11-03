La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

El sistema de salud pública enfrentó la carencia de 300 de los 395 medicamentos que componen el cuadro básico nacional. (Foto cortesía Policlínico Universitario)

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El incremento coincidió con denuncias sobre deterioro de hospitales maternos, falta de alimentos para embarazadas de riesgo, carencia de camas e interrupciones de servicios esenciales. El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó estos episodios durante octubre de 2026 en centros de Matanzas, Camagüey, Santiago de Cuba y Holguín.

De acuerdo con Alas Tensas, las denuncias ocurrieron después de que el Ministerio de Salud Pública reconociera una subida de la mortalidad infantil y materna en 2025. La tasa de fallecimientos de menores de un año pasó de 7.1 a 9.9 por cada 1,000 nacidos vivos.

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La variación equivalió a una subida de 39.4%. La mortalidad materna también subió de 40.6 a 44.1 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, un aumento de 8.6% en la tasa.

La crisis en la atención materna reúne denuncias por alimentación insuficiente para embarazadas de riesgo, falta de camas para recién nacidos, problemas de higiene, escasez de medicamentos y apagones que afectan áreas neonatales. El OCC reunió los reportes en su informe de octubre.

El Ministerio de Salud Pública indicó que el aumento absoluto de la mortalidad materna correspondió a una muerte adicional. Los datos oficiales sobre ambos indicadores se divulgaron en enero de 2026.

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Las embarazadas de riesgo dependían de alimentos llevados por sus familiares

El informe del observatorio incluyó testimonios de pacientes del Hogar Materno de Matanzas. Las mujeres ingresadas por embarazos de riesgo denunciaron raciones pequeñas y comidas con poco aporte proteico.

Yuneisy, de 33 años, llevaba tres semanas hospitalizada durante su segundo embarazo de riesgo. Según los testimonios recogidos, las pacientes dependían de los alimentos que sus familiares trasladaban desde sus viviendas para complementar la dieta institucional.

La tasa de mortalidad infantil en Cuba aumentó un 39.4% en 2025 y alcanzó 9.9 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos. (Foto: Yamil Lagen/AFP)

Esa situación representó una carga adicional para las familias. Debían conseguir y transportar alimentos en medio del encarecimiento de los productos básicos y de las dificultades para movilizarse.

El OCC también registró el caso de una embarazada a término que pasó una madrugada sobre sillas metálicas. La denuncia no permitió establecer la fecha exacta del hecho.

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Un video mostró a recién nacidos sobre sillas en Camagüey

El 22 de octubre, el periodista independiente José Luis Tan Estrada difundió un video grabado en el Hospital Ginecobstétrico Ana Betancourt de Mora, en Camagüey.

Las imágenes mostraban a recién nacidos acostados sobre sillas deterioradas y telas en la sala de preparto. Según la denuncia, los bebés fueron ubicados allí porque no había camas disponibles.

El documento del OCC también recogió la muerte de un recién nacido en ese hospital después de un parto inducido. La denuncia citada sostuvo que el equipo médico prolongó el procedimiento durante más de 24 horas sin realizar una cesárea a tiempo.

Los reportes sobre Camagüey formaron parte de una serie de denuncias sanitarias incluidas por el observatorio. La información fue publicada por Alas Tensas a partir del informe mensual de esa organización.

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Las pacientes denunciaron chinches y ratas en áreas hospitalarias

En el Hospital Ginecobstétrico de Matanzas, pacientes denunciaron una infestación de chinches. Una afectada relató: “Son muchas, caminan por todas partes. Te pican”.

El informe indicó que algunas embarazadas preferían dormir durante el día para evitar las picaduras nocturnas. El hecho se sumó a los cuestionamientos por las condiciones de internación en centros de atención materna.

En Santiago de Cuba, las denuncias apuntaron a la presencia de ratas en el área de Perinatología del Hospital Juan Bruno Zayas Alfonso. El documento también mencionó problemas de saneamiento en otras salas de la institución.

Las mujeres internadas en centros hospitalarios de Matanzas y Santiago de Cuba denunciaron la presencia de chinches y ratas en las salas maternas. (REUTERS/Norlys Perez)

El mismo hospital fue escenario de la muerte de Aniari Barrientos Vázquez, de 26 años, ocurrida el 27 de septiembre. La mujer había ingresado cuatro días antes para la inducción del parto.

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Sus allegados denunciaron durante octubre falta de comunicación por parte del personal médico y condiciones higiénicas deficientes. El texto fuente atribuyó esas denuncias a familiares, sin informar una determinación oficial sobre la causa de la muerte.

La falta de medicamentos y los apagones afectaron la atención médica

El OCC informó que 300 de los 395 medicamentos del cuadro básico estaban en falta. La escasez de insumos coincidió con apagones e interrupciones en el suministro de agua que afectaron a distintas instituciones médicas.

El observatorio registró 65 eventos relacionados con la salud pública en octubre. La cifra fue menor que los 69 contabilizados en septiembre.

En Holguín, la crisis energética también afectó la atención de recién nacidos. El OCC documentó que las enfermeras deben aplicar procedimientos manuales para mantenerlos con vida cuando los cortes de electricidad paralizan los equipos de las salas neonatales.

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Las denuncias vinculadas con alimentación, inflación y agricultura subieron 12.5% en octubre frente a septiembre, al pasar de 56 a 63 eventos. En el conteo histórico de esa categoría, los registros aumentaron de 88 a 167, una subida de 89.8%.