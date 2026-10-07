Violento robo piraña en Morón: menores armados asaltaron a un vecino y hay tres detenidos de 14 años

Violento robo piraña a un vecino de Morón: detuvieron a tres menores de 14 años

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Cuatro miembros de una banda de delincuentes, en su mayoría integrada por menores de edad, fueron detenidos este martes en la villa Carlos Gardel, en la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón, luego del violento robo que protagonizaron este lunes. Armados, atacaron a golpes a un vecino, le robaron el auto y se dieron a la fuga.

Después de casi 24 horas de una intensa investigación, personal de la Policía Bonaerense logró identificar a los sospechosos y, en el marco de una serie de allanamientos dispuestos por el fiscal Guillermo Rodríguez Rey, titular de la UFI N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil departamental, concretó la captura de cuatro delincuentes: tres menores de edad, todos de 14 años, y un hombre de 33. Además, recuperaron el auto sustraído por la organización.

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Según detallaron fuentes policiales a Infobae, la víctima, de 35 años, fue abordada por cinco delincuentes armados este lunes a las 22:30 en la puerta de su casa, ubicada sobre la calle Evaristo Carriego al 800, entre Sourignes y Teniente General Bergamini.

Los delincuentes aprovecharon el descuido de la víctima, que estaba sentado dentro de su camioneta y con la puerta del conductor abierta.

El video que encabeza esta nota, extraído de una cámara de seguridad instalada en el frente de una casa situada sobre la cuadra del hecho, muestra el momento en que la banda de delincuentes se acercaba de forma sospechosa hacia la víctima, que justo tenía abierta la puerta del conductor de su camioneta, una Fiat Cubo roja, y no tuvo forma de escapar.

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Los asaltantes aprovecharon el descuido del vecino y cuatro de ellos se abalanzaron sobre él a punta de pistola. Mientras tanto, el restante, que vestía un buzo gris y llevaba puesta una gorra negra, encaró hacia el asiento del acompañante.

En menos de 30 segundos, los atacantes sacaron a la víctima del vehículo a los golpes, abordaron la camioneta y escaparon a toda velocidad.

Los asaltantes amenazaron con armas de fuego al vecino y lo sacaron del vehículo a los golpes.

Al tomar conocimiento del hecho, y en línea con el testimonio del damnificado, que aseguró que había sido atacado por una banda integrada por menores de edad y un hombre adulto, el fiscal Rodríguez Rey quedó a cargo del caso y dispuso una serie de medidas para identificar a los sospechosos.

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En ese contexto, efectivos de la Comisaría Morón 6ª efectuaban anoche un rastrillaje en el cruce de Villegas y Pampa, justo en uno de los ingresos a la villa Carlos Gardel, y lograron detener a Rodrigo Basualdo, individualizado como el único mayor de edad que participó del ataque.

Los agentes recuperaron la Fiat Cubo roja que le habían sustraído a la víctima.

Luego, personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de la citada seccional se abocó al análisis de las cámaras de seguridad de la zona y las imágenes fueron clave para capturar a tres menores de edad que se ocultaban en el interior del mismo barrio. Se trata de M.B.B., M.U.F. y B.A.R., todos de 14 años.

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Los cuatro detenidos.

También a partir de los registros fílmicos, los investigadores pudieron determinar que, durante la mañana previa al robo de la Fiat Cubo, los tres adolescentes habían sustraído un Volkswagen UP color gris en la misma zona.

Los cuatro detenidos fueron imputados por el delito de robo de automotor calificado por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de menores de edad.