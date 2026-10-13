Está grave una joven embarazada que ingresó con quemaduras al hospital: su pareja fue detenida

El Hospital Eva Perón en Granadero Baigorria donde está internada la víctima (Fuente: ElDoce.TV)

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Una joven de 29 años que cursa un embarazo de 34 semanas se encuentra internada en estado delicado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria luego de haber ingresado este lunes por la tarde con quemaduras en distintas partes del cuerpo. Su concubino, de 36 años, fue detenido mientras el fiscal Franco Tassini ordenó una serie de medidas para establecer si se trató de una tentativa de femicidio.

Talia B. entró al hospital pasadas las 14 con lesiones en el rostro, en el tórax y en los hombros. Actualmente, permanece en la unidad de terapia intensiva intubada, con asistencia mecánica respiratoria. Por los datos recolectados por la Policía correspondiente a la Inspección 9ª, habría sido atacada por su pareja Gabriel C., a quien esposaron y trasladaron hasta la comisaría 24ª.

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Por disposición del fiscal Tassini, la Brigada de Femicidios y el gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones se dirigieron hasta la casa de la pareja, ubicada en Obligado al 400 de Granadero Baigorria, donde incautaron una botella de alcohol y prendas. Se intenta establecer por estas horas si Gabriel C. roció con alcohol y prendió fuego a la víctima frente al hijo de 3 años que tienen.

Los agentes buscan ampliar testimonios para conocer si previo a este hecho la mujer sufrió violencia de género. Para este martes está previsto que sean citadas varias personas que puedan brindar información ante el Ministerio Público de la Acusación.

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Eliel Schiffo quedó detenido por el femicidio de una joven de 26 años

Es el segundo caso de gravedad vinculado a violencia de género en el departamento Rosario en el fin de semana largo. Este domingo el cuerpo de una joven de 26 años fue hallado en la planta alta de una pensión de la zona noroeste de Rosario, quien estaba desaparecida desde el pasado sábado.

De acuerdo a los indicios trabajados por la fiscal Marina Bertolotti, Bárbara Camila Aragón fue en Uber desde su domicilio hasta la casa de Eliel Schiffo (37) para un trabajo sexual. El conductor de la aplicación declaró que la dejó en Juan José Paso y Banco Nación aproximadamente a las 11.45 del sábado y, minutos después, la mujer le pidió que la fuera a buscar. Sin embargo, nunca salió del inmueble, pese a los bocinazos del chofer.

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Otro dato que aportaron desde el entorno de la víctima es que Schiffo había realizado una transferencia a Aragón para pagarle el traslado.

Cuando llegó el Comando Radioeléctrico a la pensión encontró el cadáver de la mujer en un rincón de la cocina, donde estaba una valija y una caja de reparto. Estaba tapado con una frazada con visibles lesiones en el cuello, que coincidieron posteriormente con la causa del deceso, que habría sido por ahorcamiento.

El cuerpo también presentaba lesiones en el rostro, en el cuello, en las piernas y en la espalda.

En tanto, Schiffo, el presunto autor material del femicidio, fue rápidamente detenido y trasladado hasta la comisaría 12ª. Se trata de un policía exonerado que cayó en 2019 por trasladar un kilo de cocaína desde su Reconquista natal a Rosario. Dos años después, en 2021, fue condenado a la pena de 6 años de prisión por narcotráfico, hecho por el que fue expulsado de la fuerza de seguridad provincial.

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Schiffo, luego de haber sido exonerado de la Policía, en julio de 2024 fue detenido en Rosario por usurpación de títulos y honores. Es porque lo aprehendieron en Vía Honda, una zona carenciada del suroeste de Rosario, donde se le incautó una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.