Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hombres en Mendoza por amenazar de muerte a Javier Milei y difundir mensajes antisemitas

En varias publicaciones en redes lanzaban frases como “hay que matarlo”. También encontraron un arsenal y objetos asociados a la ideología nazi en los domicilios allanados

Eran buscados desde octubre y los atraparon en Mendoza (Video publicado por la ministra de Seguridad @AleMonteoliva)

Dos hombres quedaron detenidos en Mendoza acusados de difundir mensajes antisemitas y amenazar de muerte al presidente Javier Milei, a través de redes sociales. En los allanamientos, las autoridades secuestraron varios objetos que los vinculaban a la ideología nazi, además de una gran cantidad de armas de fuego y documentación.

La intervención judicial comenzó en octubre del año pasado, luego de haberse detectado una serie de publicaciones que expresaban consignas discriminatorias contra la comunidad judía y manifestaban una extrema violencia. Entre los mensajes se encontraban frases como “a las ratas se las deben envenenar” y amenazas directas contra el mandatario nacional, en donde indicaban: “No hay que frenarlo, hay que matarlo”.

Tras conocerse la captura de los acusados, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó a través de la red social X: “No solo llamaban a matar al presidente Javier Milei en redes; también promovían el fusilamiento de la comunidad judía. El @DFI_Arg investigó, allanó y detuvo a dos hombres en Mendoza". Asimismo, dejó en claro que en su gestión habrá “tolerancia cero al antisemitismo. La discriminación y la violencia no tienen lugar en la Argentina”.

Según indicó el portal MDZ online, la investigación se desarrolló a partir de un informe de inteligencia criminal que alertó sobre posibles Actos Discriminatorios. Al recibir dicho material, la Justicia Federal comenzó las actuaciones pertinentes para identificar a los autores de los mensajes.

Encontraron cartuchos de diferentes calibres (Fotos: Gentileza MDZ online)

Posteriormente, pudieron vincular los perfiles con dos hombres domiciliados en los partidos mendocinos de Guaymallén y Godoy Cruz. Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente autorizó la realización de allanamientos simultáneos en ambos domicilios.

Los procedimientos se concretaron en una vivienda de Villanueva, Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz, donde fueron detenidos los sospechosos, de 37 y 43 años, ambos de nacionalidad argentina.

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros y otra calibre .22, junto con municiones de distintos calibres, un cargador, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa.

Además, los investigadores incautaron diversos elementos vinculados a la simbología de extrema derecha, incluyendo un paño con el águila imperial, una cruz celta y otros objetos asociados a la ideología nazi. Los elementos decomisados fueron sometidos a peritaje judicial, mientras que las armas secuestradas quedaron bajo la órbita de la justicia provincial para las actuaciones correspondientes.

Los allanamientos se produjeron en Guaymallén y Godoy Cruz

Los detenidos fueron trasladados a la sede local de la Policía Federal Argentina, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que conduce la instrucción del caso.

La causa, que se encuentra bajo estricto secreto de sumario, se inscribió en el marco de investigaciones por discriminación, apología del odio y amenazas, delitos que en el ámbito federal son considerados de especial gravedad por su impacto social e institucional.

Había elementos relacionados al nazismo

A lo largo de su mandato, el jefe de Estado fue blanco de amenazas en distintas ocasiones y espacios. El último hecho ocurrió a mediados de diciembre en Bahía Blanca, donde un hombre de 42 años fue arrestado por la publicación de reiteradas amenazas de muerte en redes sociales en su contra y de la colectividad judía.

La detención se produjo tras un operativo coordinado por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una causa por intimidación pública bajo supervisión del Ministerio de Seguridad Nacional. La investigación comenzó luego de que especialistas de la Dirección General de Inteligencia Criminal detectaran movimientos sospechosos en redes sociales.

El usuario, identificado bajo el alias “Walter.invade.la”, publicaba mensajes con amenazas explícitas, referencias al nazismo y llamados a la violencia, lo que activó las alertas de los equipos de inteligencia. El monitoreo de la cuenta permitió confirmar la acumulación de publicaciones con este tipo de mensajes.

En uno de los posteos se leía: “Hay que estar preparados para la batalla contra el sionismo, ya que la guerra es inminente”. Otra publicación indicaba: “Los judíos no son bienvenidos, van a tener paredón de fusilamiento y no van a tener Muro de los Lamentos”. Los mensajes también incluían amenazas directas contra Milei, como “Hay que hacer una gran redada, matar a Milei y colgarlo en la Plaza de Mayo”, acompañados de imágenes digitalmente alteradas del presidente.

El último caso había ocurrido en Bahía Blanca

Con el material recolectado, la PFA notificó a la Justicia Federal, que dispuso profundizar las tareas de identificación del responsable mediante rastreo de direcciones IP y análisis de fuentes abiertas. El operativo permitió ubicar un domicilio en calle Matheu, en Bahía Blanca, donde el Juzgado Federal local ordenó el allanamiento.

En la vivienda, los agentes secuestraron un cuchillo militar táctico presuntamente utilizado en videos intimidatorios, un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. Además, hallaron grafitis de pentagramas de cinco puntas, cruces invertidas e inscripciones con el número “666” en las paredes, elementos asociados a prácticas de ocultismo y teorías conspirativas.

