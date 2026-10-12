Crimen y Justicia

Rosario: un ex policía mató a una trabajadora sexual y se quedó junto al cuerpo un día entero

La víctima fue encontrada muerta en la planta alta de una pensión de la zona noroeste, tapada con una frazada. El único detenido es un policía de 37 años que había sido exonerado de la fuerza tras haber sido condenado por una causa por narcotráfico

detenido por femicidio en Rosario
Se presume que Bárbara Camila Aragón fue ahorcada por Eliel Gerónimo Noel Schiffo (37), un policía exonerado que había sido condenado hace cinco años por una causa por narcotráfico
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Una joven de 26 años que estaba desaparecida desde el pasado sábado fue hallada muerta en la madrugada de este domingo en la planta alta de una pensión de la zona noroeste de Rosario. Estaba en la cocina del inmueble, tapada con una frazada. Se presume que Bárbara Camila Aragón fue ahorcada por quien vive allí, Eliel Gerónimo Noel Schiffo (37), un policía exonerado que había sido condenado hace cinco años por una causa por narcotráfico.

El cadáver fue encontrado en un domicilio de Juan José Paso al 6200, después de que un conductor de una aplicación aportara un dato clave a los familiares de Aragón: que la había llevado a ese lugar en la mañana del sábado, aproximadamente a las 11.45, y que la joven minutos después le escribió para que la buscara, aunque nunca salió de allí pese a los bocinazos que tocó en la puerta.

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Con los datos recolectados por los familiares de la joven y la denuncia realizada, el Comando Radioeléctrico ingresó a la pensión y detectó que el cuerpo estaba envuelto en una frazada sobre un rincón de la cocina, donde también había una valija y una caja de reparto.

De inmediato, Eliel Schiffo fue arrestado y trasladado a la División Judiciales de la Unidad Regional II de Rosario. También secuestró su celular, que será enviado a peritar por orden de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas.

Los investigadores policiales, según testimonios tomados en el lugar, consiguieron la información de que Aragón era trabajadora sexual y que había ido a ese lugar para brindar un servicio, aunque Shiffo, quien la había contratado, se negó a pagarlo y la mató al sujetarle el cuello con sus dos manos.

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El nombre del policía exonerado surgió porque él le hizo una transferencia de 14 mil pesos para pagarle el traslado desde su casa de Villa Gobernador Gálvez hasta ese inmueble de la zona noroeste de Rosario, donde la mató.

El cadáver, que presentaba lesiones en el rostro, en el cuello, en las piernas y en la espalda, fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para la realización de la autopsia bajo el protocolo de femicidio.

detenido por femicidio en Rosario
Schiffo, que fue detenido en marzo de 2019 cuando viajaba con un kilo de cocaína en el baúl, fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico en un juicio abreviado que homologó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2021

De acuerdo a los datos relevados por Infobae, el detenido fue condenado en 2021 a la pena de 6 años de prisión por haber tenido un rol protagónico dentro de una banda narco de su Reconquista natal. Sin embargo, luego de haber sido exonerado de la Policía santafesina, en julio de 2024 fue detenido en Rosario por usurpación de títulos y honores. Es porque lo aprehendieron en Vía Honda, una zona carenciada del suroeste de Rosario, donde se le incautó una réplica de pistola, un arma blanca y prendas policiales.

Schiffo, que fue detenido en marzo de 2019 cuando viajaba con un kilo de cocaína en el baúl, fue condenado a seis años de prisión por narcotráfico en un juicio abreviado que homologó el Tribunal Oral Federal de Santa Fe en 2021. En la causa también se declararon culpables otros dos policías oriundos del norte de la provincia que supieron trabajar en Rosario y otras siete personas.

El pasado fin de semana hubo muchos episodios de violencia en el departamento Rosario. Este domingo por la noche, Agustín Alfredo Muñoz (27) fue asesinado a tiros en El Sauce al 500, en el barrio Cabin 9 de Pérez, hecho por el que fueron aprehendidos Axel Uriel E. (22), Aarón F. (16) y Aarón Valentín E. (19).

Por su parte, en la localidad de Alvear hubo un muerto y dos heridos de bala en un presunto enfrentamiento que tuvo lugar en Juramento al 1700. La víctima fatal fue Nahuel Alejandro Gómez (23), quien recibió dos disparos en el tórax y llegó muerto al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Por el mismo hecho, Enzo Javier R. (36) fue llevado al Hospital Provincial con un tiro en el muslo izquierdo y otro en la mano izquierda, y Walter David T. (43) fue enviado al Heca con un disparo en el hombro izquierdo.

La Policía de Investigaciones secuestró tres vainas servidas calibre 9 milímetros y dos celulares que serán enviados a peritar.

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