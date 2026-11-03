Pareja muerta a puñaladas en un camino rural de Misiones: detuvieron a un hombre mientras investigan sus vínculos comerciales

Peritos de la Policía de Misiones trabajaron en el camino rural donde fue hallada la pareja

Guardar

La investigación por el doble homicidio de Sergio Adrián Schulz y Griselda Yamila Gritzmacher en Los Helechos se orienta a determinar si una disputa por deudas comerciales estuvo detrás del ataque. La pareja de Oberá, dedicada a la venta de electrodomésticos, fue hallada el jueves 29 de octubre en un camino terrado de Picada Sargento Cabral.

El expediente tramita ante el Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, a cargo del juez Diego Agustín Lafata. En los últimos días, la pesquisa sumó un detenido de 40 años, identificado como Marcelo I., a quien los investigadores vinculan con obligaciones económicas que mantenía con las víctimas.

PUBLICIDAD

Schulz fue hallado dentro del vehículo de la pareja, en el asiento del acompañante. Gritzmacher yacía a pocos metros del auto. En el asiento trasero estaba el hijo de ambos, de 2 años, que no sufrió lesiones.

El descubrimiento se produjo cerca de las 7:30, cuando trabajadores municipales que realizaban tareas de recolección de residuos advirtieron el vehículo detenido sobre el camino. Las pericias preliminares establecieron que las víctimas habían sufrido heridas de arma blanca y que el ataque se habría producido en el mismo sector donde luego fueron encontrados los cuerpos.

Durante una conferencia de prensa, el juez afirmó que la causa cuenta con elementos de campo y evidencia digital. Según La Voz de Misiones, hasta el momento se realizaron siete allanamientos, 11 declaraciones testimoniales y el secuestro de 25 elementos, entre teléfonos, documentación, vehículos y prendas de vestir.

PUBLICIDAD

La causa sumó allanamientos en Oberá para reunir elementos vinculados con la investigación

Además, los investigadores incorporaron más de 19 grabaciones aportadas por cámaras particulares. Esos registros, junto con los procedimientos realizados en Oberá y el análisis de los dispositivos electrónicos, buscan reconstruir los movimientos de la pareja antes y después del crimen.

Investigan los vínculos comerciales de la pareja

La principal hipótesis bajo análisis apunta a las operaciones comerciales que mantenían Schulz y Gritzmacher. Según publicó Stop en Línea, allegados a la pareja indicaron que tenían alrededor de $50 millones pendientes de cobro por la venta de electrodomésticos a diversos clientes, algunos de ellos revendedores.

La investigación por el doble crimen continúa con pericias en Los Helechos

Los familiares señalaron que Schulz salió de su casa para cobrar una cuenta. Ese dato motivó una revisión de sus vínculos económicos, movimientos financieros y comunicaciones recientes. En cercanías de la escena, los peritos encontraron fragmentos de papeles entre la vegetación.

PUBLICIDAD

A partir de ese material, habrían logrado reconstruir nombres vinculados a las cobranzas de la pareja. La información fue remitida al juzgado, que dispuso nuevas medidas para establecer si alguna de esas personas tenía relación con el ataque.

El detenido tiene 40 años, había sido aspirante a cadete de la Policía y registra 13 denuncias por delitos contra la propiedad y estafas, según los datos expuestos durante la conferencia de prensa. Permanece alojado en una dependencia de la Unidad Regional II de la Policía de Misiones y deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Lafata.

Respecto de la mecánica del ataque, el juez Lafata consideró que la posición de los cuerpos y las lesiones relevadas en las primeras pericias son, de manera preliminar, compatibles con la participación de una sola persona. Schulz presentaba cortes defensivos y una herida mortal en la tráquea. Gritzmacher sufrió dos heridas graves, una en el abdomen y otra en el tórax.

PUBLICIDAD

En las primeras horas de la pesquisa, dos hombres fueron demorados y luego recuperaron la libertad. Aquella instancia no impidió que la causa continuara con allanamientos y rastrillajes en Oberá y en el área de Picada Sargento Cabral, donde se busca, entre otros elementos, el teléfono celular de Gritzmacher.

La Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) participa del análisis de celulares, registros de llamadas, billeteras virtuales, movimientos bancarios y datos de geolocalización. Los investigadores también examinan imágenes de seguridad para establecer el recorrido del vehículo de las víctimas y conocer si hubo otras personas en la zona.

Las pesquisas evalúan la posibilidad de que el atacante llegara al camino rural en motocicleta, aunque esa secuencia todavía debe ser corroborada mediante pruebas.

PUBLICIDAD

La causa continuará con el análisis de los dispositivos secuestrados, las pericias sobre los rastros levantados en el lugar y la declaración indagatoria del único detenido. Hasta el momento, la Justicia no confirmó de forma oficial el móvil ni informó si prevé nuevas detenciones.