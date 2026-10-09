Allanaron las casas de tres adolescentes por las imágenes falsas con IA de alumnas en Lomas de Zamora

Padres protestaron frente a un colegio de Lomas de Zamora tras descubrir que alumnos vendían imágenes falsas de compañeras generadas con IA - Colegio Modelo Lomas

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La Policía bonaerense allanó tres viviendas y secuestró celulares y computadoras en la causa por la creación y difusión de imágenes sexuales falsas con inteligencia artificial de alumnas del Colegio Modelo de Lomas de Zamora.

Los procedimientos se realizaron este jueves por orden del Juzgado de Garantías del Joven N.º 3 del departamento judicial de Lomas de Zamora, en el marco de la investigación por el presunto delito contra la integridad sexual denunciado esta semana.

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Los operativos estuvieron a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO), que efectuó los allanamientos en domicilios de Villa Galicia, Lomas centro y Remedios de Escalada. Las medidas alcanzaron a tres adolescentes de 15 años.

En las viviencas, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares y cuatro computadoras portátiles. Los dispositivos quedarán a disposición de la Justicia para la realización de peritajes que permitan determinar si contienen información vinculada con el caso.

Luego de informar los resultados de los procedimientos, el magistrado dispuso la notificación de la formación de la causa a los jóvenes. También ordenó el secuestro de los equipos y la notificación de una medida cautelar.

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Investigan a alumnos de un colegio de Lomas de Zamora por generar con IA imágenes falsas de compañeras menores y venderlas en sitios para adultos. Hay cerca de 50 víctimas.

La investigación comenzó tras las denuncias de familias del colegio

La causa se inició después de que familias de alumnas del Colegio Modelo denunciaran la presunta generación de imágenes de contenido sexual mediante inteligencia artificial, a partir de fotografías reales de estudiantes.

El episodio generó protestas frente al establecimiento educativo. Padres y alumnos reclamaron explicaciones y medidas luego de que trascendiera que el material podría haber circulado entre estudiantes y en plataformas digitales.

Familiares de las adolescentes afectadas cuestionaron además la actuación inicial de las autoridades del colegio. Una madre sostuvo que el establecimiento habría conocido el caso antes de informar a los responsables de las alumnas.

Los peritajes definirán los próximos pasos de la causa

Los análisis sobre los celulares y las notebooks secuestrados buscarán establecer cómo se habrían elaborado las imágenes, quiénes pudieron haber intervenido en su circulación y cuál fue el alcance de la difusión.

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La investigación continúa bajo reserva por involucrar a adolescentes. Las familias de las alumnas afectadas reclaman que se esclarezca el caso y que se adopten medidas de protección para las víctimas.