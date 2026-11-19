Claudio Garavaglia, de 65 años, era propietario del vehículo y registraba antecedentes por abuso sexual infantil

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Un misterioso caso horrorizó a la provincia de Córdoba después de que la policía provincial encontrara el cuerpo carbonizado de un hombre en una camioneta sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 68, entre las localidades serranas de La Cumbre y Los Cocos. La víctima tenía lesiones de arma blanca y días después se conoció que había sido denunciado por abuso sexual de menores.

Todo comenzó después del llamado a emergencias por una camioneta Toyota SW4 que estaba en llamas al costado de la ruta. Personal de la Policía de Córdoba llegó al lugar junto a bomberos voluntarios para sofocar el incendio, registrado en las primeras horas del miércoles 18 de noviembre. Una vez extinguidas las llamas, los efectivos constataron la presencia del cuerpo en el habitáculo. A partir de ese momento, la escena quedó bajo resguardo y la Fiscalía de Cosquín asumió la investigación.

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Las primeras actuaciones permitieron establecer que los restos correspondían a Claudio Alberto Garavaglia, de 65 años, con domicilio en la ciudad de Córdoba y propietario registrado del vehículo. La identificación, según informó el Ministerio Público Fiscal, se obtuvo en el marco de las diligencias iniciales del expediente.

Los resultados preliminares de la autopsia fueron, cuanto menos, contundentes. La víctima falleció a causa de múltiples heridas de arma blanca, concentradas en el cuello y el tórax, según confirmó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado oficial. Este dato descartó de plano cualquier hipótesis accidental y reencuadró el hallazgo dentro de una investigación por homicidio.

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A eso se suma otro elemento clave que la fiscalía señaló de manera explícita: las pericias determinaron que el incendio del vehículo fue provocado de forma intencional cuando Garavaglia ya se encontraba muerto, con la presunta finalidad de destruir pruebas vinculadas al hecho. Pese al fuego, las tareas periciales lograron establecer la causa del deceso.

La fiscalía, a cargo de la doctora Paula Kelm, aclaró que “la investigación continúa avanzando mediante distintas medidas probatorias orientadas a reconstruir la secuencia de los acontecimientos e identificar a sus responsables”, sin que se haya descartado ninguna línea de trabajo.

Los bomberos voluntarios trabajaron para sofocar el incendio del vehículo antes de que los efectivos policiales constataran la presencia del cuerpo

Por su parte, fuentes judiciales indicaron a Infobae que Garavaglia registraba antecedentes por abuso sexual infantil, dato que los investigadores incorporaron al análisis de las distintas hipótesis que se trabajan en paralelo.

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La aparición de los antecedentes de Garavaglia ocurre después de una denuncia por abuso sexual infantil presentada el 23 de septiembre de 2026. Según relató a Infobae la abogada de un joven denunciante Marcela Méndez, el hecho habría ocurrido en 2020, durante la noche en que murió la abuela de su representado. La letrada sostuvo que aquella vez el menor había quedado al cuidado de Garavaglia y precisó que se trató de “un solo y único hecho”.

Méndez explicó que Garavaglia tenía para el denunciante un rol cercano al de un abuelo, lo que, según dijo, condicionó el momento de radicar la acusación. “Tenía una relación de cariño. Fue muy difícil tomar la decisión de hacer la denuncia. Le costó dos años de terapia y hacerse una persona fuerte”, afirmó la abogada.

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De acuerdo con su relato, tras la presentación judicial, Garavaglia habría enviado mensajes en los que aludía a supuestos vínculos dentro del Poder Judicial. “Me decía que tenía mucho poder, que no quería hacernos daño, que tenía contactos en la Justicia”, sostuvo Méndez. La letrada también aseguró que esas comunicaciones alcanzaron a la madrastra y a la hermanastra del denunciante.

Ante esa situación, la abogada indicó que presentó un escrito ante la fiscalía para pedir que cesaran los contactos. Según explicó, las dos mujeres no realizaron una denuncia formal porque, de acuerdo con su versión, estaban atemorizadas por lo que les habría dicho Garavaglia. Méndez aclaró que no fue notificada sobre eventuales medidas que hubiera dispuesto la fiscalía tras esa presentación.

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La defensora rechazó, además, que su cliente pueda estar relacionado con el homicidio investigado en la Ruta Nacional 38. “La víctima tenía la clara convicción de que la Justicia era el único camino. Por eso me extraña que digan que la víctima es sospechosa. Imposible que haya actuado con justicia por mano propia”, señaló. También aseguró que el joven está dispuesto a ponerse a disposición de la Justicia para informar dónde se encontraba el día del hecho si fuera necesario. Ahora, la causa permanece abierta y activa bajo la órbita de la Fiscalía de Cosquín, que trabaja sobre múltiples líneas investigativas sin descartar ninguna hipótesis.