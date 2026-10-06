Crimen y Justicia

Un hombre golpeó brutalmente a su novia, ella perdió un embarazo y quedó detenido bajo prisión preventiva en Santa Fe

Los ataques ocurrieron en septiembre. Tras la última agresión, ambos se encontraban en una terminal de ómnibus, donde la mujer comenzó a perder líquido amniótico

Hospital Italiano en Rosario
Los médicos del Hospital Italiano diagnosticaron la pérdida total de líquido amniótico y determinaron la inviabilidad del embarazo.
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Un hombre de 33 años quedó bajo prisión preventiva por 90 días tras ser imputado por dos episodios de violencia contra su pareja en Villa Gobernador Gálvez. La Fiscalía le atribuyó lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

El acusado fue identificado como Leonardo N. y permanecerá detenido mientras se desarrolla la investigación. La medida cautelar fue resuelta por el juez Aldo Bilbao Benítez luego de la audiencia imputativa.

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La causa incluye un hecho ocurrido en septiembre, cuando, de acuerdo con la acusación, el hombre arrojó un termo que golpeó a la mujer en la cabeza. El segundo episodio fue denunciado el 28 de septiembre y contempla una agresión física contra la víctima, quien cursaba un embarazo. El agresor le dio una patada en el abdomen.

Luego de esa situación, ambos se encontraban en la terminal de ómnibus de Rosario en medio de una discusión. Allí, la mujer manifestó pérdida de líquido y dolores abdominales intensos.

Un juez dictó 90 días de prisión preventiva para Leonardo N. por dos hechos de violencia de género en Villa Gobernador Gálvez.
Un juez dictó 90 días de prisión preventiva para Leonardo N. por dos hechos de violencia de género en Villa Gobernador Gálvez.

Personal médico de emergencia la asistió en el lugar y posteriormente fue trasladada al Hospital Centenario. Más tarde, continuó internada en el Hospital Italiano, donde recibió el diagnóstico sobre la inviabilidad del embarazo.

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Los profesionales médicos le comunicaron que había sufrido una pérdida total del líquido amniótico. A raíz de ese cuadro, debió someterse a una evacuación uterina, de acuerdo con la información presentada en el caso.

Según informó el portal Rosario3, la fiscal Florencia Vergili presentó la imputación contra Leonardo N. por dos hechos de lesiones dolosas leves calificadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género. La acusación sostiene que los sucesos ocurrieron en concurso real, es decir, como hechos independientes que deben ser evaluados dentro de un mismo proceso penal.

Según la información expuesta en la audiencia, la relación entre el imputado y la denunciante llevaba nueve meses. Para la Fiscalía, ese vínculo constituye un elemento central en la calificación legal de los hechos, junto con el contexto de violencia de género señalado durante la acusación.

Tras escuchar a las partes durante la audiencia del 2 de octubre, el juez Aldo Bilbao Benítez tuvo por formalizada la imputación formulada por la fiscal Vergili. También resolvió que Leonardo N. continúe bajo prisión preventiva efectiva durante 90 días.

La decisión implica que el acusado permanecerá detenido mientras la Fiscalía profundiza las medidas de investigación vinculadas con los dos hechos. Durante ese período, el Ministerio Público de la Acusación deberá avanzar sobre las pruebas disponibles, entre ellas las constancias médicas y otros elementos relacionados con las denuncias.

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