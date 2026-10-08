Crimen y Justicia

Cayeron tres sospechosos de una banda de entraderas en José C. Paz: investigan su participación en cinco robos

Los acusados, de 20, 39 y 42 años, fueron detenidos en la vía pública. Les secuestraron un revólver calibre .38 con la numeración suprimida, prendas de vestir y guantes

Los acusados, de 20, 39 y 42 años, fueron detenidos en la vía pública
Guardar

Una investigación policial por una serie de entraderas concluyó con la detención de tres hombres sospechados de integrar una banda dedicada a cometer robos en viviendas de José C. Paz, en el noroeste del conurbano bonaerense. El operativo se realizó este miércoles en la intersección de Alem y Pueyrredón, donde los agentes capturaron a los sospechosos y les secuestraron un revólver con la numeración borrada. Los investigadores los vinculan con cinco causas por robos, algunos cometidos con armas de fuego y otros en los que las víctimas sufrieron lesiones.

El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una investigación por una serie de entraderas cometidas en José C. Paz.

PUBLICIDAD

Según el parte policial, los uniformados venían reuniendo información sobre estos hechos y, a partir de las tareas investigativas, lograron identificar a tres de los presuntos responsables.

Los detenidos fueron identificados como F.T.S., de 20 años, M.D.S., de 39, y J.A.M., de 42. Los tres fueron interceptados durante el operativo realizado en la vía pública.

Así actuaban los acusados

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia previa a las detenciones. Las imágenes, captadas desde distintos ángulos y que integran esta nota, muestran a dos de los sospechosos caminando por la vereda bajo la lluvia, uno con campera oscura y capucha y el otro con una prenda de tono claro, también con capucha. En ese momento, un vehículo oscuro se aproxima y frena bruscamente frente a ellos. Los hombres reaccionan, dan media vuelta y comienzan a alejarse rápidamente.

PUBLICIDAD

Otra de las grabaciones, tomada desde el interior de una vivienda y a través de un portón con rejas, muestra a un tercer hombre vestido de oscuro. El sospechoso se detiene frente a la propiedad, observa hacia adentro y se agacha contra la pared, aparentemente para ocultarse. Segundos después, el mismo vehículo aparece nuevamente y frena frente a la casa. Al advertir su presencia, el hombre sale corriendo en dirección contraria.

En la secuencia también se observa a los otros dos sospechosos correr por el mismo sector. Los tres fueron finalmente detenidos por la Policía.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .38, sin marca visible y con la numeración suprimida, que tenía cuatro proyectiles intactos en el tambor. También incautaron prendas de vestir y guantes.

La policía bonaerense desarticuló un grupo al que atribuye cinco ataques domiciliarios cometidos con arma de fuego en distintos barrios del partido, uno de los cuales tuvo como víctima a un edil local
La policía bonaerense desarticuló un grupo al que atribuye cinco ataques domiciliarios cometidos con arma de fuego en distintos barrios del partido, uno de los cuales tuvo como víctima a un edil local

Los detenidos están acusados de robos agravados reiterados, cometidos en poblado y en banda, además de tenencia y portación ilegal de arma de fuego.

La investigación comprende cinco expedientes judiciales vinculados con distintos asaltos. En el primero se investiga un robo agravado y lesiones; en otros dos, robos y lesiones; mientras que las dos causas restantes corresponden a robos agravados por el uso de armas de fuego.

Los tres sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar su participación en cada uno de los hechos.

Días atrás, en General Rodríguez, otros dos hombres fueron detenidos durante una serie de allanamientos realizados en el marco de una investigación por un robo agravado cometido en una vivienda. En los procedimientos, la Policía secuestró dos pistolas, municiones y prendas de vestir que, según los investigadores, estarían vinculadas con el asalto.

Temas Relacionados

José C. PazEntraderasRobosúltimas noticiasPolicía de la Provincia de Buenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del llanto de Cosachov al alivio del único acusado al que le retiraron los cargos: lo que no se vio de los alegatos en el juicio por Maradona

La jornada tuvo como protagonistas a los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, que solicitaron penas de hasta 12 años de prisión para todos lo imputados a excepción del médico clínico Pedro Di Spanga. “Solicitaremos su absolución”, dijeron

Del llanto de Cosachov al alivio del único acusado al que le retiraron los cargos: lo que no se vio de los alegatos en el juicio por Maradona

Juicio por Loan: el hijo de María Victoria Caillava declaró y dijo no recordar llamadas con su madre el día de la desaparición

Jorge Luciano Bertón aseguró que mantenía contacto diario con la ex funcionaria, pero no pudo precisar qué hablaron el 13 de junio de 2024. También reconstruyó sus movimientos durante las primeras horas de búsqueda del niño

Juicio por Loan: el hijo de María Victoria Caillava declaró y dijo no recordar llamadas con su madre el día de la desaparición

Investigan la muerte de una mujer que fue aplastada por su propio auto en Corrientes

Olegaria Beatriz Bordón, enfermera del hospital María Auxiliadora de Saladas, intentaba realizar maniobras con un vehículo que no sabía conducir cuando terminó debajo del auto en movimiento

Investigan la muerte de una mujer que fue aplastada por su propio auto en Corrientes

Robo en el Centro Venezolano Argentino de Villa Crespo: destrozaron puertas y se llevaron equipos tecnológicos

Los delincuentes forzaron la entrada y sustrajeron cuatro notebooks, una tablet y dinero en efectivo. La organización suspendió sus actividades y lanzó una campaña para recuperar lo hurtado

Robo en el Centro Venezolano Argentino de Villa Crespo: destrozaron puertas y se llevaron equipos tecnológicos

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

Además solicitaron 10 años de cárcel para Nancy Forlini, 5 para Carlos Díaz y 4 para Mariano Perroni y Ricardo Almirón. También pidió la inhabilitación de todos ellos para ejercer sus profesiones, pero que no sean detenidos

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque y 8 para Cosachov

DEPORTES

Un histórico piloto de F1 criticó a Norris por su despiste en Malasia y su contrapunto con Colapinto: “Mucho más vergonzoso”

Un histórico piloto de F1 criticó a Norris por su despiste en Malasia y su contrapunto con Colapinto: “Mucho más vergonzoso”

La operación de la AFA para responsabilizar a River por el fracaso de la despedida de Messi: un comunicado con datos falsos e inconsistencias

La concluyente sentencia del representante de Mauro Icardi en medio de los rumores de un posible regreso al Galatasaray

La batalla campal en el escandaloso final de Atlético Tucumán-Talleres en Reserva, con el Laucha Acosta como protagonista

“Esa camiseta está mal”: el inesperado cruce de Franco Colapinto con un fan en la previa al GP de Singapur de F1

TELESHOW

Los 10 puntos más polémicos del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: quién ganó y quién perdió

Los 10 puntos más polémicos del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi: quién ganó y quién perdió

La emotiva despedida de Ámbar de Benedictis a su abuelo Piero

Cecilia Milone publicó un duro comunicado contra Nito Artaza: "La dignidad no se negocia en una pantalla de televisión"

La reacción de Tini Stoessel al anunciar su debut como headliner de Lollapalooza: "Mi primera vez"

El fuerte cruce entre Luis Ventura y Marina Calabró por la presencia de Claudia Villafañe en el juicio por la muerte de Maradona

INFOBAE AMÉRICA

Incautan casi 12 mil insumos médicos presuntamente falsificados en Panamá

Incautan casi 12 mil insumos médicos presuntamente falsificados en Panamá

Parlamento Centroamericano pide preservar el diálogo tras el anuncio de salida inmediata de Nicaragua

Por qué el ADN de una tortuga centenaria podría dar pistas sobre el envejecimiento humano

La banda 400 Mawozo de Haití desvió más de 900 mil municiones pertenecientes a la policía de República Dominicana

Ecuatorianos en Cuba se quedan sin voto ante ruptura diplomática con el régimen