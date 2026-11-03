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Yanina Latorre reveló el “plan macabro” del que sospechaba Julieta Prandi y que detonó su separación de Emanuel Ortega

Supuestas revisiones del teléfono, celos por encuentros de trabajo y la hipótesis de un boicot: los motivos que, según la conductora, habrían puesto fin a la relación

En el programa televisivo SQP, Yanina Latorre y los demás integrantes del ciclo abordan los motivos detrás de la separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega
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La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó una nueva versión sobre los conflictos que habrían atravesado la relación. En Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre sostuvo que la pareja enfrentó discusiones por los celos, el uso del teléfono celular y una sospecha de la modelo sobre un supuesto “plan macabro” dentro del entorno del músico.

La información surgió después de que Majo Martino compartiera una frase que, según relató al aire, recibió de una persona cercana a la familia Ortega. “Uno de los Ortega me dijo: ‘Una relación en donde te revisan el teléfono todos los días no puede terminar bien’”, afirmó la panelista.

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A partir de ese comentario, Latorre amplió su relato y describió una dinámica que, según su versión, estuvo atravesada por problemas de confianza durante buena parte del noviazgo. La conductora indicó que Prandi habría revisado con frecuencia el celular de Ortega, pese a que no existirían antecedentes concretos de infidelidad por parte del cantante.

“Dicen que Emanuel es seductor, pero también dicen que nunca la engañó, que nunca tuvieron un problema de ese tipo”, expresó Latorre. Luego apuntó a la dinámica que, de acuerdo con su reconstrucción, se había instalado entre ambos: “Durante cinco años, ella le revisó mucho el teléfono”.

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En el programa de espectáculos SQP, el panel debate las declaraciones de Julieta Prandi frente a los comentarios emitidos por Juana Viale en televisión. La emisión incluye fragmentos de archivo de la mesa de Viale y testimonios ante la prensa donde Prandi manifiesta su desacuerdo con las menciones públicas respecto a su vida personal y su separación.

La periodista aclaró que Ortega mantendría una posición de cuidado hacia su expareja, aun después de la ruptura. Según contó, el artista no hablaría mal de Prandi ni expondría detalles íntimos de la relación. El punto que le habría generado malestar, siempre de acuerdo con la versión televisiva, era la falta de privacidad y las sospechas recurrentes alrededor de sus comunicaciones y encuentros laborales.

Uno de los episodios que habría profundizado la tensión tuvo como protagonista a Mariana Marx, quien habría asistido a una grabación en el estudio de Ortega. Latorre aseguró que el músico no le habría informado a Prandi que la actriz participaría de ese encuentro, una omisión que derivó en una discusión.

La conductora hizo una diferencia entre mentir y no comunicar un dato. Según planteó, Ortega no habría dado una versión falsa, pero sí evitó anticipar que Marx estaría presente. Para Prandi, esa situación habría tenido otra lectura, debido a que sospechaba que Ana Paula Dutil, expareja del músico y madre de sus hijos, buscaba acercarle mujeres.

“Ella cree que hay un plan macabro de Ana Paula Dutil para separarla de Emanuel y presentarle mujeres”, relató Latorre durante el programa. La frase instaló una nueva arista en la interna, ya que la modelo habría interpretado la presencia de Marx en el estudio como parte de una maniobra destinada a generar distancia dentro de la pareja.

Un periodista intentó contactarse con el músico, pero una persona que aseguró ser su amigo atendió desde su celular y se refirió al final de la relación (Video: Primicias Ya/ América TV)

El episodio no habría quedado limitado a un malentendido. Según explicó, la situación provocó un “escandalete” y desembocó en una crisis que llevó a Prandi y Ortega a tomar distancia. La pareja, sin embargo, habría intentado recomponer el vínculo después de esa primera separación.

La reconciliación habría estado acompañada por una conversación en la que ambos plantearon condiciones. Latorre señaló que Prandi y Ortega habrían hablado incluso de la posibilidad de casarse, aunque esa proyección estaba vinculada a un pedido concreto del músico: que su entonces pareja dejara de revisar su teléfono.

“¿Cómo vuelven? Bajo la promesa de un casamiento”, detalló Yanina. Según su relato, el cantante habría pedido un cambio de clave y un compromiso de parte de Prandi para respetar su intimidad. Ella, a su vez, habría solicitado que él fuera transparente cada vez que una mujer fuera a grabar al estudio o tuviera un encuentro laboral con él.

El acuerdo buscaba evitar una repetición de la situación que había tenido lugar con Mariana Marx. Para Ortega, siempre según la versión expuesta en televisión, informar previamente esos encuentros podía evitar nuevos conflictos. Para Prandi, ese aviso era una forma de recuperar confianza dentro de una relación que ya presentaba señales de desgaste.

Dante Ortega profundiza la relación de Emanuel Ortega y Prandi. Casamiento y divorcio

No obstante, Latorre aseguró que el entendimiento no alcanzó para resolver el problema. “Parece que ella le seguía revisando el teléfono”, sostuvo la conductora. La afirmación volvió a poner el foco en la privacidad del músico y en la desconfianza que, de acuerdo con esta versión, habría persistido después de la reconciliación.

Otro de los episodios mencionados durante el programa habría involucrado a Josefina Lynch. Latorre afirmó que Prandi habría visto mensajes entre Ortega y la joven mientras el cantante se encontraba en la ducha. A partir de allí, según la panelista, la modelo habría empezado a preguntarle por sus planes y por las personas con las que tenía previsto trabajar.

“El tipo entró a bañarse, vio los mensajitos con Josefina Lynch y empezó a esperar”, relató Yanina. De acuerdo con esa versión, Prandi habría consultado a Ortega adónde iría y con quién se encontraría. El músico, siempre según lo que se contó en Sálvese quien pueda, habría respondido de una manera distinta a lo que ella ya había leído en el teléfono.

Luego de un par de días de descanso en Brasil, Julieta Prandi volvió a la radio y fue consultada por su sorpresiva separación de Emanuel Ortega (Intrusos – América)

Para Latorre, ese intercambio expuso el nivel de desconfianza que existía entre ambos. La conductora cuestionó que una relación quedara condicionada por el intento de conocer una clave de acceso o de revisar conversaciones privadas.

En el tramo final de su relato, Yanina explicó por qué Ortega habría evitado contar algunas reuniones laborales. Según señaló, el artista no quería atravesar otra discusión después del conflicto con Mariana Marx y necesitaba mantener su rutina profesional. “Él vive de eso y trabaja de eso”, concluyó.

Hasta el momento, ni Julieta Prandi ni Emanuel Ortega se refirieron públicamente a estas versiones sobre la intimidad de su vínculo. La ruptura, de todos modos, mantiene abiertas distintas especulaciones alrededor de los motivos que llevaron al final de la relación.

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