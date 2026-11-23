Los referentes de la industria del software describen un escenario de transición en la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos diez años, el empleo registrado en la industria del software creció 67,3%, más que en cualquier otra actividad, y las exportaciones se más que duplicaron (106%). Sin embargo, el último informe de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y el Observatorio Permanente de la Industria del Software (Opssi) sobre el primer semestre del año muestra que ese impulso se frenó.

Al segundo trimestre, el sector contaba con 162.708 empleos registrados. El aumento trimestral fue de 0,2%, pero no alcanzó a compensar la caída de 0,5% del primer trimestre, por lo que el semestre cerró con 549 puestos menos. Aun así, el software generó 65.398 puestos netos en una década y pasó de representar 1,5% a 2,4% del empleo privado.

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Los datos describen un sector con rasgos propios: salarios en dólares en niveles altos, trabajo remoto como modalidad dominante y clientes en el exterior.

Un sector con rasgos propios: salarios en dólares en niveles altos, trabajo remoto como modalidad dominante y clientes en el exterior

También muestran que la principal dificultad cambió: ya no es conseguir profesionales, sino conseguir clientes. Sobre ese escenario, la inteligencia artificial empieza a modificar la forma de producir.

Salarios en dólares y trabajo remoto

A junio de este año, la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector fue de $4.119.000 brutos, 33,8% más que un año antes. Según Cessi, en el primer semestre el poder adquisitivo de los empleados del software creció 6,9% y compensó la caída de 6,3% del segundo semestre de 2025.

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Los salarios promedio del sector superan USD 2.800 al tipo de cambio oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidos en dólares, los ingresos siguieron un camino parecido. Habían bajado desde mediados de 2025, tras una nueva modificación del tipo de cambio, y comenzaron a recuperarse a fines de ese año con el tipo de cambio estable. En junio, el promedio llegó a USD 2.803 al tipo oficial, el nivel más alto de los últimos dos años.

La modalidad de trabajo también se consolidó. En 80% de las empresas se trabaja de forma total (35%) o mayormente remota (45%), con una o dos jornadas semanales en la oficina. El esquema principalmente remoto pasó de 41% a 45% de las empresas entre enero y julio, y solo 5% mantiene la presencialidad completa. La rotación de personal fue de 9,7% en el semestre, lo que equivale a casi 20% anualizado, la mitad del máximo de 40% de 2021.

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Las exportaciones crecen en un mercado concentrado

Las exportaciones de software alcanzaron USD 769 millones en el segundo trimestre del año, 2,6% menos que en el primero. Sin embargo, en el semestre sumaron USD 1.559 millones, 17% más que un año antes.

Estados Unidos explicó 49,1% de los ingresos del exterior en 2025, seguido por España 14,7% y Uruguay 10,7 por ciento

Según el informe de la cámara, el mercado externo está muy concentrado. Estados Unidos explicó 49,1% de los ingresos del exterior en 2025, seguido por España (14,7%) y Uruguay (10,7%). Perú y Colombia pesan poco en los montos, pero son destinos habituales de muchas empresas del sector.

Gustavo Guaragna, director del Opssi en Cessi y CEO de Snoop Consulting, explicó que esa concentración no es nueva: “Hay países con menor madurez para tercerizar servicios que otros. A eso se suma que la Argentina perdió competitividad mientras otros países la ganaron, por eso es necesario construir ventajas que no dependan del tipo de cambio”.

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Casi uno de cada dos dólares que las empresas de desarrollo software facturan por sus ventas al exterior, provienen de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Federico Pineda, miembro de la Comisión Directiva de Cessi y CEO de ITR, coincidió en que las regiones a las que las empresas argentinas prestan servicios son históricamente las mismas, y que el dólar marca cuándo el país es competitivo afuera y cuándo no.

“Hay países con una competencia fuerte que avanzan sobre otros mercados. El idioma puede ser una restricción, al igual que las franjas horarias, un factor que no pesa en otras industrias. En ese esquema, Europa aparece como un desafío por delante”, dijo Pineda.

Es necesario construir ventajas que no dependan del tipo de cambio (Guaragna)

Entre los clientes, el sector financiero es el principal, con 20,1% de la facturación, seguido por el propio software y la energía, con alrededor de 12% cada uno. Las empresas esperan terminar el año con más ingresos de la energía, salud, agro y transporte, y menos a comercio, sector público e industria manufacturera, respecto del año previo.

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Un problema de demanda

La falta de demanda se consolidó como la principal dificultad de las empresas en la actualidad, seguida por el margen de rentabilidad y los costos salariales. La disponibilidad de personal calificado, que históricamente encabezaba la lista, quedó en sexto lugar. Esto es coherente con el estancamiento del empleo y con la menor rotación.

Guaragna describió el problema de la demanda como multicausal y no exclusivo de la Argentina. Mencionó la irrupción de la inteligencia artificial, la volatilidad de los mercados y la suba de las tasas, que reduce las inversiones, y agregó que buena parte del dinero disponible para proyectos lo capturan los grandes desarrolladores de IA, por lo que queda una torta más chica para repartir. En el plano local, observó que el mercado es el más golpeado, y que el Estado, un cliente muy relevante para la industria en otros países, fue siempre muy chico para el software argentino.

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Tras años de desencuentro entre oferta y demanda de trabajadores especializados, hoy la principal preocupación pasa por el nivel de actividad del sector (Foto: Europapress)

“El sector no es ajeno a la situación del país. Los clientes pertenecen a distintas industrias y, cuando las que atraviesan dificultades económicas recortan, la demanda cae”, contó Guaragna.

Diego Berardo, vicepresidente de Cessi y cofundador de Easycommerce, aseguró que hoy se ve un comprador más selectivo y cauteloso con sus presupuestos, que exige retorno de la inversión rápido, plazos más cortos y equipos más senior capaces de resolver problemas de negocio y no solo de escribir código.

Agregó que la incertidumbre macroeconómica global alarga los ciclos de venta y de cierre de contratos.

Hoy se ve un comprador más selectivo y cauteloso con sus presupuestos, que exige retorno de la inversión rápido, plazos más cortos y equipos más senior (Berardo)

En febrero, 73% de las empresas proyectaba aumentar sus ventas en 2026; en agosto, la proporción bajó a 55%. Entre las más pequeñas, de hasta 50 empleados, solo 51% espera vender más.

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Gustavo Guaragna contó que la industria llegó a tener una demanda de unos 15.000 empleos por año, una cifra que se fue achicando hasta un amesetamiento que atribuyó a la IA, a la falta de capital de inversión y a que algunas empresas empezaron a explorar el “hágalo usted mismo”.

Federico Pineda sumó que la caída de la demanda de empleo también responde a la transformación de los perfiles, un proceso con el que la industria convive desde siempre, aunque la IA le imprime hoy una velocidad mayor.

Márgenes bajo presión: salarios, tarifas y modalidad de trabajo

Diego Berardo explicó que los costos internos en dólares, como salarios, servicios y estructura, suben, mientras que las tarifas internacionales tienen un techo claro, porque el cliente global compara entre países. “En ese contexto, el modelo tradicional de staff augmentation, en el que las empresas aportan personal a equipos de terceros, perdió rentabilidad. Hoy la defensa del margen pasa por vender valor y resultados, automatizar procesos internos y ganar eficiencia operativa”, apuntó.

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Las empresas de software advierten que sus márgenes de rentabilidad han caído en los últimos meses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pineda explicó que los salarios del sector están muy globalizados, porque los profesionales pueden trabajar para empresas de cualquier país. Por eso, cuando los salarios medidos en dólares resultan bajos en términos internacionales, las empresas locales pueden pagarlos y competir; cuando ocurre lo contrario, no. “La Ley de Economía del Conocimiento ayuda a algunas compañías a ser más competitivas, aunque exige cumplir ciertos requisitos”, agregó.

Guaragna agregó que antes se pagaba mucho el conocimiento técnico específico, algo que la IA flexibilizó sin hacerlo desaparecer, y que con menos demanda mundial de trabajadores la oferta de empleo también se ajusta.

Antes se pagaba mucho el conocimiento técnico específico, algo que la IA flexibilizó sin hacerlo desaparecer (Guaragna)

Berardo describió esquemas que combinan compensación económica con beneficios de alto impacto percibido y menor carga impositiva o costo fijo, y variables atadas al cumplimiento de objetivos de proyecto o a la productividad, en lugar de subir solo el salario base. “A eso se suman horarios flexibles y la oferta de capacitación y de proyectos desafiantes”, destacó.

Según Berardo, el esquema híbrido se consolidó como estándar, pero con otro enfoque: la presencialidad dejó de ser obligatoria por defecto y pasó a reservarse para reuniones de equipo, sesiones de ideas, incorporación de personal y encuentros con clientes.

La IA: de la promesa al negocio

En paralelo, el sector discute cómo sacarle provecho a la inteligencia artificial. En el panel “The AI Shift: From Hype to Applied Business Value”, organizado por Cessi en la Argentina Tech Week de Nueva York, referentes tecnológicos de la región coincidieron en que el foco dejó de estar en incorporar herramientas y pasó a estar en rediseñar procesos, puede duplicar los resultados frente a una implementación improvisada.

Los expertos analizan cuánto de lo que produce la IA debe corregirse. (Imagen ilustrativa Infobae)

También advirtieron que, como la IA acelera la producción de código, textos y datos, el control humano se vuelve un cuello de botella, y propusieron medir el valor por la “tasa de retrabajo”: cuánto de lo que produce la IA debe corregirse.

Los expertos sostuvieron que la responsabilidad final no se automatiza: las decisiones estratégicas, la seguridad y la aprobación de los entregables deben tener siempre un responsable con nombre y apellido.

“El conocimiento de cada industria pesa tanto como la tecnología. Además de fintech, retail y software, hoy traccionan sectores tradicionales que aceleran su digitalización, como agroindustria, energía, salud y logística”, comentó Berardo.