Cuba

La madre de un recluta cubano volvió a exigir respuestas por la muerte de su hijo en una unidad militar de La Habana

La madre del joven de 18 años denuncia presiones y maltrato psicológico antes del fallecimiento, ocurrido el 18 de agosto de 2025, y rechaza la versión oficial de una decisión propia

Un hombre con uniforme militar verde y botas permanece de espaldas en un pasillo largo con columnas y paredes desgastadas.
Antonio Alejandro Rassi Roque murió a los 18 años dentro de la Unidad Militar 5050 en La Habana durante el Servicio Militar Obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La última llamada de Antonio Alejandro Rassi Roque a su madre fue antes de comenzar una guardia. Horas después, el joven de 18 años murió dentro de la Unidad Militar 5050, conocida como El Calvario, en La Habana, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en Cuba.

Mercedes Roque Rodríguez sostiene que su hijo, fallecido el 18 de agosto de 2025, sufrió presiones y maltrato psicológico antes de morir. La versión oficial, según denunció la madre, calificó el hecho como una “decisión propia”. Ella rechaza esa explicación y reclama que se determinen responsabilidades dentro de la unidad.

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En una publicación reciente, Roque dirigió sus cuestionamientos al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera. También responsabilizó al primer teniente Aldo Fábregas Ardiles y pidió explicaciones sobre la actuación del mayor Ricardo Martínez, quien estaba al frente de la unidad cuando su hijo ingresó al servicio.

“La imposición del servicio militar te dejó atrapado en la Unidad 5050 del Calvario, en la posta número 6, donde falleciste solito”, escribió la madre. Según su relato, el oficial señalado permaneció encerrado durante cuatro horas en una oficina después de la muerte del joven.

Cuatro personas con uniforme verde olivo caminan de espaldas en un patio de concreto frente a un edificio de dos pisos.
La versión oficial catalogó el fallecimiento del joven como una decisión propia, una explicación que su madre rechaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia cuestiona la investigación sobre lo ocurrido

Antonio Alejandro Rassi Roque había ingresado a la unidad apenas 21 días antes de morir. Su madre afirmó que, durante ese período, notó cambios en su estado emocional y conductual. Denunció que el joven tenía problemas para dormir, dejó de asearse, se mostraba desorientado y llevaba el uniforme sucio.

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Roque también aseguró que su hijo fue amenazado con ser trasladado a una unidad de castigo y recibió una sanción de 49 días sin permiso de salida. Para la familia, esas medidas influyeron en el desenlace.

La última comunicación entre ambos ocurrió a las 8:55 del 18 de agosto de 2025. Antonio le dijo que comenzaría una guardia. Murió a las 14:45, de acuerdo con el relato de su madre.

El expediente fue archivado de forma provisional el 2 de julio de 2026. La decisión implica que el proceso puede reabrirse si aparecen nuevos elementos, aunque hasta ahora no se informó de imputaciones contra militares vinculados con el caso. En octubre, Roque denunció que una reunión con representantes del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no incluyó a los oficiales cuya presencia había solicitado.

La legislación de Cuba dispone la incorporación de varones al Servicio Militar Activo desde el año en que cumplen 17 años. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)
La legislación de Cuba dispone la incorporación de varones al Servicio Militar Activo desde el año en que cumplen 17 años. (Foto de la página de Facebook Ministerio de las Fuerzas Armadas Cuba)

Un registro documentó 89 muertes en una década

El caso de Rassi Roque se conoció en medio de nuevos cuestionamientos sobre las muertes de jóvenes durante el Servicio Militar Activo. Una investigación publicada en septiembre documentó al menos 89 fallecimientos de reclutas entre 2017 y 2026, según elTOQUE.

El registro, elaborado a partir de testimonios, documentos y reportes independientes, clasificó 33 muertes como accidentes y 31 como suicidios. Ambas categorías concentraron 64 casos, equivalentes al 72% del total. También reunió fallecimientos vinculados con enfermedades, presunta negligencia médica y hechos violentos.

La investigación logró establecer la edad en 65 de los casos. La mayoría de las víctimas tenía 18 o 19 años, aunque el listado incluyó a seis menores de edad. Entre 2017 y 2021 se documentaron 15 muertes, mientras que entre 2022 y 2025 la cifra ascendió a 70.

De 46 familias consultadas para ese trabajo, solo ocho indicaron que existió una investigación oficial. Ninguna consideró que el resultado hubiera esclarecido plenamente las circunstancias de la muerte ni identificado responsables.

El reclamo de Mercedes Roque continúa abierto más de un año después de la muerte de su hijo. La madre anunció que presentará una nueva queja ante las autoridades militares para pedir que el caso vuelva a ser examinado.

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