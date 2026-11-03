Crece la venta de vehículos híbridos y eléctricos puros: cuánto representa del total del mercado automotor

Los autos que reciben carga externa de electricidad son los que mayor crecimiento tienen en el mercado, ya que no solo son los eléctricos puros sino tambien los híbridos enchufables.

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Las ventas de autos 0 km de octubre volvieron a mostrar el cambio de comportamiento de muchos usuarios que migraron desde autos convencionales hacia vehículos con motorización híbrida o totalmente eléctrica.

Según las cifras publicadas por la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), en el último mes se patentaron en total 42.891 automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos, que son las dos categorías que conviven con la electromovilidad.

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De ese total, 7.777 fueron autos híbridos en cualquiera de sus formatos, y 699 fueron vehículos 100% eléctricos. En términos relativos, esto significa que el 18,1% de los patentamientos fueron para los híbridos y el 1,6% se trató de autos propulsados únicamente por batería de litio.

Un mes atrás, la proporción de híbridos era de un 17,8% y la de eléctricos puros de un 1,8%, lo que muestra un crecimiento intermensual de la alternativa que combina un motor de combustión y uno eléctrico y una retracción de los que solo son eléctricos.

Si la comparación se hace con respecto a las cifras de agosto, los híbridos representaban el 16,7%, pero los eléctricos eran el mismo 1,6% del total de los patentamientos. En julio, en cambio, los híbridos eran el 15,2% y los 100% eléctricos el 1,4%.

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El programa del Gobierno para permitir la importación de autos híbridos y eléctricos sin arancel de importación generó el crecimiento de la electromovilidad. (Foto: Movant Connection)

Las razones del crecimiento híbrido

Este crecimiento se produce a raíz del programa impulsado por el Gobierno desde 2025 para que 50.000 autos con esta tecnología puedan entrar cada año al país sin pagar el arancel de importación extrazona del 35%. Desde que está vigente este régimen, julio de 2025, ya entraron al mercado más de 80.000 de los 100.000 vehículos que podrán hacerlo sumando los dos primeros años del “cupo”.

Sin embargo, la oferta es una cosa y la adopción es otra. Un reciente estudio de Bain & Company, realizado a nivel mundial, pero con datos del mercado local incluidos, establece que el interés de los consumidores por los vehículos eléctricos a batería (100% eléctricos) es especialmente alto en el segmento de los jóvenes, clasificados como los pertenecientes a las generaciones Y y Z, es decir quienes nacieron entre 1981 y 1996 en el primer caso, y quienes lo hicieron entre 1997 y 2012 en el segundo.

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Sin embargo, el mismo informe detalla que quienes ya han realizado una prueba de manejo de un auto provisto por un motor eléctrico tienen hasta 2,2 veces mayor disposición a considerar su compra versus quienes nunca lo han hecho.

Toyota lidera las ventas de autos híbridos por tener tres modelos de gran volumen como el Toyota Corolla Cross, el Corola sedán y el Yaris Cross.

Las elecciones de los usuarios en Argentina

Entre los autos híbridos, la marca que lideró las ventas en octubre fue Toyota, con 1.481 unidades, seguida por Ford con 1.088, y BYD con 907. Luego quedaron Baic con 861, Chery con 528, Chevrolet con 386, Haval con 368, Leapmotor con 249, MG con 213, y Mercedes-Benz con 202 unidades.

El modelo más vendido, sin embargo, no es un auto de Toyota sino la Ford Territory híbrida, con 1.072 unidades, seguida por Toyota Corolla Cross con 669, Baic BJ30 con 571, Toyota Yaris Cross con 509 y Chery Tiggo 7 con 407 unidades. Los diez híbridos más vendidos del mes pasado se completan con Chevrolet Captiva con 386, BYD Atto 2 con 362, Baic X55 Hybrid con 287, BYD Song Pro con 238 y Toyota Corolla con 226.

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Los primeros cuatro modelos son híbridos autorrecargables, el mejor híbrido enchufable es el Chery Tiggo 7, seguido por otros dos modelos de la misma tecnología.

BYD Dolphin Mini es el auto eléctrico más vendido del mercado argentino con gran márgen sobre sus seguidores. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

El mejor auto Mild-Hybrid es el Fiat 600, que quedó en el puesto 11 del ranking con 193 unidades seguido por el Renault Arkana con 184. El mejor REEV es el Leapmotor B10, el más accesible de los dos modelos de la marca que comercializa Stellantis, que quedó en 13er lugar con 165 unidades vendidas en octubre.

Entre los modelos eléctricos puros, la marca que lideró las ventas volvió a ser BYD con 470 unidades, seguida por Chevrolet con 68, Jmev con 52, Arcfox con 41 y Gac con 10 vehículos vendidos. Por debajo de esa cifra quedaron Dongfeng, BMW, Geely, Baic y DFSK.

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En el detalle de los modelos más vendidos, el modelo con mayor cantidad de patentamientos fue el BYD Dolphin Mini con 376 unidades, seguido por el BYD Yuan Pro con 94, el Chevrolet Spark con 68, el Jmev Easy con 52 y el Arcfox T con 13 unidades.