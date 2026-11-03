Crimen y Justicia

Descubrieron que una mujer llevaba $200 mil ocultos en las sábanas para una visita higiénica en un penal de Córdoba

Personal penitenciario detectó billetes dentro de una bolsa que transportaba una visitante antes de su ingreso previsto para un encuentro conyugal

Decenas de billetes de dos mil pesos argentinos extendidos sobre una tela blanca junto a un cartel del departamento de requisa penitenciaria
El personal penitenciario detectó 200.000 pesos ocultos dentro de un juego de sábanas en el Complejo Carcelario de Bouwer. (El Doce.tv)
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El control de ingreso al Complejo Carcelario N°1 “Reverendo Francisco Luchesse”, ubicado en Bouwer, derivó en el hallazgo de $ 200.000 ocultos dentro de un juego de sábanas. El dinero fue detectado por personal penitenciario antes de que la persona que lo transportaba accediera al establecimiento para una visita conyugal.

La intervención ocurrió en el sector destinado a la revisión de paquetes. Allí, agentes del Departamento de Requisa inspeccionaron una bolsa ecológica que llevaba la visitante y encontraron los billetes entre las prendas de cama, de acuerdo con la información difundida por el Servicio Penitenciario.

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El caso fue comunicado a las autoridades superiores de la cárcel luego de la detección. Según los datos oficiales, la persona explicó que desconocía que el efectivo estuviera guardado entre las sábanas. Tras la actuación dentro del complejo, se autorizó su retiro del lugar.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el monto detectado estaba compuesto por 94 billetes de $ 2.000 y otros 12 billetes de $ 1.000. La suma de ambas cantidades dio un total de $ 200.000, que se encontraba oculto dentro del juego de sábanas transportado en la bolsa.

El procedimiento formó parte de los controles aplicados sobre los objetos y paquetes que son llevados por personas que acuden al establecimiento penitenciario.

La Cárcel de Bouwer
El monto incautado en el sector de requisa estaba integrado por 94 billetes de 2.000 pesos y 12 billetes de 1.000 pesos.

A mediados del mes de septiembre pasado, un operativo de control en el acceso al salón de visitas del Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer permitió detectar envoltorios con sustancias compatibles con cocaína y marihuana ocultos dentro de unas zapatillas. El hallazgo fue realizado por agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba durante la revisión de personas que buscaban ingresar al establecimiento.

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La intervención se activó a partir de los controles efectuados con escáneres en uno de los sectores de ingreso. El equipamiento permitió identificar elementos escondidos en el calzado antes de que las personas alcanzaran el área destinada a las visitas, según la información oficial difundida sobre el procedimiento. A partir de esa detección, los agentes revisaron el calzado y encontraron 11 paquetes ocultos en su interior.

Tras el descubrimiento y según informó el portal El Doce.tv, los envoltorios fueron secuestrados y se dio aviso a la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba. También fue informado el oficial de servicio, que quedó a cargo de continuar con las actuaciones administrativas y judiciales que correspondan.

El Complejo Carcelario N.° 1 de Bouwer concentra actividades penitenciarias y recibe visitas de personas vinculadas con internos alojados allí. Por ese motivo, los controles en los ingresos incluyen dispositivos de revisión destinados a detectar objetos o sustancias que no pueden ingresar a la unidad.

El procedimiento en la cárcel de Bouwer derivó en el secuestro de las sustancias y en la intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba.

Y hace unos meses y en un caso con similares características, la vigilancia en el control de ingreso de paquetes al mismo complejo penitenciario permitió frustrar un intento de ingreso de estupefacientes ocultos en limones.

El hecho ocurrió durante una inspección de rutina, en la que agentes del Servicio Penitenciario de Córdoba detectaron irregularidades en una partida de limones destinada a una persona privada de libertad.

Según informaron fuentes oficiales, la alarma se encendió cuando los agentes notaron que varios limones presentaban cortes inusuales. Esta situación, considerada atípica por los encargados del área de requisa, motivó un examen más exhaustivo de los cítricos. Al abrirlos, el personal constató que los frutos carecían de pulpa y contenían en su interior envoltorios de nylon con diferentes sustancias, lo que confirmó la sospecha inicial de un intento de contrabando.

El procedimiento permitió secuestrar ocho bolsas pequeñas de nylon transparente con sustancia vegetal color verde amarronado, compatible con marihuana, y siete envoltorios con sustancia blanca pulverulenta, compatible con cocaína. Los elementos incautados fueron puestos de inmediato a disposición de la autoridad judicial competente, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

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