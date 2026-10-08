Crimen y Justicia

Allanaron un boliche de Palermo por venta de drogas: hay tres detenidos y secuestraron estupefacientes

Se trata del local bailable "Carnal", ubicado sobre la avenida Niceto Vega

Un oficial de policía permanece frente a la entrada del local Carnal, junto a un semáforo en rojo y jardineras en la acera
El allanamiento ocurrió esta madrugada en el boliche Carnal, ubicado sobre avenida Niceto Vega y Humboldt, Palermo.
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Durante la madrugada de este jueves, personal de la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad llevó adelante un allanamiento en un local bailable ubicado en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una causa que investiga la presunta venta de estupefacientes dentro del boliche.

Según confiaron fuentes policiales a Infobae, los agentes de la División Antidrogas arribaron bien temprano al local “Carnal”, ubicado sobre la avenida Niceto Vega, entre Humboldt y Fitz Roy.

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El procedimiento dejó un saldo de tres personas detenidas y el secuestro de una cantidad de estupefacientes que por el momento no fue determinada.

Furgón negro de la Policía de la Ciudad estacionado en la calle junto a la acera, árboles y fachadas de edificios al fondo
El procedimiento estuvo a cargo de la División Antidrogas de la Policía de la Ciudad.

El operativo se extendió durante algunas horas y concluyó pasadas las 7:00 de la mañana, según precisaron las fuentes del caso a este medio.

En la investigación interviene el Juzgado Penal y Contravencional de Faltas N° 31, a cargo de Susana Parada, Secretaría 61, y la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos Vinculados con Estupefacientes (UFEIDE).

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