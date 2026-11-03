Flor Peña prepara Chicago junto a Juliana Gattas y cumple uno de sus sueños: “Soy la única actriz del mundo”

Vuelve Chicago a la calle Corrientes

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Chicago volverá a Buenos Aires en mayo de 2027 con Florencia Peña y Juliana Gattas como protagonistas, en una producción de Adrián Suar, que llegará al Teatro El Nacional Sancor Seguros.

Peña será Roxie Hart y Gattas encarnará a Velma Kelly, dos mujeres que se cruzan entre rejas, abogados hábiles y una prensa dispuesta a transformar cada escándalo en un gran espectáculo. La noticia reúne a dos figuras de enorme popularidad en un título que tiene peso propio dentro del teatro musical y que propone, además, una rivalidad que atraviesa toda la obra.

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Para Florencia Peña, el proyecto marca el regreso a un musical de gran formato. Con una carrera que pasó por la televisión, el cine y los escenarios, tendrá por delante a Roxie, una mujer que descubre que una tragedia puede convertirse en el atajo más rápido hacia la fama.

“Me faltaba Chicago para completar esta trilogía del amor, junto a Sweet Charity (2006) y Cabaret (2019)”, escribió Peña en sus redes, que con esta producción completa su recorrido por las obras más emblemáticas de Bob Fosse, convirtiéndose, según sus palabras, en la única actriz en el mundo en lograrlo.

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Flor Peña como Sally Bowles en Cabaret

“Tengo una felicidad que no cabe en mí. Estoy frente a un nuevo desafío que me pone nuevamente a trabajar, a estudiar y a superar mi marca”, expresó en el texto, en el que agradeció “a mis maestros, a lxs que creyeron y siguen creyendo en mí. Por las nuevas oportunidades y por seguir haciendo lo que más amo en el mundo: actuar”. Peña enumeró los 15 musicales que interpretó hasta la fecha y cerró con una reflexión personal: “El escenario es el único lugar donde me siento libre de verdad”.

Del otro lado estará Juliana Gattas, cantante de Miranda! y actriz, quien asumirá el papel de Velma, una artista de vaudeville que conoce mejor que nadie las reglas del show y no está dispuesta a ceder su lugar.

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Dos mujeres, una cárcel y una pelea por quedarse con todos los flashes

Peña y Gattas encabezarán Chicago en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, con dirección de Mariano Demaría

En Chicago, la década de 1920 es mucho más que un decorado. La ciudad tiene clubes, jazz, titulares estridentes y una sociedad fascinada por los crímenes que llegan a los diarios. Roxie y Velma terminan detenidas por asesinatos pasionales y encuentran en la cárcel un terreno de competencia inesperado.

Las dos necesitan a Billy Flynn, el abogado capaz de convertir una causa judicial en un relato para los medios. La libertad es importante, pero también lo es la posibilidad de ser la protagonista de la noticia. Roxie Hart y Velma Kelly por la atención pública es el corazón de una historia que mezcla humor negro, ambición y música.

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La obra tiene libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Ebb. Su origen está en una pieza de la periodista Maurine Dallas Watkins, y su estreno en Broadway, en 1975, abrió un recorrido que la llevó a escenarios de todo el mundo. A casi 50 años de aquel debut, sus temas siguen resultando cercanos: la fama instantánea, la exposición mediática y la necesidad de controlar el propio relato.

Una de las reconocidas coreografías del musical, en la cárcel

Esta versión tendrá dirección de Mariano Demaría y coreografías de Gustavo Wons, dos nombres vinculados a grandes producciones locales. La dirección musical estará a cargo de Tomás Mayer Wolf. El desafío no es menor: Chicago tiene una identidad muy definida, con números de jazz, movimientos precisos y una estética que convierte al escenario en parte del juego de seducción de los personajes.

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Más que una sucesión de canciones, el musical construye una maquinaria en la que cada escena empuja a la siguiente. El humor convive con la tensión de los juicios y con la disputa entre las protagonistas. Por eso, la química entre Peña y Gattas será uno de los focos de expectativa cuando se enciendan las luces en la avenida Corrientes. Ricky Pashkus fue una figura clave en la gestión de los derechos para hacer posible la versión argentina, según informó la producción.

Peña y Gattas, juntas por primera vez en un musical de gran formato

Juliana Gattas y Florencia Peña, dos figuras populares, un clásico de Broadway y una rivalidad marcada por la ambición, el jazz y la búsqueda de fama

La dupla protagónica suma un atractivo particular. Peña llega con oficio escénico; Gattas aporta su experiencia como cantante. En Chicago, ambas deberán encontrar a mujeres que usan su carisma como herramienta de supervivencia y que convierten cada aparición en una jugada dentro de una competencia feroz.

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Roxie quiere dejar atrás el anonimato y cree que puede hacerlo incluso desde la celda. Velma ya sabe cómo funciona la fama, pero la llegada de su nueva rival amenaza su protagonismo. Esa rivalidad alimenta los momentos más recordados de la obra y le da a la historia una energía que no depende solo de sus grandes canciones.

La llegada de Chicago en 2027 suma un clásico de Broadway a la cartelera porteña. El Teatro El Nacional Sancor Seguros tendrá entre manos un clásico de Broadway con dos figuras argentinas al frente, una orquesta, coreografías y una historia que sigue preguntando cuánto vale una portada y hasta dónde puede llegar alguien por no desaparecer de la escena.

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