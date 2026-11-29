Llevaron a su bebé de emergencia al hospital, murió y los detuvieron en Chaco: investigan maltrato infantil (Gentileza Diario Chaco)

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La investigación por la muerte de una bebé de un mes en Chaco incorporó una prueba que complica a sus padres, debido a que la autopsia preliminar concluyó que las lesiones de la niña no son compatibles con el accidente doméstico que relataron durante sus indagatorias. Los resultados reforzaron la hipótesis de que la menor habría sido víctima de maltrato infantil.

El informe llegó el viernes por la noche a la fiscal Mariana Echarri, quien ese día subrogó a la titular de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, Ingrid Wenner. Así, se dio a conocer que el estudio realizado por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) respaldó las sospechas que habían advertido los profesionales de la salud que la atendieron.

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Los padres de la recién nacida, J. A. P. (31) y A. B. A. (30), están acusados de homicidio agravado por el vínculo. Previo a esto, habían declarado ante la Fiscalía que la fractura de fémur que presentaba su hija se produjo por una caída accidental.

La madre de la bebé trabajaba como abogada en el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N.º 1 del Poder Judicial del Chaco, mientras que el padre ejercía la medicina. Ambos fueron detenidos pasadas las 23:00 horas del jueves en el Hospital Julio C. Perrando, adonde habían acudido para consultar por la entrega del cuerpo de su hija.

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Llevaron a su bebé de emergencia al hospital, murió y los detuvieron en Chaco: investigan maltrato infantil (Gentileza Diario Chaco)

La bebé había sido llevada el 18 de noviembre al Hospital Pediátrico con un paro cardiorrespiratorio. El personal médico logró recuperar su actividad cardíaca mediante maniobras de reanimación, pero debió intubarla e internarla en terapia intensiva. Pese a los esfuerzos, murió horas después.

Por medio de los estudios realizados durante la internación, se detectó un edema cerebral, ausencia de reflejos, hipertensión endocraneana y hemorragia subaracnoidea. A raíz de esto, una médica presentó una denuncia ante la Mesa Única de Ingreso Temprano (MUIT), que derivó en la apertura del expediente judicial.

Además, la investigación ya tenía como antecedente la fractura de fémur por la que la niña había recibido atención médica unas dos semanas antes de su muerte. Ese cuadro inicial incluyó sospechas de posible síndrome del bebé sacudido.

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Sin embargo, según la versión de la pareja, la lesión ocurrió mientras le cambiaban el pañal a la bebé. Asimismo, la abogada defensora, Gabriela Tomljenovic, explicó que la niña se habría resbalado cuando estaba apoyada sobre un mueble.

La pareja fue detenida en el Hospital Julio C. Perrando, cuando fueron a consultar si podían retirar el cuerpo de la bebé

De acuerdo con la información recopilada por Diario Norte, Tomljenovic aseguró que el padre habría intentado impedir la caída sin éxito. “Esto fue un accidente, un infortunio, un accidente casero”, afirmó. Además, señaló que la causa se encuentra en una etapa inicial y que, desde su perspectiva, “no son tantas las pruebas”.

No obstante, la conclusión preliminar de la autopsia contradijo ese tramo de los relatos de los padres y ubica el informe del IMCIF entre los elementos centrales de la causa. Del mismo modo, se detectaron múltiples lesiones en el cuerpo de la niña.

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Al ser consultados al respecto, Passennheim y Alfaro aseguraron que la bebé había presentado problemas de salud desde su nacimiento, entre ellos secreciones y otros síntomas por los que realizaron consultas médicas. Según sus dichos, los médicos que la atendieron les indicaron que esas manifestaciones eran frecuentes en recién nacidos y que se irían con el tiempo.

Luego de que se libraran las órdenes de detención, los efectivos de la División Delitos Contra las Personas concretaron las aprehensiones en ese centro de salud. De acuerdo con fuentes policiales consultadas por Diario Chaco, la mujer quedó alojada en una dependencia policial y el hombre fue trasladado a la Comisaría Novena de Resistencia.

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El viernes por la mañana, los dos fueron llevados a la sede de Fiscalías para cumplir con las diligencias del proceso. Mientras que la madre declaró durante más de seis horas, el padre acumuló cerca de once horas de exposición ante la Fiscalía divididas en dos jornadas.

Horas antes de la detención, el caso había tomado difusión pública por un mensaje que J.A.P. publicó en sus redes sociales para despedir a la bebé. “Fuiste muchísimo para este mundo. Te amo con todo mi corazón. Gracias por este tiempo juntas”, escribió. Hasta ese momento no pesaba sobre ella ninguna medida judicial.

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