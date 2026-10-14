Crimen y Justicia

Le hicieron una cesárea de urgencia a la embarazada que sufrió quemaduras en un presunto ataque de su pareja: cómo está el bebé

La mujer, de 29 años, permanece en terapia intensiva con asistencia respiratoria. El bebé, que nació prematuro a las 33 semanas de gestación, sigue internado en Neonatología con pronóstico reservado. Su pareja continúa detenida y se prevé que sea imputada por tentativa de femicidio

El Hospital Eva Perón en Granadero Baigorria donde permanece internada la víctima
El Hospital Eva Perón en Granadero Baigorria donde permanece internada la víctima
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La joven embarazada de 29 años que ingresó en la tarde de este lunes con quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo al Hospital Eva Perón de la ciudad santafesina de Granadero Baigorria, sigue internada en estado delicado. Talia B. fue sometida a una cesárea de urgencia y su bebé se encuentra internado en el área de Neonatología. En tanto, su pareja, Maximiliano Gabriel C. (36), continúa detenido y, en principio, será llevado a audiencia imputativa el próximo jueves por tentativa de femicidio.

Talía Liliana B. permanece desde el lunes en la unidad de terapia intensiva con lesiones en el tórax, los antebrazos y el rostro. Desde el propio hospital indicaron que tiene las vías respiratorias comprometidas, por lo que actualmente está intubada y se encuentra hemodinámicamente estable.

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Como la mujer cursaba un embarazo de 33 semanas, el personal médico resolvió practicarle una cesárea de urgencia. El bebé nació prematuro, con un peso de 1,840 kilogramos. Fue intubado y su pronóstico es reservado.

La Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones, a pedido del fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, realizó múltiples medidas para avanzar con la causa. Entre ellas, secuestró una botella de alcohol en el domicilio de la pareja, en Rafael Obligado al 400 de Granadero Baigorria, y prendas que serán enviadas a peritar.

Los indicios recolectados durante la investigación apuntan a que el presunto ataque de Maximiliano Gabriel C. contra Talía B. ocurrió frente a los dos hijos de ambos, un nene de 3 años y otro de 8, que tiene una discapacidad.

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Entre los testimonios clave para la investigación figura el de una mujer que alcanzó a hablar con la víctima antes de que fuera trasladada al hospital. Durante esa conversación, la joven embarazada aseguró que no había provocado el fuego que le causó las quemaduras en la parte superior del cuerpo.

Maximiliano C. permanece en la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. Según los datos reunidos por el fiscal Tassini, Talía B. habría sufrido episodios de violencia de género en reiteradas oportunidades, aunque nunca los denunció. Así surge de las declaraciones incorporadas a la investigación. El próximo jueves, está previsto que el hombre comparezca ante el Centro de Justicia Penal, donde podrían imputarle el delito de tentativa de homicidio doblemente calificado.

detenido por femicidio en Rosario
Eliel Schiffo quedó detenido por el femicidio de una joven de 26 años

Es el segundo caso de gravedad vinculado a violencia de género en el departamento Rosario en el fin de semana largo. Este domingo el cuerpo de una joven de 26 años que estaba desaparecida desde el sábado pasado fue hallado en la planta alta de una pensión de la zona noroeste de Rosario.

De acuerdo con los indicios reunidos por la fiscal Marina Bertolotti, Bárbara Camila Aragón viajó en un Uber desde su domicilio hasta la casa de Eliel Schiffo (37) para realizar un trabajo sexual. El conductor de la aplicación declaró que la dejó en Juan José Paso y Banco Nación aproximadamente a las 11.45 del sábado y, minutos después, la mujer le pidió que volviera a buscarla. Sin embargo, nunca salió del inmueble, pese a los bocinazos del chofer.

Otro dato aportado por el entorno de la víctima es que Schiffo le había realizado una transferencia a Aragón para pagarle el traslado.

Cuando llegó el Comando Radioeléctrico a la pensión, los efectivos encontraron el cuerpo de la mujer en un rincón de la cocina, cerca de una valija y una caja de reparto. Estaba cubierto con una frazada y presentaba lesiones visibles en el cuello, compatibles con la presunta causa de muerte: asfixia por ahorcamiento.

El cuerpo también presentaba lesiones en el rostro, las piernas y la espalda. Los primeros exámenes forenses indicaron que la joven presentaba signos de asfixia y traumatismos en el cuerpo.

En tanto, Schiffo, el presunto autor material del femicidio, fue rápidamente detenido y trasladado hasta la comisaría 12ª. Se trata de un policía exonerado que fue detenido en 2019 por transportar un kilo de cocaína desde su Reconquista natal hasta Rosario. Dos años después, en 2021, fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico, delito por el que fue expulsado de la Policía de Santa Fe.

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