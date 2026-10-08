Cayeron tres sospechosos de una banda de entraderas en José C. Paz: investigan su participación en cinco robos

Los acusados, de 20, 39 y 42 años, fueron detenidos en la vía pública

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Una investigación policial por una serie de entraderas concluyó con la detención de tres hombres sospechados de integrar una banda dedicada a cometer robos en viviendas de José C. Paz, en el noroeste del conurbano bonaerense. El operativo se realizó este miércoles en la intersección de Alem y Pueyrredón, donde los agentes capturaron a los sospechosos y les secuestraron un revólver con la numeración borrada. Los investigadores los vinculan con cinco causas por robos, algunos cometidos con armas de fuego y otros en los que las víctimas sufrieron lesiones.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por una serie de entraderas cometidas en José C. Paz.

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Según el parte policial, los uniformados venían reuniendo información sobre estos hechos y, a partir de las tareas investigativas, lograron identificar a tres de los presuntos responsables.

Los detenidos fueron identificados como F.T.S., de 20 años, M.D.S., de 39, y J.A.M., de 42. Los tres fueron interceptados durante el operativo realizado en la vía pública.

Así actuaban los acusados

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia previa a las detenciones. Las imágenes, captadas desde distintos ángulos y que integran esta nota, muestran a dos de los sospechosos caminando por la vereda bajo la lluvia, uno con campera oscura y capucha y el otro con una prenda de tono claro, también con capucha. En ese momento, un vehículo oscuro se aproxima y frena bruscamente frente a ellos. Los hombres reaccionan, dan media vuelta y comienzan a alejarse rápidamente.

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Otra de las grabaciones, tomada desde el interior de una vivienda y a través de un portón con rejas, muestra a un tercer hombre vestido de oscuro. El sospechoso se detiene frente a la propiedad, observa hacia adentro y se agacha contra la pared, aparentemente para ocultarse. Segundos después, el mismo vehículo aparece nuevamente y frena frente a la casa. Al advertir su presencia, el hombre sale corriendo en dirección contraria.

En la secuencia también se observa a los otros dos sospechosos correr por el mismo sector. Los tres fueron finalmente detenidos por la Policía.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38, sin marca visible y con la numeración suprimida, que tenía cuatro proyectiles intactos en el tambor. También incautaron prendas de vestir y guantes.

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Los detenidos están acusados de robos agravados reiterados, cometidos en poblado y en banda, además de tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

La investigación comprende cinco expedientes judiciales vinculados con distintos asaltos. En el primero se investiga un robo agravado y lesiones; en otros dos, robos y lesiones; mientras que las dos causas restantes corresponden a robos agravados por el uso de armas de fuego.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su participación en cada uno de los hechos.

Días atrás, en General Rodríguez, otros dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en una vivienda. En los procedimientos, la Policía secuestró dos pistolas, municiones y prendas de vestir que, según los investigadores, estarían vinculadas con el asalto.

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