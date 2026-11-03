Los detalles íntimos de la boda de Lali y Pedro: la testigo en llanto, el DJ famoso y quién se quedó con el ramo

Pauli Vetrano reveló detalles del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el que su hermana tuvo un rol especial (Había que decirlo)

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Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el sábado 31 de octubre en una antigua casona de San Telmo, en una celebración reservada que reunió a un grupo reducido de familiares y amigos. La pareja eligió mantener el encuentro lejos de la exposición pública y dispuso medidas de seguridad para preservar la privacidad de los invitados durante toda la jornada.

Los primeros datos sobre el casamiento circularon luego de que algunos de los asistentes compartieran anécdotas de lo ocurrido puertas adentro. Entre ellos estuvo Paulina Vetrano, hermana de Candela, quien relató en el streaming Había que decirlo cómo fue su llegada al evento, el protocolo para evitar registros con celulares y algunos de los momentos que atravesaron la ceremonia y la fiesta.

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“Estábamos citados a las dos de la tarde”, recordó Paulina, quien asistió junto a su hermana, una de las mejores amigas de la novia. La planificación, sin embargo, se complicó antes de que comenzara la celebración: cuando advirtieron que ya eran las 14.15, Candela todavía no se había cambiado.

La situación sumó tensión porque la propia Cande tenía un rol especial dentro de la ceremonia: fue una de las testigos del casamiento. “Mi hermana en llanto”, relató Pauli al describir el apuro del trayecto y las llamadas que recibían mientras intentaban llegar a tiempo a la casona de San Telmo.

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La actriz Cande Vetrano cruza la calle con un vestido turquesa a su llegada al casamiento (RSFotos)

Paulina contó que, en medio del traslado, recibieron llamados que atribuyeron en un principio a la novia. “La llamaba Lali”, dijo sobre la situación que vivió su hermana. Luego aclaró que la comunicación provenía de alguien vinculado a la producción del evento, aunque el nerviosismo hizo que interpretaran la llamada de otra manera.

“Era como ‘no me puede estar pasando esto hoy’”, recordó Paulina sobre la reacción de Candela. Finalmente, lograron llegar a destino y la ceremonia comenzó apenas unos minutos después. “Llegamos y a los cinco minutos arrancó”, aseguró.

La decisión de los novios de resguardar lo que sucedía dentro de la boda se aplicó desde el ingreso. A cada asistente le entregaron una funda para guardar el teléfono y no podían utilizarlo durante el evento. La medida buscó evitar que circularan fotos, videos o detalles de la ceremonia en las redes sociales.

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“Yo no tengo una sola foto del casamiento”, señaló Paulina. En reemplazo de los celulares, los invitados recibieron cámaras descartables para registrar algunos momentos de la fiesta. Esas imágenes no quedaron en manos de quienes asistieron: tras la celebración, las cámaras fueron entregadas a los novios.

El vestido minimalista de Lali Espósito para su casamiento con Pedro Rosemblat que causó sensación

Entre los detalles que trascendieron, Paulina contó que Lali y Pedro no ingresaron por separado. Ambos hicieron su entrada juntos, una elección que se alejó de algunas de las tradiciones habituales de este tipo de ceremonias.

El momento estuvo acompañado por una canción de Charly García, según relató la joven en el programa. No precisó cuál fue el tema elegido, aunque destacó el clima que se generó durante el ingreso de la pareja.

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Otro de los protagonistas de la ceremonia fue Pino, el hijo de Cande y Andrés Gil. Paulina relató que el niño se acercaba a los novios, lo que provocó varias interrupciones en el discurso que se desarrollaba en ese momento. “Agarraba flores y se las daba a Lali”, contó. La cantante detenía por instantes su participación para recibir cada una de las flores que el niño le acercaba. Paulina también mencionó que existe una imagen del momento en la que Pino aparece observando a los recién casados frente a frente.

Una de las emotivas imágenes compartidas por la pareja

La fiesta continuó con música a cargo de Ale Sergi, integrante de Miranda!, quien ofició de DJ durante la celebración. “Yo no sabía que era DJ”, comentó la joven, sorprendida por esa faceta del músico. El cierre de su relato incluyó otra de las tradiciones de las bodas: el lanzamiento del ramo. Pauli y Cande planearon una estrategia que no salió según lo planeado.

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“Con Cande dijimos ‘vamos atrás porque es obvio que lo va a tirar al fondo’. No”, relató entre risas. Finalmente, quien se quedó con el ramo fue Maru Venancio, histórica asistente de Lali.

La boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat transcurrió con una consigna clara: preservar la intimidad de los novios y sus invitados. Aun así, los relatos de quienes estuvieron presentes permitieron conocer algunos de los momentos que marcaron una ceremonia familiar, con música, cámaras descartables, flores y el apuro de una testigo que llegó justo antes del comienzo.