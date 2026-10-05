Quiénes son los acusados del crimen narco en Palermo

Crimen en Palermo: así escapaban los sicarios que mataron a tiros a un narco uruguayo

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La Justicia avanza para esclarecer el feroz crimen sicario de Carlos Andrés Migales Viera, el narco uruguayo baleado por un comando frente a su esposa en la madrugada de este último domingo en Palermo. Hay, por lo menos, dos sospechosos detenidos.

Fuentes consultadas por este medio revelaron la existencia de, al menos, tres imputados en la causa. Todos ellos son argentinos: se trata de Gabriel Ramón Da Silva, Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro. Paiva y Aladro tienen 20 y 21 años respectivamente, son bonaerenses, vecinos entre sí de acuerdo a registros oficiales, con domicilios fijados en la zona de Longchamps.

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En paralelo, las autoridades, con una causa a cargo del Juzgado N° 26, con el magistrado Damián Kirszenbaum, y la Policía de la Ciudad, buscan certificar la identidad de la víctima fatal mediante consultas con organismos internacionales. Por lo pronto, falta una pieza clave: la plancha de huellas dactilares del hombre asesinado.

El juez Kirszenbaum, en paralelo, ordenó el secreto de sumario sobre el expediente.

Andrés Migales, el narco asesinado

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