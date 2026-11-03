Acribillan a un hombre en Bolivia y dejan un cartel de amenaza contra el viceministro de Régimen Interior

Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia.

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La Policía boliviana reportó este lunes el hallazgo del cuerpo de un hombre acribillado en la zona noroeste de Santa Cruz de la Sierra. Junto a los restos de la víctima, se halló un mensaje de amenaza de muerte dirigido a una autoridad del Gobierno de Rodrigo Paz.

“Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo, de aquí en adelante los muertos que haya van a ser tu conciencia. Paga la deuda”, se lee en el mensaje que hace referencia al Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia, según confirmó el comandante nacional de la Policía Adrián Álvarez.

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El hallazgo del cuerpo junto con el mensaje se registró en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra. La víctima, de entre 35 y 40 años, estaba maniatada y presentaba cinco impactos de arma de fuego.

Según el jefe policial, el asesinato habría sido cometido al azar para enviar una amenaza al viceministro Maldonado y que el crimen estaría vinculado con una estructura criminal investigada por las fuerzas de seguridad.

Mensaje de amenazada encontrado junto a un cuerpo acribillidado en Bolivia. Está dirigido a Peter Maldonado, viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia.

“Esta persona es una persona en situación de calle y que el hecho ocurrido genera un asesinato selectivo al azar para mandar el mensaje, que se traduce en una amenaza directa a una alta autoridad del Estado”, afirmó el comandante Álvarez en conferencia de prensa. “No es más que una amenaza directa perpetrada por las organizaciones criminales porque estamos afectando intereses millonarios“, agregó.

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Horas después del hallazgo del cadáver, se viralizó un video en el que dos sujetos encapuchados y armados lanzan amenazas similares contra Peter Maldonado, aunque la Policía no hizo referencia a esta grabación ni se confirmó oficialmente que estuviera dirigida a la misma persona.

A estas dos amenazas públicas, se suma una registrada el 20 de octubre en la ciudad de Cobija, al norte del país, donde el cuerpo de un hombre asesinado también fue encontrado junto a un mensaje presuntamente dirigido al viceministro.

En ese marco, el fiscal interino José Armando Urioste reconoció que “la situación que está afectando a la seguridad del Estado” y que se está investigando el origen de estas amenazas.

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Peter Maldonado (centro) fue posesionado como viceministro de Régimen de Interior y Policía en Bolivia el 7 de octubre de 2026.

Maldonado está al frente de la entidad encargada de velar por la seguridad interna del Estado desde el 7 de octubre. Fue diputado nacional entre 2006-2019 y lleva décadas en segunda línea de la política como consultor y asesor de procesos electorales.

Infobae consultó al Ministerio de Gobierno y al Viceministerio de Régimen Interior sobre los mensajes dirigidos contra Maldonado y las acciones que se van a asumir, sin embargo hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

Otro crimen en Beni

La Policía boliviana registró otro crimen violento este lunes, cuando en Bolivia se celebraba el feriado de Todos Santos. Aproximadamente a las 04:00 de la madrugada, en el municipio de Guayaramerín, fronterizo con Brasil, un hombre fue acribillado dentro de su vivienda.

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Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcn) de Bolivia participaron en un despliegue como parte del plan "Fronteras Seguras" en el municipio de Guayaramerín, a mediados de agosto de 2026.

La víctima fue identificada preliminarmente como Abel Bejarano Zeballos. Según reportes policiales, los vecinos alertaron sobre una ráfaga de disparos y efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se desplazaron hasta el inmueble para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones.

Entre las hipótesis preliminares se mencionó un posible ajuste de cuentas, aunque esta presunción no ha sido confirmada oficialmente. Se espera que en las próximas horas la Policía brinde un informe oficial sobre ambos casos.

Los dos asesinatos se producen en medio de una ola de violencia en Bolivia y durante la vigencia de al menos dos planes de seguridad para combatir la expansión del crimen. En los tres últimos meses se registraron al menos 30 asesinatos presuntamente vinculados con redes del crimeno organizado.

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