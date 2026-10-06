Cayó una banda que ofrecía dólares por WhatsApp y asaltaba a los compradores bajo la modalidad “piraña”: hay ocho detenidos

La organización clonaba la cuenta de WhatsApp de un empresario gastronómico para contactar a sus víctimas, las citaba con la promesa de un cambio de divisas y las asaltaba con motociclistas armados, dos operativos coordinados por la UFI N° 1 de Ituzaingó pusieron fin a su accionar

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La trampa arrancaba con un mensaje de WhatsApp. Alguien que decía ser un conocido empresario gastronómico ofrecía dólares a un precio conveniente. La víctima aceptaba, fijaba un punto de encuentro, y lo que encontraba al llegar no era ninguna operación de cambio: era un grupo armado sobre motocicletas. El modus operandi de una banda con ramificaciones internacionales terminó al descubierto este lunes, cuando agentes de la Estación de Policía Departamental Sureste (EPDS) Ituzaingó desarticularon la organización y aprehendieron a ocho personas en dos operativos sucesivos.

La investigación, dirigida por la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 1 de Ituzaingó, venía avanzando desde semanas antes. El expediente registra al menos dos hechos previos: el 18 de septiembre de 2026, un hombre de 75 años y domiciliado en Castelar, fue víctima de la banda; tres días después, el 21 de septiembre, le tocó el turno a un joven de 23 años, vecino de Merlo.

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Ambos casos quedaron caratulados bajo la misma figura: robo agravado con uso de arma de fuego, en modalidad estafa telefónica y robo a mano armada mediante el método conocido como “pirañas”.

El esquema delictivo combinaba tecnología y violencia con una lógica aceitada. Primero, la banda clonaba la cuenta de WhatsApp de un empresario gastronómico de trascendencia pública y, desde esa identidad usurpada, tomaba contacto con potenciales víctimas a las que ofrecía cambio de divisas a valores tentadores.

La organización clonaba la cuenta de WhatsApp de un empresario gastronómico para contactar a sus víctimas, las citaba con la promesa de un cambio de divisas y las asaltaba con motociclistas armados, dos operativos coordinados por la UFI N° 1 de Ituzaingó pusieron fin a su accionar

Una vez que el interesado acordaba la transacción y se desplazaba al lugar convenido, aparecía el segundo eslabón: motociclistas y un vehículo de apoyo con ocupantes que portaban armamento, que ejecutaban el asalto bajo la modalidad “piraña”.

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La primera detención del lunes se produjo gracias a una alerta de Lectura de Patente por Reconocimiento (LPR) emitida por el Centro de Operaciones Metropolitano (COM) de Ituzaingó, en el marco de un operativo cerrojo montado en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y coronel Barcala.

Allí, fue interceptado un Volkswagen Gol Trend gris, identificado como rodado utilizado en los hechos investigados. Lo conducía D.A.O., de 41 años, colombiano, domiciliado en el partido de Moreno.

Lo acompañaban O.A.M., de 33 años, también colombiano, con domicilio en el barrio porteño de Constitución; A.D., de 30 años, colombiano e indocumentado, con último domicilio en La Plata; y J.G.R., colombiano, sin domicilio aportado. Del vehículo se secuestró, además, una pistola 9 mm —de tipo réplica—, dinero en efectivo, 4 teléfonos celulares y vestimenta utilizada durante los hechos.

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Con el primer grupo bajo custodia, el agente fiscal a cargo autorizó una segunda fase: simular una compra de divisas para atraer al resto de la organización. Los propios delincuentes fijaron el nuevo punto de encuentro en la calle Lucero al 1400, en Ituzaingó.

Al llegar al lugar, el personal policial procedió a la aprehensión del segundo grupo, integrado por S.J.L.D., de 28 años, domiciliado en CABA; A.A.A.C., de 33 años, con domicilio en Hurlingham; A.M.O., de 39 años, también de CABA; y T.F.L., de 21 años, residente en el barrio porteño de Gándara.

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En esa segunda intervención se secuestró un Ford Focus gris y una motocicleta Bajaj Rouser NS400Z —ambos rodados sin impedimentos registrados— junto con 5 teléfonos celulares adicionales.

En total, la operación derivó en la aprehensión de 8 personas: cuatro de nacionalidad colombiana y cuatro argentinas, con domicilios distribuidos entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Las actuaciones quedaron a disposición de la UFI N° 1 de Ituzaingó.