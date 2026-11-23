Un empleado revisa un ducto en la planta de producción en el salar Centenario, en Salta REUTERS/Matias Baglietto

Guardar

Entre 2013 y el primer semestre de 2026 el empleo directo en la minería de litio pasó de poco menos de 680 a más de 5.400 puestos en Catamarca, Jujuy y Salta, precisa un estudio del Ieral, el centro de estudios de la Fundación Mediterránea.

Sin embargo, la contribución de la actividad litífera al mercado laboral es mucho mayor si se consideran los efectos indirectos e inducidos. Aplicando la metodología desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), explica Alejandra Nazareno, responsable regional del Ieral en Catamarca, el empleo asociado a la actividad alcanza cerca de 35.000 puestos en la región.

PUBLICIDAD

Según la autora, el empleo es uno de los principales canales a través de los cuales la minería del litio contribuye a las economías provinciales, pero no solo en los puestos de trabajo directos, sino también mediante la demanda de bienes y servicios y el consumo de los ingresos laborales. Dimensionar esos efectos, dice, brinda una visión más amplia de la importancia de la minería litífera para Catamarca, Jujuy y Salta.

Vista aérea de un complejo litífero. Al fondo, piletas de salmueras. Más acá, planta química de elaboración y campamento de personal

En base a datos del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Siacam), una plataforma pública de la Secretaría de Minería que reúne estadísticas e informes el sector el trabajo precisa que el empleo asalariado registrado directo (esto es, trabajo en blanco, 100% formal) de la minería del litio en Catamarca, Jujuy y Salta pasó de un promedio mensual de 677 puestos en 2013 a 5.448 en el primer semestre de 2026: multiplicándose por ocho, un aumento del 700%. El crecimiento más intenso, agrega, se produjo a partir de 2021.

PUBLICIDAD

Los datos corresponden a puestos de trabajo registrados en cada provincia, por su localización laboral. Se identifican puestos asalariados declarados ante ARCA, asociados a empresas de producción, exploración y financiación del litio y no se incluyen ocupaciones independientes ni no registradas.

Otras precisiones son que en el primer semestre de este año el empleo directo del litio representó el 5,1% del empleo asalariado privado registrado de Catamarca, el 2,4% del de Jujuy y el 2% del de Salta. Para el conjunto de las tres provincias, la participación fue del 2,6% y aunque Salta concentra la mayor cantidad de puestos directos, en Catamarca el peso relativo del empleo litífero directo y formal es mayor, por tratarse de una economía y un mercado laboral de dimensiones más reducidas.

PUBLICIDAD

El empleo asociado a los encadenamientos productivos

Para estimar los efectos adicionales, Nazareno usó como referencia el estudio de 2024 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), basado a su vez en un modelo insumo-producto multirregional del Banco Mundial. De ese modo, aproximó el empleo indirecto (en actividades proveedoras, como transporte, comercio y servicios) y el inducido, asociado al gasto de los ingresos generados.

De la metodología de la OIT surge un coeficiente intrarregional de unos 5,44 puestos indirectos e inducidos por cada empleo directo. “La estimación supone aplicar un coeficiente regional común a las tres provincias, por lo que no refleja necesariamente las diferencias en sus estructuras productivas y encadenamientos locales”, aclara la autora. De allí surge el dato de casi 29.640 puestos adicionales, con lo que el empleo total asociado al litio se aproxima a 35.000 puestos de trabajo.

PUBLICIDAD

Si estos efectos se distribuyeran proporcionalmente al empleo directo de cada provincia, el empleo total asociado al litio equivaldría a aproximadamente 11.358 puestos en Catamarca, 8.515 en Jujuy y 15.215 en Salta, dice el trabajo, que no no incluye efectos adicionales que el modelo proyecta para el resto del país.

Esos niveles de empleo directo e indirecto representan 6% del empleo total en Catamarca, 2% en Jujuy y 2% en Salta y en promedio cerca de 3% para esas tres provincias en conjunto. “El denominador se estimó aplicando a las proyecciones provinciales de población del INDEC para 2026 el promedio de las tasas de empleo de la EPH del primer y segundo trimestre de los aglomerados Gran Catamarca, Jujuy-Palpalá y Salta”, explica el trabajo.

PUBLICIDAD

Un técnico procede al análisis de una muestra de carbonato de litio procesado REUTERS/Agustín Marcarián

Los datos dimensionan la importancia de la economía del litio en las tres provincias. Los 35.000 empleos totales (directos e indirectos) puestos en la región, subraya el estudio, son una cifra muy superior al registro directo de las empresas del sector.

El desafío -concluye- no solo consiste en continuar con las inversiones para expandir la producción sino también generar condiciones que potencien sus impactos, para lo cual recomienda promover la formación de recursos humanos, el desarrollo de proveedores locales y el fortalecimiento de los encadenamientos productivos. “Es la manera de contribuir a transformar la expansión minera en oportunidades de desarrollo sostenibles, incluso más allá de la vida útil de los proyectos”, concluye la autora.

PUBLICIDAD