Guatemala: el agente Walter Alvarado Oxlaj es hallado sin vida dentro de una escuela policial en la zona 6

El agente Walter Isaías Alvarado Oxlaj fue hallado sin vida dentro de la Escuela de Especialidades de Policía en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales )

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Walter Isaías Alvarado Oxlaj, agente de la Policía Nacional Civil, fue localizado sin vida la noche del lunes 2 de noviembre dentro de la Escuela de Especialidades de Policía, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El caso permanece bajo investigación porque el cuerpo presentaba laceraciones y rastros de llantas, aunque la causa de muerte todavía no fue establecida.

El agente tenía 30 años y estaba de servicio en el centro de formación policial cuando ocurrió el hallazgo. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y confirmaron, tras evaluarlo, que ya no presentaba signos vitales.

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La ubicación del cuerpo quedó registrada cerca de la denominada pista negra, sobre un área de grama y junto a un portón de acceso a las instalaciones de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. El sitio también se encuentra en las cercanías de un estacionamiento de buses.

El agente Walter Isaías Alvarado Oxlaj fue hallado sin vida dentro de la Escuela de Especialidades de Policía en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. (Redes Sociales )

El hallazgo junto a la pista negra

Un agente policial encontró a Alvarado Oxlaj tendido en el suelo alrededor de las 21:00 y dio aviso a los cuerpos de socorro. Otra referencia preliminar señala que, cerca de las 18:00, durante una verificación del estado de fuerza, se habría advertido la ausencia del integrante de la institución.

El fallecido vestía una playera azul cuando fue localizado. La camisa correspondiente al uniforme oficial de la Policía Nacional Civil estaba a pocos metros de su cuerpo, de acuerdo con fuentes de la PNC.

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En el área donde fue encontrado también había un arma de fuego que presuntamente estaba asignada al agente y un teléfono celular. La escena fue resguardada mientras se esperaba la llegada de las unidades encargadas de realizar las diligencias de investigación.

El reporte policial consignó que Alvarado Oxlaj tenía laceraciones en distintas partes del cuerpo. Fuentes de la institución indicaron además que presentaba rastros de llantas tanto en el pecho como en la espalda.

La presencia de esas marcas llevó a que se planteara, de manera preliminar, la posibilidad de que el agente hubiera sido atropellado dentro de las instalaciones policiales. Esa hipótesis no cuenta con una confirmación oficial.

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Otra versión preliminar indicó que un posible responsable habría escapado después del hecho. Las autoridades deberán determinar si existió participación de otra persona y si corresponde establecer responsabilidad penal.

Las hipótesis sobre la causa del fallecimiento

La causa del deceso no ha sido determinada. Los peritos del Ministerio Público deberán establecer qué ocurrió dentro de la Escuela de Especialidades de Policía y precisar si las lesiones visibles guardan relación con el fallecimiento.

También circuló de manera extraoficial una posibilidad distinta: que la muerte hubiera respondido a un paro cardíaco. Esa versión tampoco fue confirmada por las autoridades responsables de la investigación.

Las referencias iniciales sobre el caso difieren respecto de la fecha del hallazgo. Una de ellas sitúa el hecho en la noche del lunes 2 de noviembre, mientras que otra lo ubica el lunes 3 de noviembre; ambas coinciden en que el cuerpo fue encontrado dentro de la academia policial de la zona 6 capitalina.

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El episodio ocurrió seis días después de que el Ministerio de Gobernación anunciara, el 27 de octubre, un cambio en la cúpula de la Policía Nacional Civil. En esa fecha se oficializó una nueva estructura de mandos para la institución.

La Escuela de Especialidades de Policía era el lugar donde Alvarado Oxlaj cumplía servicio. El cuerpo fue localizado en un sector próximo al acceso de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, dependencia identificada también como SGAIA.

Las diligencias deberán definir si el arma hallada era efectivamente la que tenía asignada el agente, examinar el teléfono encontrado en la escena y reconstruir los movimientos ocurridos entre la verificación del estado de fuerza y el aviso dado por el agente que localizó el cuerpo.

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El Ministerio Público deberá establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si las señales halladas en el pecho y la espalda de Alvarado Oxlaj corresponden a un atropello, a otra agresión o a una causa diferente.