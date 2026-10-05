Video: así escaparon los sicarios que asesinaron a tiros a un narco uruguayo en Palermo

Crimen en Palermo: así escapaban los sicarios que mataron a tiros a un narco uruguayo

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Mientras avanza la investigación para determinar el móvil y las circunstancias en las que ocurrió el crimen de Carlos Andrés Migales Viera, el hombre uruguayo que fue asesinado a tiros frente a su esposa en un departamento del barrio porteño de Palermo, en las últimas horas se conoció un video que muestra la fuga de los presuntos asesinos.

Migales Viera, de 31 años, fue ejecutado a balazos este domingo a la madrugada en el interior de un departamento de un edificio situado sobre la calle Costa Rica al 5600, a pocos metros del cruce con Fitz Roy.

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Según relataron familiares de la víctima a los efectivos de la Policía de la Ciudad que se presentaron en el lugar del hecho, la víctima fue atacada por tres personas que irrumpieron en el inmueble sin forzar la cerradura, dispararon y huyeron.

La grabación a la que accedió este lunes Infobae, realizada por una vecina de la zona, muestra el momento en que tres sospechosos, todos con sus rostros cubiertos, corrían a toda velocidad por la vía pública, minutos después de ejecutar a Migales Viera en el marco de un presunto ajuste de cuentas narco.

“¡Tengo fotos, hijos de puta!”, se escucha gritar a la mujer que registró la fuga de los sospechosos.

Los sospechosos escaparon a pie tras asesinar a Migales Viera.

A partir de las descripciones aportadas por los testigos, la Policía de la Ciudad detuvo a dos sospechosos en el marco del operativo desplegado tras el crimen.

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Luego, en las inmediaciones del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, frente al predio del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” del Ejército, los efectivos encontraron un arma que, según la información policial, habría sido arrojada por uno de los sospechosos durante la huida. Además, en un auto que habría sido utilizado para escapar encontraron otro revólver.

Ambas armas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna de ellas fue utilizada para asesinar al ciudadano uruguayo.

La Policía de la Ciudad desplegó un amplio operativo por el crimen y halló dos armas de fuego.

En el lugar del hallazgo, la fuerza de seguridad porteña colocó una carpa para proteger el arma encontrada en ese lugar de los aspersores del parque, indicaron las fuentes.

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También fue convocado personal de la Policía Científica para trabajar en el departamento y resguardar la escena del crimen.

La investigación que encabeza el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 26, a cargo de Damián Ignacio Kirszenbaum continúa con la búsqueda de un tercer sospechoso que, según la información aportada por los familiares, habría participado del ataque.

Fuentes judiciales consultadas por este medio precisaron que la víctima había ingresado a la Argentina unas semanas antes del ataque.