"Toco" Zabala había sido un referente de la tribuna de Colón de Santa Fe

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Víctor Hugo “Toco” Zabala, un ex barrabrava del club Colón de Santa Fe, fue asesinado a balazos este domingo por la tarde. Recibió un disparo en la cabeza y otro en el abdomen, según pudo saber Infobae de fuentes al tanto de la investigación del homicidio.

Zabala, de 47 años, ya había sido blanco de otro ataque hace apenas un mes. En esa ocasión lo alcanzaron tres impactos de bala que lo hirieron de gravedad, pero sobrevivió.

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Ahora, una patrulla de la Policía de Investigaciones de Santa Fe identificó a “Toco” tendido en el suelo, en la vía pública y a metros de la casa de su expareja, sobre la avenida General López al 4100. La escena del crimen se ubica en la zona sur de la capital santafesina. Hasta allí se trasladaron peritos para hacer las evaluaciones de rigor que permitirán avanzar con la investigación del hecho.

Las fuentes consultadas indicaron que aún no hay detenidos ni sospechosos identificados. La fiscal a cargo de la causa es María Laura Urquiza.

El exbarra fue trasladado en una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) en estado crítico al Hospital José María Cullen. Falleció a las 15.45, pocos minutos después de haber sido baleado.

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La Policía de Investigaciones de Santa Fe

Según relevó en su momento el diario El Litoral, a principios de octubre cuatro hombres armados que llevaban puestos cascos de motos para ocultar su identidad irrumpieron en una vivienda abandonada sobre la calle Amenábar al 4600, en el barrio San Lorenzo. Allí estaban “Toco” Zabala y otros siete allegados suyos. Todos fueron atacados sin mediar palabra con armas de fuego.

En el tiroteo murió un hombre identificado como Emilio Coronel, mientras que Zabala recibió tres balazos que lo dejaron gravemente herido: uno en el húmero derecho, otro en la región axilar derecha y un tercero en la pierna izquierda.

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Los tiradores se retiraron del lugar en dos motos, de acuerdo con la crónica del medio local. Hasta entonces no se los había logrado identificar.

Este reciente hecho no fue el primer atentado contra la vida del referente de la tribuna del Sabalero. Ya en 2009, cuando estuvo preso en la cárcel de Coronda, fue emboscado por otros detenidos que se organizaron para apuñalarlo en masa. Recibió múltiples cortes en su abdomen, tórax y piernas. En aquella oportunidad también lo habían trasladado al hospital Cullen, donde los médicos le salvaron la vida.

Zabala no solo estaba vinculado a la violencia y los negocios de la barra. Su nombre también surgió en episodios criminales de distinta índole, siempre en el mismo territorio: los barrios Sur, Centenario o San Lorenzo. Su prontuario delictivo empezó en la década del 90, apenas cumplió la mayoría de edad.

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El fallecido exbarra había alcanzado cierta notoriedad a nivel nacional en febrero de 2006 tras protagonizar un violento ataque con armas blancas en la tribuna popular norte del estadio Brigadier López, durante un partido entre Colón y River Plate. Aquel día apuñaló junto a un familiar a dos hinchas en la popular local.