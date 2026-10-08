Balearon a un hombre en Paraná y buscan al principal sospechoso

Un hombre resultó herido de bala en la zona del glúteo durante un ataque armado en Paraná.

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Un hombre resultó herido tras un ataque a tiros en Paraná, provincia de Entre Ríos, durante la tarde del miércoles, en un episodio que permanece bajo investigación policial para dar con los responsables.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Antonio Berni y Pasaje Público, donde se desplegaron agentes policiales y personal de Policía Científica. Hasta el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad del herido ni sobre su estado de salud posterior al ataque.

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La investigación, según informó el portal El Once, se concentra en reconstruir la secuencia que derivó en los disparos, identificar al responsable y determinar si existe relación entre ese episodio y la persecución de un motociclista que concluyó a varias cuadras del lugar.

De acuerdo con la información aportada por la Policía de Entre Ríos, el hombre baleado relató ante los efectivos que un sujeto con quien mantendría diferencias desde tiempo atrás se presentó en el sector donde ocurrió el ataque.

Según esa versión inicial, el agresor habría efectuado varios disparos antes de retirarse del lugar. Uno de los tiros hirió a la víctima en el glúteo.

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La zona en la que ocurrió el hecho fue preservada para que los peritos realizaran las tareas correspondientes. En ese punto, se buscaban elementos que permitan determinar desde dónde se efectuaron los tiros y reconstruir el recorrido del atacante luego de abandonar el lugar.

Durante ese procedimiento, los agentes intentaron detener e identificar a un motociclista que circulaba por el sector.

El conductor, según informó la fuerza, desobedeció la voz de alto y huyó. Esa situación derivó en una persecución policial por diferentes calles de la ciudad, mientras los efectivos procuraban concretar la identificación del hombre y verificar su vinculación con las actuaciones en curso.

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El hombre detenido durante el procedimiento

La persecución terminó en inmediaciones de la avenida Larramendi y Franzotti, donde el motociclista fue finalmente interceptado.

El hombre fue debidamente identificado y quedó supeditado a una causa por el supuesto delito de resistencia a la autoridad.

Además de la identificación del conductor, los agentes retuvieron la motocicleta porque carecía de la documentación exigida. No se precisó qué papeles faltaban ni se difundieron características del rodado. De igual forma, aún las autoridades no pudieron vincular a este hombre con el ataque a tiros inicial.

En paralelo, los investigadores iniciaron el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en el área. El análisis de registros audiovisuales puede aportar datos sobre los movimientos previos al ataque, la huida del agresor y la circulación de vehículos o personas en las inmediaciones.

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La pesquisa busca corroborar el relato inicial de la víctima y determinar quién efectuó los disparos. También deberá establecer si el sospechoso actuó solo y si existieron testigos directos que puedan aportar información sobre la secuencia.