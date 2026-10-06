Crimen y Justicia

Entraron encapuchados a una casa y amenazaron a una madre y a su hijo para robarles: la peligrosa banda que cayó en General Rodríguez

Los sospechosos fueron detenidos en las últimas horas tras ser identificados por las cámaras de seguridad de la casa asaltada

Efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) trasladan a uno de los detenidos
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Dos hombres fueron detenidos este lunes en General Rodríguez durante una serie de allanamientos por un robo agravado ocurrido el lunes en una vivienda de la ciudad. En los procedimientos, la Policía incautó dos pistolas, municiones y prendas que, según la investigación, estarían vinculadas al hecho.

Los aprehendidos fueron identificados como Enrique Eliezer Peña, de 33 años, y Aníbal Enrique Salerno, de 36. La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 7 y del Juzgado de Garantías N.º 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, indicaron fuentes del caso a Infobae.

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La investigación comenzó tras un llamado al 911 realizado el 5 de octubre. De acuerdo con la información oficial, dos hombres armados y con el rostro cubierto ingresaron a una casa situada en Florida al 1554.

Dentro del domicilio redujeron a la propietaria, Estela Bernardina Morel, de 46 años, y a su hijo menor de edad. Los asaltantes sustrajeron $ 218.000 y una pistola Taurus G3 calibre 9 milímetros, antes de retirarse del lugar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cayó una peligrosa banda en General Rodríguez

Las víctimas no sufrieron lesiones, según precisó la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) Moreno-General Rodríguez.

Luego de la denuncia, investigadores de la DDI Moreno-General Rodríguez realizaron tareas de campo, analizaron registros de cámaras de seguridad y llevaron adelante otras diligencias. Esas medidas permitieron establecer direcciones que, de acuerdo con la pesquisa, estaban relacionadas con los presuntos autores del robo.

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Con esas pruebas, la Justicia dispuso dos allanamientos en General Rodríguez. Durante esa etapa, los efectivos detuvieron a Peña. Salerno fue aprehendido posteriormente en un tercer procedimiento, realizado de urgencia y autorizado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Secuestraron dos armas, cargadores y municiones

En los operativos se secuestró una pistola semiautomática Bersa Mini Thunder y otra Taurus. También fueron incautados dos cargadores, uno con 17 proyectiles y otro con 15 municiones calibre 9 milímetros.

Uno de los cargadores fue señalado como el elemento sustraído a la víctima durante el asalto, de acuerdo con el reporte policial. Los agentes además hallaron 36 municiones calibre 9 milímetros, un pasamontañas, un morral Nike, pares de zapatillas y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el episodio.

La Fiscalía autorizó la difusión del procedimiento. La investigación continúa bajo la intervención de la UFI N.º 7 para determinar las responsabilidades de los detenidos y establecer si existieron otros participantes.

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